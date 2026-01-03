‘10 रुपये वाला बिस्कुट’ से फेमस शादाब जकाती पर जांच, पुलिस ने मांगी 3 दिन में रिपोर्ट

Shadab Jakati Controversy: पुलिस ने उत्तर प्रदेश के यूट्यूबर शादाब जकाती के खिलाफ दर्ज शिकायत पर औपचारिक जांच शुरू कर दी है. वीडियो से पॉपुलर हुए थे. मेरठ पुलिस ने जांच सदर देहात के सर्किल ऑफिसर को सौंपी है और उन्हें तीन दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है. जांच के तहत दोनों पक्षों को CO के ऑफिस में बयान दर्ज कराने और सबूत पेश करने के लिए बुलाया गया है.

दरअसल, यह मामला मेरठ जिले के इंचोली इलाके से जुड़ा है. इंचोली की एक महिला शादाब जकाती के साथ काम करती है, जो उसी इलाके में रहता है. बुधवार को महिला के पति खुर्शीद उर्फ ​​सोनू ने इंचोली पुलिस स्टेशन में हंगामा किया. खुर्शीद ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी शादाब जकाती के साथ मिलकर उसे मारने की साजिश रच रही है. उसने दावा किया कि उसकी पत्नी बिना बताए घर से निकल जाती है और शादाब के साथ वीडियो बनाने में समय बिताती है. पुलिस स्टेशन में खुर्शीद ने रोते हुए शादाब पर कई गंभीर आरोप लगाए.

DIG ने दिए जांच के आदेश

गुरुवार को इस पूरे विवाद से जुड़े पति-पत्नी के अलग-अलग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिससे मामला और बढ़ गया. शिकायत को गंभीरता से लेते हुए DIG मेरठ डॉक्टर विपिन टाडा ने जांच के आदेश दिए. पुलिस के मुताबिक, दोनों पक्षों के बयानों और उपलब्ध सबूतों के आधार पर निष्पक्ष जांच की जाएगी. वहीं, खुर्शीद की पत्नी ने भी अपनी बात रखने के लिए एक वीडियो जारी किया. महिला ने कहा कि वह सिर्फ शादाब जकाती के साथ काम करती है और उसके खिलाफ सभी आरोप बेबुनियाद हैं. उसने बदले में अपने पति पर मारपीट और उत्पीड़न का आरोप लगाया.

महिला के पति ने क्या कहा?

महिला के मुताबिक, खुर्शीद पहले ही उसे दो बार तलाक दे चुका है और वह अब लगातार मानसिक और शारीरिक शोषण से तंग आ चुकी है. महिला ने यह भी कहा कि अब वह कानूनी तलाक चाहती है. शुक्रवार रात को इस मामले में एक और वीडियो सामने आया, जिसमें शादाब जकाती, खुर्शीद और उसकी पत्नी एक साथ बैठे दिख रहे हैं. वीडियो में तीनों के बीच बातचीत होती दिख रही है, जिससे सुलह की संभावना लग रही है. बताया जा रहा है कि खुर्शीद को यह कहते हुए सुना जा रहा है कि वह अपनी पत्नी को अपनी मर्ज़ी से शादाब के साथ भेज रहा है.