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यूपी वक्फ बोर्ड ठप, हजारों फाइलें अटकीं; न सदस्य-न चेयरमैन, संपत्तियों पर मंडराया संकट!

Uttar Pradesh Waqf Board Appointment Issue: उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड का गठन न होने की वजह से कामकाज ठप पड़ा हुआ है, एक लाख से ज्यादा संपत्तियों में से हजारों आवेदन "उम्मीद पोर्टल" पर अटके हैं. कई आवेदन खारिज हुए हैं और मंजूरी प्रक्रिया रुकी हुई है, जिससे वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और मैनेजमेंट पर सवाल उठ रहे हैं.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 15, 2026, 12:28 PM IST

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(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Uttar Pradesh News Today: उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों से जुड़े काम इन दिनों लगभग ठप पड़ गए हैं, जिससे हजारों जिम्मेदार लोग परेशान हैं और वक्फ की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है. बोर्ड की अवधि खत्म होने के बाद नई नियुक्ति में देरी ने हालात को और गंभीर बना दिया है, जिसकी वजह से जरुरी और अहम फैसले नहीं हो पा रहे हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की वर्किंग पीरियड 15 मार्च को खत्म हो चुकी है, लेकिन एक महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी नए बोर्ड का गठन नहीं किया गया है. बोर्ड में न तो सदस्य हैं और न ही अध्यक्ष, जिसके चलते किसी तरह का नया आदेश जारी नहीं हो पा रहा है और न ही कोई नीतिगत फैसला लिया जा रहा है. नए कानून के तहत अब सदस्यों और बोर्ड के गठन की जिम्मेदारी सरकार के पास है, जबकि पहले कुछ सदस्य और अध्यक्ष का चुनाव भी होता था.

वक्फ संशोधन कानून 2025 लागू होने के बाद सबसे पहले सभी वक्फ संपत्तियों को "उम्मीद पोर्टल" पर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की गई. बड़ी संख्या में संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, लेकिन बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी अभी भी इनका सत्यापन और मंजूरी देने में लगे हुए हैं. बोर्ड के दफ्तर में फिलहाल सिर्फ फाइलों की नकल निकालने का काम हो पा रहा है या फिर वक्फ संपत्ति पर कब्जे की स्थिति में कार्रवाई की प्रक्रिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी के आदेश से ही मुमकिन हो पा रहा है. इसके अलावा बाकी सभी काम बुरी तरह प्रभावित हैं, क्योंकि बोर्ड में सदस्य और अध्यक्ष मौजूद नहीं हैं, जबकि वक्फ कानून के मुताबिक आदेश जारी करने और नीतिगत फैसले लेने का अधिकार बोर्ड के पास ही होता है.

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"उम्मीद पोर्टल" शुरू होने के बाद से बड़ी संख्या में वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट कमेटी की मंजूरी और रेनोवेशन का काम भी अटका हुआ है. कई ऐसे वक्फ हैं जिनके जिम्मेदारों ने दशकों तक रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल पर ध्यान नहीं दिया. हालात यह हैं कि अब कई पुराने जिम्मेदारों की मौत हो चुकी है.  अब पोर्टल की प्रक्रिया शुरू होने के बाद सभी संबंधित लोग अपनी कमेटियों का रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर परेशान हैं. जिन कमेटियों का पहले से रजिस्ट्रेशन था, उनकी अवधि खत्म होने के बाद उनका रिन्यूअल भी पूरी तरह रुका हुआ है. राज्य के अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में आवेदन दिए गए हैं, लेकिन उन पर कोई काम नहीं हो पा रहा है. जिन वक्फ संपत्तियों की मैनेजमेंट कमेटी नई बनाई गई हैं, वे भी बोर्ड के अभाव में अटके पड़े हैं.

ऐसे हालात में सबसे बड़ा सवाल यही है कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी. लोगों की उम्मीद अब सरकार पर टिकी हुई है कि जल्द से जल्द बोर्ड का गठन किया जाए, ताकि अटके कामों को तेजी से निपटाया जा सके. उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है. जानकारी के मुताबिक, राज्य में कुल वक्फ संपत्तियों की संख्या एक लाख से ज्यादा बताई जा रही है, लेकिन अब तक करीब 94 हजार 440 संपत्तियों का ही रजिस्ट्रेश हो सका है. इनमें से 22 हजार 293 आवेदन खारिज कर दिए गए हैं, जबकि सिर्फ 22 हजार 375 को ही मंजूरी मिल पाई है. लगभग 15 हजार 816 आवेदन जांच के बाद भी मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं. इसके अलावा करीब 35 हजार 956 ऐसी संपत्तियां हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, लेकिन उनकी जांच और स्वीकृति की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो सकी है.

इतनी बड़ी संख्या में आवेदन खारिज होने पर एक्सपर्ट ने चिंता जताई है. वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए काम करने वाले एक संगठन के अध्यक्ष जावेद अहमद का कहना है कि रजिस्ट्रेशन के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए, जिसकी वजह से जिम्मेदार लोगों से गलतियां हुईं. उन्होंने सलाह दी कि वक्फ कानून की संबंधित धारा में दिए गए विवरण के अनुसार ही सही जानकारी दर्ज की जाए.

वहीं बोर्ड से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अधिकतर आवेदन गलत जानकारी के कारण खारिज किए गए हैं, जैसे वक्फ संख्या, नाम, जमीन का क्षेत्रफल और खसरा नंबर में त्रुटियां. जिन आवेदनों को खारिज किया गया है, उन्हें सुधार कर दोबारा जमा करना होगा, तभी उनकी जांच और मंजूरी की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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