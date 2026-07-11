/वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्य तो मंदिर ट्रस्ट में गैर-हिंदू क्यों नहीं? मुस्लिम नेता ने योगी सरकार को घेरा

मुसलमानों ने दी है मंदिर के लिए जमीन

उन्होंने सवाल किया कि अगर वक्फ मामलों में पारदर्शिता के लिए यह उपाय जरूरी माना जाता है, तो सरकार मंदिरों और मठों में पारदर्शिता की कमी क्यों बनाए रखना चाहती है. उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट को दिए गए चढ़ावे में चोरी के आरोपों के बाद यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है. कांग्रेस नेता ने बताया कि इस्लामी परंपरा के तहत, एक गैर-मुसलमान भी धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए जमीन दान कर सकता है, जिससे असल में एक 'वक्फ़' बनता है. उदाहरण के लिए कई जगहों पर सिखों ने उन मुसलमानों की सेवा के लिए कब्रिस्तान के लिए ज़मीन दान की जो बंटवारे के बाद पंजाब में ही रह गए थे. इसी तरह, अतीत में कई मुस्लिम शासकों ने मंदिरों को ज़मीन और जागीरें दान की थीं. इसका एक प्रमुख उदाहरण 18वीं सदी में अवध के नवाब आसफ़-उद-दौला द्वारा गोरखपुर में गोरखनाथ पीठ को दिया गया दान है.