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जम्मू-कश्मीर को US एम्बेसडर ने बताया भारत का अहम हिस्सा, पाकिस्तान को लगी मिर्ची!

US Ambassador Statement on Kashmir: अमेरिकी एम्बेसडर सर्जियो गोर ने श्रीनगर दौरे के दौरान जम्मू-कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बताया, जिस पर पाकिस्तान ने कड़ा एतराज जताया है. इस्लामाबाद ने अमेरिकी एम्बेसी के एक्टिंग इंचार्ज को तलब कर बयान को खारिज किया. गोर ने उमर अब्दुल्ला से मुलाकात में टूरिज्म और इकनॉमिक कोऑपरेशन पर भी चर्चा की.

Written ByRaihan Shahid
Published: Aug 20, 2026, 08:05 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 08:07 AM IST
जम्मू-कश्मीर को US एम्बेसडर ने बताया भारत का अहम हिस्सा, पाकिस्तान को लगी मिर्ची!
Image Credit: सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करते यूएस एम्बेसडर सर्जियो गोर

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Raihan Shahid

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रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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