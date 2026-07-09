/यूपी से एमपी तक उठी आवाज, वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम नियुक्तियों पर उलेमा का हल्ला बोल

राज्य चुनें
Madhya Pradesh News Today: वक्फ सिर्फ जमीन-जायदाद का मामला नहीं, बल्कि मुसलमानों की दीनी, मजहबी और समाजी अमानत माना जाता है. यही वजह है कि जब मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति की गई, तो इसका एतराज अब खुलकर सामने आने लगा है. राजधानी भोपाल से शुरू हुआ यह विरोध अब सियासी और मजहबी बहस का हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है. इसी सिलसिले में भोपाल के निकाह काजी माज खान नोमानी नदवी ने अपने तमाम ओहदों से इस्तीफा देकर अपना एहतिजाज दर्ज कराया है.
राजधानी भोपाल के निकाह काजी माज खान नोमानी नदवी ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में दो हिंदू सदस्यों को शामिल किए जाने का खुलकर विरोध किया है. उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों की एक दीनी और इस्लामी इदारा है, इसलिए इसमें गैर-मुसलमानों की नियुक्ति उन्हें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है. मौलाना नदवी ने साफ कहा कि वह वक्फ बोर्ड में हुई नई नियुक्तियों से इत्तेफाक नहीं रखते.
काजी माज खान नोमानी का कहना है कि वक्फ बोर्ड का ताल्लुक सीधे मुसलमानों के मजहबी और दीनी मामलों से है, इसलिए इसमें गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना जायज नहीं माना जा सकता. इसी एतराज के चलते माज खान नोमानी नदवी ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने निकाह काजी के तौर पर अपना विरोध दर्ज कराने के साथ-साथ दीनी तालीम बोर्ड से भी इस्तीफा सौंप दिया. इसके अलावा उन्होंने जमीयत उलेमा के मध्य प्रदेश के महासचिव पद से भी इस्तीफा दे दिया है.
"वक्फ के मैनेजमेंट के जिम्मेदारी का अख्तियार मुसलमानों को है"
विरोध का यह दायरा सिर्फ मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं है. देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज के उलेमा और दानिश्वरों ने विरोध जताया है. लखनऊ स्थित इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा, "नए वक्फ कानून में गैर-मुस्लिमों को भी मेंबर के तौर पर शामिल करने का प्रोविज़न किया गया है, लेकिन उस समय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे ऑर्गनाइजेशन ने इसका विरोध किया था."
मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा, "वक्फ प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के जिम्मेदारी का अख्तियार मुसलमानों को है. इसकी वजह यह है कि वक्फ वह प्रॉपर्टी जिसे मुसलमान सवाब की नियत से अल्लाह की राह में वक्फ करता है." उन्होंने कहा, "हिंदूस्तान में 90 फीसदी से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह, मजार और कर्बला की शकल में हैं. ये सभी इबादतगाह हैं, और इन जगहों पर मुसलमान ही इबादत करते हैं एक रूल और रेगुलेशन के तहत."
खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा, "मुसलमान को बेहतर पता है कि अपने मजहबी अकीदे और रीति रिवाज को कैसे अदा करे, साथ ही अपने मजहबी इबादतगाह को कैसे मैनेज करे." उन्होंने कहा कि यह हैरान करने वाली बात है कि इस राय को हुकूमत ने नहीं माना, और गैर-मुस्लिम को वक्फ में शामिल करने वाले एक्ट को इसमें शामिल किया गया है. इसी तरह अब एमपी में भी इसी एक्ट की आड़ में दो गैर-मुस्लिम मेंबर्स को शामिल किया गया है.
"वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम को शामिल करना संविधान के खिलाफ"
इसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने गैर-मुस्लिमों को शामिल करने पर ऐतराज जताया है. उन्होंने कहा, "हिंदुस्तान के जम्हूरी निजाम में ऐसा कभी नहीं हुआ कि वक्फ बोर्ड में किसी गैर-मुस्लिम को सदस्य बनाया गया हो, लेकिन मध्य प्रदेश की हुकूमत ने यह करके दिखा दिया है, और एक नजीर कायम कर दिया है." मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा, "मध्य प्रदेश को देखकर अब शायद पूरे भारत में यही सिस्टम लागू होगा."
वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों का जिक्र करते हुए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा, "यह संस्था खालिस मुसलमानों के औकाफ के रखरखाव के लिए है." उन्होंने दावा किया कि वक्फ में जितनी भी संपत्तिया हैं, वह मुसलमानों के जरिये ही दी गई हैं, या फिर उन्हीं के जरिये जमा की गई है. शहाबुद्दीन बरेलवी ने वक्फ प्रॉपर्टी का किस तरह से रखरखाव होगा, काम कैसे करेगा, इसके मेंबर कौन-कौन लोग होंगे, वो सब मुसलमान ही होने चाहिए. उन्होंने दावा किया कि "वक्फ बोर्ड में किसी गैर-मुस्लिम को सदस्य बनाया जाना संविधान के खिलाफ है."