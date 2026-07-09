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MP से दो कदम आगे UP सरकार; वक्फ बोर्ड में 2 गैर-मुस्लिम के साथ जुड़ेंगी 2 मुस्लिम महिलाएं और 1 पसमांदा मेंबर

UP Waqd Board Model: मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड के गठन की अटकलें तेज हो गई हैं. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यूपी नए सुन्नी वक्फ बोर्ड में मध्य प्रदेश के मॉडल पर होगा. इसमें दो गैर-मुस्लिम सदस्य के अलावा दो मुस्लिम महिलाएं और पसमांदा मुसलमानों को शामिल किया जाएगा. सरकार इसे पारदर्शिता की दिशा में कदम बता रही है, जबकि विपक्ष और कई मुस्लिम रहनुमा इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 09, 2026, 08:18 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:21 PM IST
MP से दो कदम आगे UP सरकार; वक्फ बोर्ड में 2 गैर-मुस्लिम के साथ जुड़ेंगी 2 मुस्लिम महिलाएं और 1 पसमांदा मेंबर
Image Credit: (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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