/MP से दो कदम आगे UP सरकार; वक्फ बोर्ड में 2 गैर-मुस्लिम के साथ जुड़ेंगी 2 मुस्लिम महिलाएं और 1 पसमांदा मेंबर

राज्य चुनें
UP Waqd Board News: मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल किए जाने को लेकर उठे विवाद का दायरा अब लगातार बढ़ता जा रहा है. भोपाल से शुरू हुई यह बहस अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है. इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने भी साफ कर दिया है कि नए सुन्नी वक्फ बोर्ड के गठन में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों के साथ दो मुस्लिम महिलाओं और पसमांदा मुसलमानों को भी जगह दी जाएगी. सरकार का कहना है कि इस कदम से वक्फ बोर्ड के कामकाज में ज्यादा पारदर्शिता आएगी, जबकि दूसरी तरफ विपक्ष और कई मुस्लिम रहनुमा इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं.
यूपी वक्फ बोर्ड में कौन-कौन होगा सदस्य?
उत्तर प्रदेश में सुन्नी वक्फ बोर्ड की मियाद मार्च महीने में पूरा हो चुका है, जबकि शिया वक्फ बोर्ड का मियाद अक्टूबर में खत्म होने वाला है. ऐसे में दोनों बोर्डों के नए गठन की तैयारी शुरू कर दी गई है. सरकार की योजना के मुताबिक सुन्नी वक्फ बोर्ड में कुल 11 सदस्य होंगे. इनमें एक अध्यक्ष और दस सदस्य शामिल रहेंगे. इन्हीं 11 सदस्यों में दो गैर-मुस्लिम सदस्य, दो मुस्लिम महिलाएं और पसमांदा मुसलमानों को भी नुमाइंदगी दी जाएगी.
यूपी में शिया-सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास कितनी है प्रॉपर्टी?
सरकार का कहना है कि नए बोर्ड के गठन के बाद वक्फ बोर्ड के इंतजाम में ज्यादा पारदर्शिता आएगी और कामकाज पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से होगा. उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की तादाद भी काफी बड़ी है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में कुल 2 लाख 32 हजार 547 वक्फ संपत्तियां हैं. इनमें 2 लाख 17 हजार 161 संपत्तियां सुन्नी वक्फ बोर्ड के तहत आती हैं, जबकि 15 हजार 386 संपत्तियां शिया वक्फ बोर्ड के दायरे में हैं. वहीं, उम्मीद पोर्टल पर अब तक 92 हजार से ज्यादा वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है.
एमपी वक्फ बोर्ड के गठन के बाद बढ़ा विवाद
बता दें, बीते दिनों देश में पहली बार किसी राज्य के वक्फ बोर्ड में हिंदू समुदाय के सदस्यों को जगह दी गई है. मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2025-26 के लिए वक्फ बोर्ड का नया गठन किया है. इस नए बोर्ड में कुल 10 सदस्यों को शामिल किया गया है. खास बात यह है कि इनमें दो सदस्य हिंदू समुदाय से हैं. यह बदलाव वक्फ अमेंडमेंट एक्ट-2025 के तहत किया गया है, जिसमें वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है.
वक्फ बोर्ड में मनोज-अनिमेष हैं दो गैर-मुस्लिम सदस्य
नए गठित मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की कमान एक बार फिर सनवर पटेल को सौंपी गई है. उन्हें दोबारा बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है. वहीं, पहली बार हिंदू समुदाय से इंदौर के मनोज मालपानी और गुना जिले के राघोगढ़ के रहने वाले अनिमेष भार्गव को बोर्ड का सदस्य बनाया गया है. बोर्ड में इन दोनों सदस्यों के अलावा कई मुस्लिम प्रतिनिधियों को भी जगह दी गई है. इनमें नजमा हेपतुल्ला, आतिफ अकील, फैजान खान, फातिमा चौधरी, शाइस्ता सुल्तान और शबाना खान समेत दीगर सदस्य शामिल हैं.
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का यह नया गठन वक्फ अमेंडमेंट एक्ट-2025 के प्रावधानों के मुताबिक किया गया है. इस कानून के तहत वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य किया गया है. इसी प्रावधान की बुनियाद पर पहली बार मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में हिंदू समुदाय के दो सदस्यों को जगह दी गई है.