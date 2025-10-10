Advertisement
यूपी में मुतवल्लियों की बढ़ी टेंशन, वक्फ संपत्ति पंजीकरण की अंतिम तारीख पास!

Waqf Registration Issue in UP: उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य होने के बाद मुतवल्ली परेशान हैं. उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन मुश्किल और समय सीमित होने से चिंतित हैं. ऐसे में लखनऊ में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने हेल्प डेस्क शुरू की. फिलहाल मुतवल्लियों ने सरकार से डेडलाइन की समय-सीमा बढ़ाने की मांग की है. 

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Oct 10, 2025, 12:09 AM IST

UP News Today: विवादित वक्फ संशोधन कानून में लागू होने के बाद सरकार ने वक्प संपत्ति का 'पंजीकरण अनिवार्य' कर दिया. बाद में इस पर सु्प्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाने से इंकार दिया गया. सरकार ने पंजीकरण के लिए डेडलाइन तय की है. अब जब डेडलाइन की तारीख नजदीक आ रही है, तब मुतवल्लियों की टेंशन बढ़ती जा रही है.

उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मुतवल्लियों के लिए वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर परेशानी बढ़ गई है. उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को 'उम्मीद पोर्टल' पर दर्ज करने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर रखी गई है, लेकिन कई मुतवल्लियों को पोर्टल का इस्तेमाल करना नहीं आता और न ही उनके मोबाइल पर उम्मीद पोर्टल खुलता है. 

इस समस्या को ध्यान में रखते हुए लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से एक हेल्प डेस्क शुरू की गई है. यह हेल्प डेस्क 5 दिसंबर तक चालू रहेगी. हेल्प डेस्क में एक्सपर्ट मुतवल्लियों को जानकारी दे रहे हैं कि कैसे उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को दर्ज किया जाए. इसको लेकर जब मुतवल्लियों से बात की गई, तो जिन्होंने बताया कि उन्हें संपत्ति दर्ज करना नहीं आता और इसी वजह से वह हेल्प डेस्क पर आए हैं. यहां पर उनकी संपत्तियों को पोर्टल पर दर्ज कराया जा रहा है. 

मुतवल्लियों का कहना है कि 5 दिसंबर तक सभी संपत्तियां दर्ज नहीं हो पाएंगी. उनकी मांग है कि सरकार इस समय सीमा को बढ़ाकर कम से कम दो साल कर दे. यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पास लगभग 15,386 संपत्तियां हैं, जिनमें से अब तक केवल 100 संपत्तियां ही उम्मीद पोर्टल पर दर्ज हो पाई हैं. वहीं, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पास लगभग 1 लाख 20 हजार 451 संपत्तियां हैं, जिनमें से सिर्फ 150 संपत्तियां ही पोर्टल पर दर्ज हो पाई हैं.

मुतवल्लियों की चिंता इस बात को लेकर भी है कि अगर 5 दिसंबर तक वक्फ संपत्तियां पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पाईं तो आगे क्या होगा. इस सवाल का कोई स्पष्ट जवाब फिलहाल शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास नहीं है. नए एक्ट के मुताबिक, अभी 5 दिसंबर तक ही संपत्तियों को दर्ज करने की समय सीमा दी गई है, लेकिन अगर संपत्तियां दर्ज नहीं हो पाईं तो सरकार आगे क्या कदम उठाएगी, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है.

इस पूरी प्रक्रिया के चलते मुतवल्लियों को एक्सपर्ट की मदद की बेहद जरूरत है, ताकि उनके वक्फ की संपत्तियों का सही रजिस्ट्रेशन हो सके और भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी दिक्कत से बचा जा सके. हेल्प डेस्क इस काम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और मुतवल्लियों की सुविधा के लिए इसे 5 दिसंबर तक चलाया जाएगा. 

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

