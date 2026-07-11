/वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्य तो मंदिर ट्रस्ट में गैर-हिंदू क्यों नहीं? मुस्लिम नेता ने योगी सरकार को घेरा

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UP Waqf Board News: वक्फ एक्ट लागू होने के बाद मध्य प्रदेश में नए कानून के तहत वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था. बोर्ड में दो हिंदू सदस्यों को शामिल करने से देश भर में विवाद खड़ा हो गया था. अब उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन पर चर्चा चल रही है, जिसमें दो हिंदू सदस्यों के साथ-साथ पसमांदा मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है. इस बीच कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और योगी सरकार की आलोचना की है. साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वक्फ़ बोर्ड में हिंदू सदस्य हो सकते हैं, तो मंदिर ट्रस्ट में भी गैर-हिंदू सदस्य होने चाहिए.
यूपी वक्फ़ बोर्ड में गैर-मुसलमानों की नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने हिंदू ट्रस्टों में भी गैर-हिंदुओं की नियुक्ति की मांग की है. उन्होंने कहा कि इससे सभी समुदायों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव मजबूत होगा. शाहनवाज़ आलम ने बताया कि वक्फ संशोधन अधिनियम में वक्फ़ बोर्ड के सदस्य के रूप में दो गैर-मुसलमानों को नियुक्त करने का प्रावधान है. अगर इसे वक्फ़ के लिए उचित माना जाता है, तो इसी तर्क के आधार पर यह नियम मंदिरों, मठों, गुरुद्वारों और चर्चों पर भी लागू होना चाहिए.
मुसलमानों ने दी है मंदिर के लिए जमीन
उन्होंने सवाल किया कि अगर वक्फ मामलों में पारदर्शिता के लिए यह उपाय जरूरी माना जाता है, तो सरकार मंदिरों और मठों में पारदर्शिता की कमी क्यों बनाए रखना चाहती है. उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट को दिए गए चढ़ावे में चोरी के आरोपों के बाद यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है. कांग्रेस नेता ने बताया कि इस्लामी परंपरा के तहत, एक गैर-मुसलमान भी धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए जमीन दान कर सकता है, जिससे असल में एक 'वक्फ़' बनता है. उदाहरण के लिए कई जगहों पर सिखों ने उन मुसलमानों की सेवा के लिए कब्रिस्तान के लिए ज़मीन दान की जो बंटवारे के बाद पंजाब में ही रह गए थे. इसी तरह, अतीत में कई मुस्लिम शासकों ने मंदिरों को ज़मीन और जागीरें दान की थीं. इसका एक प्रमुख उदाहरण 18वीं सदी में अवध के नवाब आसफ़-उद-दौला द्वारा गोरखपुर में गोरखनाथ पीठ को दिया गया दान है.
कांग्रेस नेता ने सीएम योगी को दिया ये सुझाव
शाहनवाज़ आलम ने सुझाव दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारतीय इतिहास पर शुरुआती किताबें पढ़नी चाहिए. ऐसा करने से उन परंपराओं के बारे में उनकी समझ बढ़ेगी जो जनता के बीच सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देती हैं. वे यह भी जानेंगे कि औरंगज़ेब ने बनारस के जंगमबाड़ी मठ, असम के कामाख्या मंदिर, उज्जैन के महाकाल मंदिर, चित्रकूट (मध्य प्रदेश) के बालाजी मंदिर और असम के उमानंद मंदिर को ज़मीन दान में दी थी. इसके अलावा, वे औरंगज़ेब से यह भी सीखेंगे कि प्रशासनिक नियुक्तियों में धार्मिक आधार पर भेदभाव करना 'राजधर्म' के सिद्धांतों के खिलाफ है. असल में इसी सिद्धांत का पालन करते हुए औरंगज़ेब ने अपने प्रशासन में 32 फीसद पदों पर हिंदुओं को नियुक्त किया था.