UP में वक्फ संपत्तियों को बड़ी राहत, UMEED Portal की डेडलाइन 6 महीने बढ़ी!

Waqf Registration Date Extend in UP: उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को UMEED पोर्टल पर दर्ज करने की समय सीमा वक्फ ट्रिब्यूनल ने 6 महीने बढ़ा दी है. जिसके बाद अब जून 2026 तक रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा. लगभग 2.4 लाख संपत्तियों में से सिर्फ 11 फीसदी ही अब तक पूरी तरह दर्ज हो पाई हैं, इसलिए यह फैसला मुतवल्लियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 10, 2025, 07:59 PM IST

प्रतीकात्मक एआई तस्वीर
UP Waqf Property News Today: उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को 'UMEED Portal' पर दर्ज करने की तारीख 6 महीने तक बढ़ा दी गई है. इसका ऐलान बुधवार (10 दिसंबर) को सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर फारूकी ने दी. पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ने से वक्फ संपत्तियों के मुतवल्लियों ने राहत की सांस ली है. पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को दर्ज करने की आखिरी तारीख यानी 6 दिसंबर तक पूरे यूपी में सिर्फ 11 फीसदी ही दर्ज हो सकी थी. 

इस संबंध में जफर फारूकी ने बताया कि हालिया दिनों उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने एक अर्जी सेक्शन 3 बी के तहत दी थी. इस अर्जी में वक्फ ट्रिब्यूनल से मांग की गई थी कि 6 दिसंबर 2025 को 'उम्मीद पोर्टल' पर दर्ज करने की समय सीमा खत्म हो गई है, इसलिए इस समय सीमा को 6 माह के लिए बढ़ा दिया जाए. उन्होंने कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल ने हमारी इस अर्जी को स्वीकार करते हुए वक्फ संपत्तियों को दर्ज करने का 6 महीना का अतिरिक्त समय दिया है. समय-सीमा बढ़ने के बाद अब वक्फ बोर्ड और मुतवल्ली संपत्तियों को 6 जून 2026 तक पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं. 

यूपी में कितनी संपत्तियां पोर्टल पर हो चुकी हैं दर्ज

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में कुल 92,830 वक्फ संपत्तियों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हुई थी. इनमें से सुन्नी वक्फ बोर्ड के तहत 86,345 और शिया वक्फ बोर्ड के अंतर्गत 6,485 संपत्तियां थीं. लेकिन, तकनीकी खराबियों और दस्तावेजों की कमी की वजह से महज 21,771 संपत्तियों को मान्यता मिली. इनमें से 12,982 सुन्नी और 789 शिया संपत्तियों को सरकार से मान्यता मिली.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में कुल वक्फ संपत्तियां लगभग 2.4 लाख बताई जा रही हैं, फिर भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान मुश्किलें आती रहीं और सिर्फ करीब 11 फीसदी को ही पूरी तरह पोर्टल पर दर्ज कराया जा सका. 6 दिसंबर को समय-सीमा खत्म होने के बाद मुसलमानों और मुतवल्ली आशंकित थे. हालांकि, वक्फ ट्रिब्यूनल के जरिये तारीख बढ़ाने से बड़ी राहत मिली है. 

तीन महीने तक पेनाल्टी से मिलेगी राहत

अब जो वक्फ मुतवल्ली बचे हुए संपत्तियों का मामला निपटाना चाहते हैं, उन्हें वक्फ ट्रिब्यूनल से 6 महीने की एक्सटेंशन लेने का विकल्प दिया गया है. इसके अलावा अगले तीन महीनों में पंजीकरण न कराने पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी. इस कदम से वक्फ संपत्तियों के मानकीकरण की कोशिश जारी रहेगी. हालांकि, प्रशासन ने साफ कर दिया है कि पैंडिंग संपत्तियां अब नए रजिस्ट्रेशन पोर्टल के जरिए नहीं हो सकेंगी.

यह भी पढ़ें: Mirzapur: धर्म परिवर्तन कराने और हमले के आरोपी की अब्दुल की संदिग्ध मौत, पुलिस ने बदला जांच का एंगल

