/कांवड़ियों के लिए बदली गई उर्स रजवी की तारीख, जानें अब कब निकलेगा आला हजरत का जुलूस

दरगाह प्रमुख हजरत सुब्हानी मियां और काजी-उल-हिंद मुफ़्ती मस्जिद मियां की देखरेख में उलेमा का एक पैनल बनाया गया था. इस पैनल ने इस्लामिक नजरिए से दरगाह प्रशासन को लिखित सुझाव सौंपे. इसके बाद, प्रशासनिक अधिकारियों और दरगाह के मुख्य प्रतिनिधियों के बीच हुई संयुक्त बैठक में कार्यक्रम की तारीखें बदलने पर सहमति बनी. जिला प्रशासन लंबे समय से उर्स की तारीखों में बदलाव की मांग कर रहा था. अधिकारियों ने बताया कि सावन के पाक महीने में कांवड़ यात्रा के तहत बड़ी संख्या में कांवड़िए बरेली और आसपास के इलाकों से गुजरते हैं. वहीं, उर्स के आखिरी दिन 'कुल शरीफ़' की रस्म के लिए देश-विदेश से लाखों जायरीन बरेली आते हैं. ऐसे में दोनों बड़े धार्मिक कार्यक्रमों के एक ही दिन होने से सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भारी दबाव पड़ सकता था.