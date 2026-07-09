Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /यूपी से एमपी तक उठी आवाज, वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम नियुक्तियों पर उलेमा का हल्ला बोल

यूपी से एमपी तक उठी आवाज, वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम नियुक्तियों पर उलेमा का हल्ला बोल

Hindu Member in MP Waqf Board Row: मध्य प्रदेश सरकार ने हालिया दिनों नए वक्फ बोर्ड का गठन किया. 10 सदस्यों वाली कार्यकारिणी में 2 गैर-मुस्लिम को शामिल किया गया है. इसको लेकर अब मुस्लिम समुदाय में विरोध शुरू हो गया है. उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश में उलेमा ने इस पर रोक लगाने की मांग की है.

Published: Jul 09, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 07:24 PM IST
यूपी से एमपी तक उठी आवाज, वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम नियुक्तियों पर उलेमा का हल्ला बोल
Image Credit: वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्य बनाए जाने पर एमपी से लेकर यूपी तक विरोध बढ़ाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
उज्जैन मुहर्रम ब्लास्ट में नया मोड़, हिंदू संगठन ने हाईकोर्ट में PIL डाल की ये मांग
madhya pradesh news1 hr ago
2
UP News2 hrs ago
3
Bangladesh news8:54 AM IST
4
muslim news8:29 AM IST
5
us iran conflict7:39 AM IST