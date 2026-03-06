Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3131782
Zee SalaamIndian MuslimUPSC Result 2025: 958 में 53 मुस्लिम कैंडिडेट्स का जलवा; 13 मुस्लिम बेटियों ने भी बढ़ाया मान

UPSC Result 2025: 958 में 53 मुस्लिम कैंडिडेट्स का जलवा; 13 मुस्लिम बेटियों ने भी बढ़ाया मान

Muslim Toppers List in UPSC CSE 2025: UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 के परिणाम में 958 सफल उम्मीदवारों में से 53 मुस्लिम अभ्यर्थियों ने जगह बनाई है, जिनकी हिस्सेदारी करीब 5.53 फीसदी है. इनमें 13 मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं. ए आर राजा मोहिद्दीन (रैंक 7) और इफरा शम्स अंसारी (रैंक 24) शीर्ष मुस्लिम उम्मीदवारों में रहे. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 06, 2026, 05:07 PM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

UPSC CSE Muslim Topper 2025: UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 के नतीजों में मुस्लिम उम्मीदवारों की भी मजबूत मौजूदगी दर्ज हुई है. देश की सबसे कठिन मानी जाने वाली इस परीक्षा में इस बार कुल 958 उम्मीदवार सफल हुए, जिनमें 53 मुस्लिम अभ्यर्थी शामिल हैं. आंकड़ों के मुताबिक, कुल चयनित उम्मीदवारों में मुस्लिम उम्मीदवारों की हिस्सेदारी लगभग 5.53 फीसदी है. 

टॉपर मुस्लिम अभ्यर्थियों में से 13 लड़कियां शामिल हैं. पिछले कुछ सालों के मुकाबले, इस रिजल्ट अपेक्षाकृत बेहतर आया है. पिछले साल यानी 2024 में 1009 सीटों में से लगभग 3 फीसदी मुस्लिम अभ्यर्थियों ने कामयाबी हासिल की थी. जारी लिस्ट के मुताबिक इन मुस्लिम उम्मीदवारों के रैंक, रोल नंबर और नाम इस तरह से हैं-

रैंक | रोल नंबर | कैंडिडेट नेम

Add Zee News as a Preferred Source

7 | 0818306 | ए आर राजा मोहिद्दीन
24 | 6409132 | इफरा शम्स अंसारी
29 | 0806993 | नाबिया परवेज
95 | 0807895 | हसन खान
124 | 0323682 | अरफा उस्मानी
135 | 0607625 | खान साइमा सेराज अहमद

157 | 0851961 | वसीम उर रहमान
253 | 0413785 | सोफिया सिद्दीकी
254 | 1801309 | तौसीफ अहमद गनई
307 | 0830255 | मंताशा
321 | 5811575 | असद अकील

354 | 4116180 | एमडी इश्तेयाक रहमान
382 | 6315003 | मोहम्मद अशमिल शाह
411 | 1201049 | शाहिदा बेगम एस
415 | 0841896 | शादाब अली खान
429 | 1412531 | मुहम्मद स्वालाह टी ए

455 | 6303619 | शोएब
478 | 6408494 | नाजिया परवीन
485 | 1210110 | शेख मोहम्मद हबीसुद्दीन एस
497 | 1912530 | शेख मोहम्मद निशाथ एम

513 | 5404215 | मिन्हाज शकील
535 | 2105608 | गुलफिजा
549 | 6418492 | हाशमी मोहम्मद उमर
575 | 0864413 | शाहरुख खान
576 | 1907730 | असना अनवर
581 | 1804448 | मुनीब अफजल पर्रा

588 | 6405397 | अजीम अहमद
614 | 6421470 | साइस्ता परवीन
625 | 8003085 | नूर आलम
646 | 6408831 | मोहम्मद इरफान कायमखानी
648 | 2602406 | मोहसिना बानो
663 | 3402501 | गुलाम माया दीन

665 | 2626864 | दानिश रब्बानी खान
668 | 5803808 | एमडी नायब अंजुम
671 | 6407027 | मोहम्मद अबुज़र अंसारी
678 | 1139935 | इंसा खान
695 | 5703524 | अब्दुल सुफियान के
708 | 2402117 | फैरूज फातिमा एम
713 | 1904976 | मोहम्मद हाशिम के
718 | 1902416 | मुहम्मद सुहैल

741 | 0328051 | तौसीफ उल्ला खान
763 | 3403061 | कोह-ए-सफा
764 | 0619109 | सना आज़मी
811 | 3409679 | यास्सर अहमद भट्टी
832 | 3401291 | गुलाम हैदर

860 | 1913151 | मोहम्मद शेजिन सी पी
869 | 3402386 | मोहम्मद अजाज उल रहमान
886 | 1804050 | अजहर आसिफ खान
936 | 3409886 | मोहम्मद सरफराज चौधरी

942 | 1224289 | अब्दुल्ला अफ्रीद ए
955 | 8001862 | एमडी शाहिद रजा खान
957 | 0869957 | इरफान अहमद लोन

कुल नाम: 53

यह भी पढ़ें: UPSC Result 2025: राजा मोहिद्दीन ने रच दिया इतिहास, मुस्लिम उम्मीदवारों में टॉप…इफरा अंसारी भी चमकीं

 

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

UPSC CSE 2025 ResultMuslims UPS Toppers ListUPSC Muslim List 2025muslim news

Trending news

UPSC CSE 2025 Result
UPSC Result: 958 में 53 मुस्लिम कैंडिडेट्स का जलवा; 13 मुस्लिम बेटियों ने बढ़ाया मान
IRGC Operation True Promise
इजरायल पर ड्रोन और ख़ैबर मिसाइलों की बारिश, IRGC ने शुरू की 21वीं अटैक वेव
upsc cse 2025
UPSC Result 2025: राजा मोहिद्दीन ने रच दिया इतिहास, मुस्लिम उम्मीदवारों में बने टॉपर
Qatar Airways Flight Suspension
मिडिल ईस्ट जंग का असर आसमान तक, कतर एयरवेज़ ने बढ़ाई फ्लाइट्स पर रोक
iran israel conflict
दिल्ली में सुप्रीम लीडर के लिए शोक सभा, ईरान एम्बेसी पहुंचे कपिल सिब्बल
Telangana NEWS
ईरान के सुप्रीम लीडर पर पोस्ट के बाद बवाल, भीड़ ने शख्स को पीटा; आरोपी के खिलाफ FIR
Madhubani News
Bihar News: रौशन गई थी मुखिया कुमारी देवी से इंसाफ मांगने मिली मौत; इलाके में तनाव!
Monu Manesar bail
ढाई साल बाद जेल से बाहर आएगा मोनू मानेसर, जुनैद-नासिर केस में मिली बेल
Al Aqsa Mosque Ban Friday Namaz
रमजान में अल-अक्सा मस्जिद पर पाबंदी, इजरायल ने जुमे की नमाज़ पर लगाई रोक
Ghaziabad News
7 दिन बाद Ex Muslim सलीम को आया होश, ICU से सामने आया 5 सेकेंड का वीडियो