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वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्य तो मंदिर ट्रस्ट में गैर-हिंदू क्यों नहीं? मुस्लिम नेता ने योगी सरकार को घेरा

Shahnavaz Alam on UP Waqf Board: उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड के प्रस्तावित पुनर्गठन को लेकर बवाल मचा हुआ है. वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों को शामिल करने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 11, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 03:11 PM IST
वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्य तो मंदिर ट्रस्ट में गैर-हिंदू क्यों नहीं? मुस्लिम नेता ने योगी सरकार को घेरा
Image Credit: कांग्रेस नेता शाहनवाज़ आलम और सीएम योगीSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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