/Unnao News: बुर्के वाली महिला का रौद्र रूप, 1 मिनट में पति को लगाए 20 थप्पड़; वीडियो वायरल

गुलशन ने अपने पति को मिलने के बहाने पंजाब से बुलाया

आरोपों से परेशान होकर गुलशन ने अपने पति को मिलने के बहाने पंजाब से उन्नाव बुलाया. शुक्रवार को वह अपनी बहन और एक अन्य महिला के साथ निराला पार्क पहुंची. जैसे ही सेराज वहां पहुंचा, महिलाओं ने उसे घेर लिया. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि गुलशन लगातार अपने पति को थप्पड़ मार रही है. कुछ रिपोर्टों के मुताबिक, करीब एक मिनट में उसने लगभग 20 थप्पड़ जड़ दिए. इसके बाद उसने चप्पल और लातों से भी हमला किया. वीडियो में गुलशन की बहन सेराज का हाथ पकड़े नजर आती है ताकि वह भाग न सके, जबकि एक अन्य महिला पुलिस को फोन कर रही होती है. इस दौरान चौराहे पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, लेकिन किसी ने भी बीच-बचाव करने की कोशिश नहीं की.