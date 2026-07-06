अकबर के नाम पर बसे जलालाबाद की बदली पहचान, अब 'परशुरामपुरी' कहलाएगा शाहजहांपुर का कस्बा

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Jalalabad Name Chaneg Row: उत्तर प्रदेश में जगहों के नाम बदलने का सिलसिला लगातार जारी है. इस बार शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर "परशुरामपुरी" कर दिया गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सदारत में हुई कैबिनेट की मीटिंग में इस पेशकश को मंजूरी मिल गई. दाएं बाजू तंजीमें लगातार इसका नाम बदलने की मांग कर रही थीं.
जलालाबाद का नाम बदलने की खबर सामने आने के बाद लोगों में मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. नाम बदलने के पीछ तर्क दिया गया है कि यह जगह भगवान परशुराम और माता रेणुका के प्राचीन मंदिर के लिए जाना जाता है. यहां रामताल भी मौजूद है. सरकार पहले ही भगवान परशुराम धाम को टूरिस्ट डेस्टिनेशन का दर्जा दे चुकी है, और करीब 20 करोड़ रुपये की लागत से इस धाम का आराइश-ओ-जेबाइश भी कराया जा रहा है.
योगी हुकूमत ने पिछले साल पेश की तजवीज
दरअसल, योगी हुकूमत ने नाम बदलने का अमल बहुत पहले ही शुरू कर दिया था. योगी हुकूमत ने पिछले साल जलालाबाद तहसील का नाम बदलकर परशुरामपुरी किए जाने की पेशकश की थी. शाहजहांपुर में उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने इस ताल्लुक से उत्तर प्रदेश सरकार को तजवीज पेश की थी.
इसके बाद सियासती हुकूमत ने भारत सरकार के वजारत-ए-दाखिला से एनओसी मांगी. वजारत-ए-दाखिला ने 20 अगस्त 2025 को इस पेशकश को मंजूरी दे दी. बाद में मामला अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पहुंचा और वहां से कैबिनेट के सामने रखा गया. सोमवार को हुई बैठक में इस तजवीज को भी दूसरी पेशकश के साथ मंजूरी मिल गई.
जलालाबाद का क्या है इतिहास?
इस जगह की तारीख को लेकर भी अलग-अलग बातें कही जाती हैं. इतिहासकारों की मानें तो जलालाबाद की कयाम करीब 1560 में हुआ था. इस कस्बे का नाम मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिन्हें अकबर दी ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, के नाम पर रखा गया था.
बताया जाता है कि मुगल दौर में यह इलाका दिल्ली, बंगाल और अवध को जोड़ने वाले अहम रास्तों के करीब था. इसी वजह से यह मुगलिया फौज के आने-जाने और ठहरने का बड़ा पड़ाव बन गया. अकबर के दौरे हुकूमत में जब सल्तनत को मुख्तलिफ इंतिजामी हिस्सों में तकसीम किया गया, उस वक्त यहां की जिम्मेदारी मुगल अधिकारियों को दी गई. उनके दौर में इस इलाके को एक फौजी और इंतिजामी मरकज के तौर पर कायम किया गया, और फिर यह जलालाबाद के नाम से मशहूर हो गया.