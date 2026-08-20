/जम्मू-कश्मीर को US एम्बेसडर ने बताया भारत का अहम हिस्सा, पाकिस्तान को लगी मिर्ची!

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Jammu Kashmir News Today: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में लगातार हिंसा और अशांति की खबरों के बीच अमेरिकी एम्बेसडर सर्जियो गोर का कश्मीर दौरा खासा अहम माना जा रहा है. इसी दौरे के दौरान गोर ने जम्मू-कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बताते हुए ऐसा बयान दिया, जिस पर पाकिस्तान भड़क उठा. पाकिस्तान ने अमेरिकी एम्बेसडर के बयान को गलत करार दिया है.
पाकिस्तान ने बुधवार (19 अगस्त) को इस्लामाबाद में अमेरिकी एंबेसी के एंक्टिंग इंचार्ज को तलब किया और कड़ा एतराज दर्ज कराया. सर्जियो गोर पहली बार श्रीनगर पहुंचे थे. यहां उन्होंने जम्मू-कश्मीर के वजीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की. बातचीत में उन्होंने जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बेहतर करने के लिए उठाए गए कदमों की तारीफ की. मुलाकात के बाद गोर ने साफ लफ्जों में कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है. उनके इसी बयान ने पाकिस्तान में सियासी और कूटनीतिक हलचल बढ़ा दी.
पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिस ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि उसके फॉरेन सेक्रेट्री ने इस्लामाबाद में अमेरिकी एम्बेसी के एक्टिंग इंचार्ज को तलब किया और अमेरिकी एम्बेसडर की टिप्पणी पर कड़ा विरोध दर्ज कराया. पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर को भारत का हिस्सा बताए जाने को पूरी तरह खारिज किया और इसे वाकिआती तौर पर से गलत करार दिया.
गोर के बयान से पाकिस्तान को लगी मिर्ची
पाकिस्तान का कहना है कि जम्मू कश्मीर बैनुलक्वामी तौर पर तस्लीम-शुदा मुतनाजा इलाका है और इसकी हत्मी हैसियत का फैसला यूनाइटेड नेशंस की सलामती काउंसिल की मुतअल्लिका करारदादों और कश्मीरी अवाम की मर्जी के मुताबिक होना चाहिए. इस्लामाबाद ने गोर के बयान के वक्त और अंदाज पर भी सवाल उठाया. उसका कहना है कि अमेरिकी एम्बेसडर का यह रद्देअमल जम्मू-कश्मीर के मसले पर अमेरिका के लंबे समय से चले आ रहे रुख से मेल नहीं खाती.
पाकिस्तान ने अपने एतराज में कहा कि अमेरिकी एम्बेसडर का बयान गैर-जिम्मेदाराना है और इससे जम्मू-कश्मीर तनाजे पर अमेरिका का पुराना और दर्ज रुख कमजोर होता है. पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि यह बयान बैनुलक्वामी कानून और यूनाइटेड नेशंस चार्टर के तईं अमेरिका की कमिटमेंट के उलट है.
इस्लामाबाद ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस पेशकश का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने जम्मू-कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच सालसी की बात कही थी. पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा कि उसके अवामी बयानों में जम्मू-कश्मीर के तनाजे को लेकर उसके मुबय्यना पुराने रुख की झलक होनी चाहिए.
सर्जियो गोर ने क्या कहा?
श्रीनगर में वजीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद सर्जियो गोर ने जम्मू-कश्मीर की खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहा कि यहां आना उनके लिए खुशी की बात है. उन्होंने कहा कि यह भारत का एक अहम हिस्सा है और वह पहली बार इस इलाके का दौरा कर रहे हैं. गोर ने जम्मू-कश्मीर को बेहद खूबसूरत जगह बताया.
अमेरिकी एम्बेसडर ने जम्मू-कश्मीर के लिए जारी अमेरिकी यात्रा चेतावनी की भी बात की. फिलहाल अमेरिका ने आतंकवाद की आशंका के चलते जम्मू-कश्मीर की यात्रा को सबसे ऊंचे सतह की चेतावनी के तहत रखा हुआ है, और लोगों को वहां यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है.
गोर ने कहा कि अमेरिका समय-समय पर अपनी यात्रा चेतावनियों की समीक्षा करता है. उन्होंने साफ किया कि वह श्रीनगर में रहते हुए इस बारे में कोई बड़ा ऐलान नहीं कर सकते, लेकिन इस चेतावनी पर दोबारा गौर किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका यह देखेगा कि जम्मू-कश्मीर के लिए जारी यात्रा चेतावनी को कम किया जाना चाहिए या नहीं.
गोर ने जम्मू-कश्मीर को अमेरिकी लोगों के लिए भी आकर्षक जगह बताया. उनका कहना था कि बड़ी तादाद में अमेरिकी नागरिक यहां की खूबसूरती और यहां मौजूद मौकों को देखना पसंद कर सकते हैं.
उमर अब्दुल्ला से किन मुद्दों पर हुई बातचीत?
सर्जियो गोर और उमर अब्दुल्ला की मुलाकात में जम्मू-कश्मीर के वजीर-ए-आला की तरजीहात के साथ-साथ मआशी रिश्तों को मजबूत करने के तरीकों पर भी बातचीत हुई. गोर ने बताया कि दोनों फरीकों ने मआशी मदद को और गहरा करने, साथ ही ऐसे मौके पैदा करने पर चर्चा की, जिनसे भारत और अमेरिका दोनों को फायदा हो.
उमर अब्दुल्ला ने मुलाकात को खुशआइंद करार दिया. उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान टूरिज्म, बागवानी और नई मआशियत जैसे उमूर पर तबादला-ए-ख्याल हुआ. उमर ने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले सालों में अमेरिका और जम्मू-कश्मीर के दरमियान बातचीत और तआवुन का दायरा मजीद वसीअ होगा और ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे.
गोर से मिलने से पहले उमर अब्दुल्ला ने यह भी साफ कर दिया था कि वह अमेरिकी राजदूत के सामने कश्मीर से जुड़ी शिकायतों की फेहरिस्त रखने का इरादा नहीं रखते. उनका कहना था कि कश्मीर की परेशानियों का हल वाशिंगटन नहीं, बल्कि मरकजी हुकूमत करेगी. इसलिए वह गोर से शिकायत करने के बजाय उनकी बात सुनना ज्यादा पसंद करेंगे. उमर ने यह भी कहा था कि जम्मू-कश्मीर की परेशानियां अमेरिकी एम्बेसडर की फिक्र का मौजूं नहीं हैं.
सात साल बाद बदले हालात के बीच कश्मीर पहुंचे गोर
सर्जियो गोर का जम्मू-कश्मीर दौरा उस वक्त हुआ है, जब मरकजी हुकूमत की ओर से जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने और पुराने राज्य को दो केंद्र शासित इलाकों में बांटे जाने को करीब सात साल हो चुके हैं. यह गोर की अमेरिकी एम्बेसडर के तौर पर जम्मू-कश्मीर की पहली यात्रा भी है.
उनका यह दौरा पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सिक्योरिटी और टूरिज्म को लेकर बढ़ी चर्चा के बीच हुआ है. जम्मू-कश्मीर में सिक्योरिटी निजाम और टूरिज्म के लिए माहौल को लेकर लगातार ध्यान दिया जा रहा है. ऐसे में अमेरिकी यात्रा चेतावनी में किसी भी बदलाव को टूरिज्म इंडस्ट्री के लिहाज से अहम माना जा रहा है.
सर्जियो गोर गुरुवार यानी आज 20 अगस्त को लद्दाख का दौरा करने वाले हैं. कश्मीर यात्रा के दौरान उनके बयानों और अमेरिकी यात्रा चेतावनी की समीक्षा की बात ने उनके दौरे को और अहम बना दिया है.