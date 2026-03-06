UPSC Result 2025: 958 में 53 मुस्लिम कैंडिडेट्स का जलवा; 13 मुस्लिम बेटियों ने भी बढ़ाया मान

UPSC CSE Muslim Topper 2025: UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 के नतीजों में मुस्लिम उम्मीदवारों की भी मजबूत मौजूदगी दर्ज हुई है. देश की सबसे कठिन मानी जाने वाली इस परीक्षा में इस बार कुल 958 उम्मीदवार सफल हुए, जिनमें 53 मुस्लिम अभ्यर्थी शामिल हैं. आंकड़ों के मुताबिक, कुल चयनित उम्मीदवारों में मुस्लिम उम्मीदवारों की हिस्सेदारी लगभग 5.53 फीसदी है.

टॉपर मुस्लिम अभ्यर्थियों में से 13 लड़कियां शामिल हैं. पिछले कुछ सालों के मुकाबले, इस रिजल्ट अपेक्षाकृत बेहतर आया है. पिछले साल यानी 2024 में 1009 सीटों में से लगभग 3 फीसदी मुस्लिम अभ्यर्थियों ने कामयाबी हासिल की थी. जारी लिस्ट के मुताबिक इन मुस्लिम उम्मीदवारों के रैंक, रोल नंबर और नाम इस तरह से हैं-

रैंक | रोल नंबर | कैंडिडेट नेम

7 | 0818306 | ए आर राजा मोहिद्दीन

24 | 6409132 | इफरा शम्स अंसारी

29 | 0806993 | नाबिया परवेज

95 | 0807895 | हसन खान

124 | 0323682 | अरफा उस्मानी

135 | 0607625 | खान साइमा सेराज अहमद

157 | 0851961 | वसीम उर रहमान

253 | 0413785 | सोफिया सिद्दीकी

254 | 1801309 | तौसीफ अहमद गनई

307 | 0830255 | मंताशा

321 | 5811575 | असद अकील

354 | 4116180 | एमडी इश्तेयाक रहमान

382 | 6315003 | मोहम्मद अशमिल शाह

411 | 1201049 | शाहिदा बेगम एस

415 | 0841896 | शादाब अली खान

429 | 1412531 | मुहम्मद स्वालाह टी ए

455 | 6303619 | शोएब

478 | 6408494 | नाजिया परवीन

485 | 1210110 | शेख मोहम्मद हबीसुद्दीन एस

497 | 1912530 | शेख मोहम्मद निशाथ एम

513 | 5404215 | मिन्हाज शकील

535 | 2105608 | गुलफिजा

549 | 6418492 | हाशमी मोहम्मद उमर

575 | 0864413 | शाहरुख खान

576 | 1907730 | असना अनवर

581 | 1804448 | मुनीब अफजल पर्रा

588 | 6405397 | अजीम अहमद

614 | 6421470 | साइस्ता परवीन

625 | 8003085 | नूर आलम

646 | 6408831 | मोहम्मद इरफान कायमखानी

648 | 2602406 | मोहसिना बानो

663 | 3402501 | गुलाम माया दीन

665 | 2626864 | दानिश रब्बानी खान

668 | 5803808 | एमडी नायब अंजुम

671 | 6407027 | मोहम्मद अबुज़र अंसारी

678 | 1139935 | इंसा खान

695 | 5703524 | अब्दुल सुफियान के

708 | 2402117 | फैरूज फातिमा एम

713 | 1904976 | मोहम्मद हाशिम के

718 | 1902416 | मुहम्मद सुहैल

741 | 0328051 | तौसीफ उल्ला खान

763 | 3403061 | कोह-ए-सफा

764 | 0619109 | सना आज़मी

811 | 3409679 | यास्सर अहमद भट्टी

832 | 3401291 | गुलाम हैदर

860 | 1913151 | मोहम्मद शेजिन सी पी

869 | 3402386 | मोहम्मद अजाज उल रहमान

886 | 1804050 | अजहर आसिफ खान

936 | 3409886 | मोहम्मद सरफराज चौधरी

942 | 1224289 | अब्दुल्ला अफ्रीद ए

955 | 8001862 | एमडी शाहिद रजा खान

957 | 0869957 | इरफान अहमद लोन

कुल नाम: 53

