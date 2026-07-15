/कांवड़ियों के लिए बदली गई उर्स रजवी की तारीख, जानें अब कब निकलेगा आला हजरत का जुलूस

राज्य चुनें
Bareilly News: देश में अभी कांवड़ यात्रा चल रही है. इसी बीच दुनिया भर के सुन्नी मुसलमानों के लिए बेहद अहम कार्यक्रम 'उर्स-ए-रजवी' भी मनाया जा रहा है. उर्स की तारीखों को लेकर अनिश्चितता थी, लेकिन अब वह दूर हो गई है. अब उर्स के 6, 7 और 8 अगस्त को होने की उम्मीद है, लेकिन दरगाह प्रशासन ने अभी तक तारीखों की आधिकारिक ऐलान नहीं किया है.
दरअसल, शुरू में उर्स के लिए 7, 8 और 9 अगस्त की तारीखें तय की गई थीं. लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर चिंता जताई थी क्योंकि 9 अगस्त को 'कुल शरीफ़' की रस्म और 'कांवड़ यात्रा' के मुख्य कार्यक्रम एक ही दिन होने वाले थे. इसे देखते हुए दरगाह प्रबंधन, इस्लामिक उलेमा और जिला प्रशासन के बीच कई दौर की बैठकें हुईं. दरगाह आला हजरत के मीडिया इंचार्ज नासिर कुरैशी ने बताया कि तारीखें बदलने का फैसला जायरीनों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देने के साथ-साथ शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया. उन्होंने कहा कि यह फैसला उलेमा से बातचीत के बाद लिया गया ताकि यह धार्मिक कार्यक्रम बिना किसी अव्यवस्था के शांतिपूर्वक संपन्न हो सके.
दरगाह प्रमुख हजरत सुब्हानी मियां और काजी-उल-हिंद मुफ़्ती मस्जिद मियां की देखरेख में उलेमा का एक पैनल बनाया गया था. इस पैनल ने इस्लामिक नजरिए से दरगाह प्रशासन को लिखित सुझाव सौंपे. इसके बाद, प्रशासनिक अधिकारियों और दरगाह के मुख्य प्रतिनिधियों के बीच हुई संयुक्त बैठक में कार्यक्रम की तारीखें बदलने पर सहमति बनी. जिला प्रशासन लंबे समय से उर्स की तारीखों में बदलाव की मांग कर रहा था. अधिकारियों ने बताया कि सावन के पाक महीने में कांवड़ यात्रा के तहत बड़ी संख्या में कांवड़िए बरेली और आसपास के इलाकों से गुजरते हैं. वहीं, उर्स के आखिरी दिन 'कुल शरीफ़' की रस्म के लिए देश-विदेश से लाखों जायरीन बरेली आते हैं. ऐसे में दोनों बड़े धार्मिक कार्यक्रमों के एक ही दिन होने से सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भारी दबाव पड़ सकता था.
अधिकारियों का मानना है कि कार्यक्रम का समय बदलने का फैसला शहर में शांति और सद्भाव बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा. इससे न सिर्फ़ प्रशासन को बेहतर सुरक्षा इंतजाम करने में मदद मिलेगी, बल्कि जायरीन और कांवड़ियों के लिए भी सुविधाजनक माहौल सुनिश्चित होगा. दरगाह से जुड़े लोगों का कहना है कि यह फैसला किसी विवाद की वजह से नहीं, बल्कि कांवड़िए की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है.