Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3177699
Zee SalaamIndian Muslimवसी अहमद और एहसान अली के प्लॉट पर गरजा योगी सरकार का बुलडोजर, 18 बीघा जमीन ध्वस्त

वसी अहमद और एहसान अली के प्लॉट पर गरजा योगी सरकार का बुलडोजर, 18 बीघा जमीन ध्वस्त

UP Bulldozer Action: उत्तर प्रदेश के सीतापुर में प्रशासन ने अवैध प्लाटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 बीघा जमीन पर बुलडोजर चलाया. सीतापुर प्रशासन ने दावा किया कि यह प्लाटिंग अवैध रुप से बगैर प्रशासन की इजाजत के की गई थी. कार्रवाई के बाद प्रशासन ने चेतावनी दी कि निर्माण या जमीन खरीद-फरोख्त से पहले इजाजत लेना जरुरी है. 

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 13, 2026, 11:41 PM IST

Trending Photos

वसी अहमद और एहसान अली के प्लॉट पर गरजा योगी सरकार का बुलडोजर, 18 बीघा जमीन ध्वस्त

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में बीते कुछ समय से "बुलडोजर कार्रवाई" लगातार चर्चा में रही है, खासकर जब कार्रवाई मुस्लिम नामों से जुड़े मामलों में सामने आती है. इसी बीच एक बार फिर सीतापुर से ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां प्रशासन ने अवैध प्लाटिंग के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए बुलडोजर कार्रवाई कर हटा दिया. इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रहा.

मिली जानकारी के मुताबिक, सीतापुर जिले में प्लॉटिंग की गई थी. हालांकि, प्रशासन ने बीते दिनों जांच के बाद इस प्लाटिंग को अवैध करार दिया है, और आज सोमवार (13 अप्रैल) को बुलडोजर से हटा दिया. यह कार्रवाई नगर मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे की मौजूदगी में की गई. इस कार्रवाई के बाद बिल्डरों में हड़कंप मच गया. 

बताया जा रहा है कि सीतापुर जिले के खैराबाद थाना क्षेत्र के टिकरिया मार्ग पर स्थित ललियापुर इलाके में बिना इजाजत के बड़े पैमाने पर प्लाटिंग की जा रही थी. बताया जा रहा है कि मोहम्मद वसी अहमद और एहसान अली के जरिये करीब 18 बीघा जमीन पर बिना नक्शा पास कराए प्लाटिंग का काम किया जा रहा था. इस मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आया और मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से मौके पर बनाई गई सड़कों और गेट को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया. इस दौरान मौके पर नगर मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे के साथ भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा, ताकि कार्रवाई के दौरान किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने. कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने साफ तौर पर चेतावनी दी कि बिना इजाजत के किसी भी तरह की अवैध प्लाटिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. प्रशासन ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कदम उठाए जाएंगे.

यह भी पढ़ें: ओवैसी बोले, मोदी और ममता भाई बहन; बंगाल में नेहरु ने बिगाड़ी मुसलमानों की हालत!

बता दें, सीतापुर प्रशासन ने जमीन और मकान से जुड़े नियमों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए लोगों को पहले ही चेतावनी दे दी है, ताकि आगे किसी तरह की कार्रवाई से बचा जा सके. सीतापुर की सिटी मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे ने जिले के विनियमित क्षेत्र में आने वाले इलाकों के लिए साफ निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह का नया निर्माण, फिर से निर्माण या विस्तार करने से पहले संबंधित अधिकारी से लिखित इजाजत लेना जरूरी होगा. यह नियम घर, दुकान, कारखाना, स्कूल या दफ्तर और हर तरह के निर्माण पर लागू होगा.

साथ ही जमीन बेचने वालों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि वे बिना स्वीकृत नक्शे के अपनी जमीन को छोटे-छोटे प्लॉट में बांटकर न बेचें. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बिना मंजूरी के प्लाटिंग करना नियमों के खिलाफ है और इस पर कार्रवाई की जाएगी. जमीन खरीदने वालों के लिए भी प्रशासन ने जरूरी सलाह दी है. लोगों से कहा गया है कि किसी भी प्लाट को खरीदने से पहले उसके नक्शे की मंजूरी की जानकारी संबंधित कार्यालय से जरूर जांच लें. अगर बिना मंजूरी के प्लॉट खरीदा गया तो आगे चलकर परेशानी हो सकती है.

सिटी मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा है कि बिना नक्शा पास कराए जो भी निर्माण किया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यानी नियमों का पालन न करने पर सख्ती तय है. विज्ञप्ति में उन इलाकों का भी जिक्र किया गया है जो सीतापुर के विनियमित क्षेत्र में आते हैं.  इसमें नगर पालिका परिषद सीतापुर और खैराबाद की पूरी सीमाएं शामिल हैं. इसके अलावा तहसील सीतापुर के 57 गांव भी इस दायरे में आते हैं, जिनमें अब्दीपुर, पीतपुर, अमीरनगर, सरैया जैसे इलाके शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: आगरा के बाद अहमदाबाद में मुस्लिम फेरीवालों से बदसलूकी, हिंदू बाहुल्य इलाकों में व्यापार करने से रोका

 

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

UP NewsSitapur newsbulldozer actionmuslim news

Trending news

UP News
वसी अहमद और एहसान अली के प्लॉट पर गरजा योगी सरकार का बुलडोजर, 18 बीघा जमीन ध्वस्त
Muslim Discrimination Case
दुनिया में सबसे ज्यादा हिंसा के शिकार मुसलमान, यहूदियों पर हमले बढ़े लेकिन आंकड़े कम
iran us war
ईरान- US जंग में हो सकती है चीन की एंट्री; ख़ुफ़िया रिपोर्ट पर ट्रम्प की नींदे हराम!
West Bengal
ओवैसी बोले, मोदी और ममता भाई बहन; बंगाल में नेहरु ने बिगाड़ी मुसलमानों की हालत!
Gujarat news
अहमदाबाद में मुस्लिम फेरीवालों से बदसलूकी, हिंदू बाहुल्य इलाकों में कारोबार से रोका
Bihar News
महिला आरक्षण पर घमासान, AIMIM बोली "BJP चुनावी राज्यों में महिलाओं को दे रही लालच"
Delhi news
उमर खालिद ने की ओपन कोर्ट में सुनवाई की मांग, क्या इससे बदल जाएगा जज का फैसला?
Delhi news
दिल्ली विधानसभा को उड़ाने की धमकी, मेल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश!
Delhi news
जेल में बंद उमर खालिद का राहत की आस, जमानत के लिए SC में दाखिल की पुनर्विचार याचिका
muslim news
पश्चिम बंगाल की अंतिम मतदाता सूची पर बवाल; TMC लीडर सोफिया खान ने उठाए गंभीर सवाल?