PET परीक्षा में फर्जीवाड़े का पर्दाफाश; पवन की जगह पेपर देने वाला इलियास गिरफ्तार
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2912624
Zee SalaamIndian Muslim

PET परीक्षा में फर्जीवाड़े का पर्दाफाश; पवन की जगह पेपर देने वाला इलियास गिरफ्तार

Fraud in UPSSSC PET Exam 2025: झांसी के राजकीय पॉलिटेक्निक परीक्षा केंद्र पर PET परीक्षा के दौरान मोहम्मद इलियास को पवन कुमार साहू की जगह परीक्षा देते पकड़ा गया है. फोटो और बायोमेट्रिक जांच में धोखाधड़ी का खुलासा हुआ. फिलहाल परीक्षा केंद्र के अधीक्षक की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और आगे की जांच में जुट गई है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 07, 2025, 08:21 PM IST

Trending Photos

आरोपी मोहम्मद इलियास
आरोपी मोहम्मद इलियास

UPSSSC PET Exam 2025: झांसी में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) के जरिये आयोजित प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) के दौरान एक बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. जहां अधिकारियों ने एक साल्वर को गिरफ्तार किया है, जो दूसरे की जगह पेपर देने आया था. परीक्षा केंद्र के अधिकारियों ने फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. 

आरोपी की पहचान मोहम्मद इलियास के रुप में हुई है. मिली जानकारी के मुताबिक, इस परीक्षा में वाराणसी के रहने वाले मोहम्मद इलियास, प्रयागराज के रहने वाले पवन कुमार साहू नाम शख्स की जगह PET की परीक्षा देने पहुंचा था. यह घटना झांसी के सीपरी बाजार थानाक्षेत्र में स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक परीक्षा केंद्र पर हुई.

इस फर्जीवाड़े का खुलासा उस समय हुआ जब परीक्षा के दौरान परीक्षा एजेंसी के कर्मचारियों ने फोटो और बायोमेट्रिक मिलान किया. इसी प्रक्रिया में यह धोखाधड़ी पकड़ में आई, जब परीक्षा केंद्र के अधीक्षक वीरेंद्र कुमार ने फोटो और बायोमेट्रिक में गड़बड़ी देखी, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को लिखित सूचना दी. इसके बाद पुलिस ने मोहम्मद इलियास को गिरफ्तार कर लिया और उसे कोर्ट में पेश किया.

Add Zee News as a Preferred Source

एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम पाली की परीक्षा के दौरान यह मामला सामने आया. परीक्षा कराने वाली प्राइवेट एजेंसी के कर्मचारियों ने फोटो और बायोमेट्रिक मिसमैच की पुष्टि की. इसके आधार पर मोहम्मद इलियास के खिलाफ उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 की धाराओं में मामला दर्ज किया गया.

पुलिस अब इस पूरे मामले में प्रयागराज के पवन कुमार साहू को भी जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है. दरअसल, पवन साहू वही शख्स है, जिसकी जगह मोहम्मद इलियास परीक्षा दे रहा था. स्थानीय अधिकारी और पुलिस प्रशासन इस मामले में पूरी जांच कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

यह भी पढ़ें: ग़ज़ा में भुखमरी-कत्लेआम की तस्वीरें हटा रहा Google; 45 मिलियन डालर लेकर इजराइल के साथ फैला रहा झूठ!

 

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

UP NewsUPSSSC PET Exam 2025Jhansi Newsmuslim news

Trending news

UP News
PET परीक्षा में फर्जीवाड़े का पर्दाफाश; पवन की जगह पेपर देने वाला इलियास गिरफ्तार
London News
फिलिस्तीन संगठन के समर्थन में लंदन में बवाल, 890 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार
Pakistan News
बलूचिस्तान में पाकिस्तान का दमन; विरोध की आवाज दबाई, महीने में तीसरी बार इंटरनेट बंद
Houthi attack on Israel
Houthi के हमले से हिल गया Israel, बंद किया एयरस्पेस और रोकी सभी फ्लाइट्स
Gaza News
ग़ज़ा में भुखमरी-कत्लेआम की तस्वीरें हटा रहा Google; इजराइल के साथ फैला रहा झूठ!
Bangladesh news
हसीना के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में ‘जंगलराज’, अधिकारी का चौंकाने वाला कबूलनामा
gaza war
गाजा में भुखमरी से 5 लोगों की मौत, 3 बच्चों ने तड़प-तड़पकर तोड़ा दम
Muslims
BJP में मुसलमानों की कोई जगह नहीं, Alisha Abdullah का BJP पर गंभीर इल्जाम
madhya pradesh news
अनुज चौधरी गदा थामने पर बरी; तो MP अधिकारी के इस्लामी झंडा उठाने पर हंगामा क्यों?
Bihar News
Bihar News: पुलिस कस्टडी में नासिर की मौत, आइसक्रीम पर हुआ था विवाद
;