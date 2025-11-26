Waqf पोर्टल स्लो, 1 लाख से ज़्यादा वक्फ संपत्तियां फंसी, मौलाना ने मांगा समय

Waqf Board News: उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर तय की गई है. इसी को लेकर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने केंद्र सरकार और वक्फ बोर्ड से समय सीमा बढ़ाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है, जबकि पोर्टल की रफ़्तार काफी धीमी है. ऐसे में निर्धारित समय में सभी संपत्तियों का ऑनलाइन पंजीकरण कर पाना मुश्किल है.

मौलाना ने बताया कि गांव और देहात में रहने वाले लोग डिजिटल प्रक्रिया से परिचित नहीं हैं. कई लोगों को कंप्यूटर चलाने, पोर्टल खोलने या ऑनलाइन फॉर्म भरने का अनुभव नहीं है. वे लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन समय बेहद कम है. उन्होंने सवाल उठाया कि जिन वक्फ संपत्तियों की एंट्री 5 दिसंबर तक नहीं हो पाएगी, उनका भविष्य क्या होगा. इस पर सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं है.

दो साल का मांगा वक्त

उन्होंने मांग की कि समय सीमा को कम से कम दो साल तक बढ़ाया जाए, ताकि बिना किसी दबाव के सभी वक्फ संपत्तियों का डेटा पोर्टल पर दर्ज किया जा सके. इसके साथ ही मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से SIR लिस्ट में अपना नाम सही तरीके से दर्ज कराने की अपील भी की. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है, और वोट डालना सबसे बड़ा अधिकार है. उन्होंने साफ किया कि जिन लोगों का नाम 2003 की सूची में नहीं था, वे दोबारा से अपना नाम जोड़वाने के लिए आवेदन करें. यह प्रक्रिया फरवरी तक जारी रहेगी.

मुसमलानों से की ये अपील

मौलाना ने एक महत्वपूर्ण बात कहते हुए यह भी स्पष्ट किया कि SIR लिस्ट को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि इससे किसी को निकाला जाएगा या नागरिकता पर असर पड़ेगा. वह पूरी तरह झूठ हैं. यह सिर्फ मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) को अपडेट करने की प्रक्रिया है, ताकि कोई भी नागरिक अपने अधिकार से वंचित न रह जाए. उन्होंने समुदाय से शांति, जागरूकता और सक्रिय भागीदारी की अपील करते हुए कहा, “वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़वाना, दोनों ही हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है.”