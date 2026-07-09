/यूपी से एमपी तक उठी आवाज, वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम नियुक्तियों पर उलेमा का हल्ला बोल

वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों का जिक्र करते हुए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा, "यह संस्था खालिस मुसलमानों के औकाफ के रखरखाव के लिए है." उन्होंने दावा किया कि वक्फ में जितनी भी संपत्तिया हैं, वह मुसलमानों के जरिये ही दी गई हैं, या फिर उन्हीं के जरिये जमा की गई है. शहाबुद्दीन बरेलवी ने वक्फ प्रॉपर्टी का किस तरह से रखरखाव होगा, काम कैसे करेगा, इसके मेंबर कौन-कौन लोग होंगे, वो सब मुसलमान ही होने चाहिए. उन्होंने दावा किया कि "वक्फ बोर्ड में किसी गैर-मुस्लिम को सदस्य बनाया जाना संविधान के खिलाफ है."