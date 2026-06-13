/Unnao News: बुर्के वाली महिला का रौद्र रूप, 1 मिनट में पति को लगाए 20 थप्पड़; वीडियो वायरल

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Unnao News: उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में पति-पत्नी के विवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक महिला अपने पति को बीच सड़क पर थप्पड़, चप्पल और लातों से पीटती नजर आ रही है. बताया जा रहा है कि महिला ने अपने पति पर चोरी-छिपे निजी वीडियो बनाने और उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड कर बदनाम करने का आरोप लगाया है. घटना के बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया.
मामला उन्नाव शहर के निराला पार्क चौराहे का बताया जा रहा है. पति की पिटाई करने वाली महिला की पहचान गुलशन के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के जोगीकोट गांव की रहने वाली है. वर्तमान में वह शहर के शेखनगर इलाके में रह रही है. जानकारी के मुताबिक, गुलशन और सेराज के बीच प्रेम संबंध था. बाद में दोनों ने मई 2025 में कोर्ट मैरिज कर ली थी.
परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद दोनों के बीच लगातार विवाद होने लगा. हालात इतने बिगड़े कि गुलशन ने पति से अलग रहने का फैसला कर लिया और शहर में आकर रहने लगी. इसी बीच सेराज काम के सिलसिले में पंजाब चला गया. आरोप है कि वहां रहने के दौरान उसने गुलशन के कुछ निजी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए. गुलशन का कहना है कि ये वीडियो उसकी जानकारी के बिना चोरी-छिपे रिकॉर्ड किए गए थे. उसका आरोप है कि सेराज जब भी उसे कहीं आते-जाते या किसी से बात करते देखता था, तो मोबाइल से वीडियो बना लेता था और बाद में उन्हें सोशल मीडिया पर साझा कर देता था. इससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा और घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया.
गुलशन ने अपने पति को मिलने के बहाने पंजाब से बुलाया
आरोपों से परेशान होकर गुलशन ने अपने पति को मिलने के बहाने पंजाब से उन्नाव बुलाया. शुक्रवार को वह अपनी बहन और एक अन्य महिला के साथ निराला पार्क पहुंची. जैसे ही सेराज वहां पहुंचा, महिलाओं ने उसे घेर लिया. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि गुलशन लगातार अपने पति को थप्पड़ मार रही है. कुछ रिपोर्टों के मुताबिक, करीब एक मिनट में उसने लगभग 20 थप्पड़ जड़ दिए. इसके बाद उसने चप्पल और लातों से भी हमला किया. वीडियो में गुलशन की बहन सेराज का हाथ पकड़े नजर आती है ताकि वह भाग न सके, जबकि एक अन्य महिला पुलिस को फोन कर रही होती है. इस दौरान चौराहे पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, लेकिन किसी ने भी बीच-बचाव करने की कोशिश नहीं की.
उन्नाव में एक महिला ने अपने पति पर निजी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप लगाते हुए चौराहे पर थप्पड़, चप्पल और लातों से पिटाई कर दी pic.twitter.com/VwVuQlKcwP
— तौसीफ आलम (@Tauseefalamzee) June 13, 2026
पुलिस कर रही है जांच
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सेराज को हिरासत में लेकर कोतवाली सदर थाने ले गई. तीनों महिलाओं को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया. पुलिस ने सेराज का चालान कर दिया है. हालांकि, पुलिस के मुताबिक अभी तक महिला की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है. कोतवाली सदर के इंस्पेक्टर चंद्रकांत ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है. महिला से तहरीर मांगी गई है और शिकायत मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की जांच कर रही है.