अमेरिका और ईरान के बीच फिर भड़की जंग, दोनों तरफ से मिसाइलों की बारिश

US Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर समझौता हो गया है. इसके बावजूद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में एक अमेरिकी विध्वंसक को निशाना बनाते हुए एक मिसाइल दागी. इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के क़ेश्म और बंदर अब्बास पर हमले किए हैं. फॉक्स न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सेना ने केशम और बंदर अब्बास पर हमले किए हैं. ईरान के शहर मिनाब में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं. इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि ईरानी हमलों के जवाब में की गई यह कार्रवाई महज़ एक "प्यार भरा थपका" है.

अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने राजधानी तेहरान में अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया है. दूसरी तरफ अमेरिकी सेना ने भी ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले की पुष्टि की है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 7 मई को अमेरिकी नौसेना के गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुजरते हुए ओमान की खाड़ी की ओर जा रहे थे. अमेरिका का दावा है कि इसी दौरान ईरान ने इन जहाजों पर कई मिसाइलें दागीं, ड्रोन भेजे और छोटी नौकाओं के जरिए हमला करने की कोशिश की.

अमेरिका ने दी सफाई

अमेरिकी सेना का कहना है कि उसने इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया और जवाबी कार्रवाई में ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार जिन ठिकानों पर हमला किया गया उनमें मिसाइल लॉन्च साइट्स, ड्रोन बेस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और खुफिया निगरानी केंद्र शामिल हैं. अमेरिका ने कहा है कि उसका मकसद तनाव बढ़ाना नहीं है, लेकिन अमेरिकी सैनिकों और जहाजों की सुरक्षा के लिए वह पूरी तरह तैयार है. साथ ही अमेरिका ने दावा किया कि ईरानी हमलों में उसके किसी भी जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा.

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ईरान ने किया बड़ा दावा

वहीं ईरानी मीडिया ने बताया कि होर्मोजगन प्रांत के सिरिक और मीनाब शहरों में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गईं. इन घटनाओं के बाद ईरान ने तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिया।. ईरान के सैन्य अधिकारियों ने अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगाया है. ईरानी सेना का कहना है कि अमेरिका ने पहले होर्मुज इलाके में एक ईरानी टैंकर को निशाना बनाया और फिर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कुछ नागरिक इलाकों पर हमला किया. ईरान ने चेतावनी दी है कि वह इस कार्रवाई का “कड़ा जवाब” देगा. इससे पहले ईरान ने दावा किया था कि उसके एक टैंकर पर अमेरिकी हमला हुआ, जिसके बाद ईरानी सेना ने जवाबी कार्रवाई की. ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक, ईरानी सेना ने अमेरिकी युद्धपोतों और सैन्य यूनिट्स को निशाना बनाकर मिसाइलें दागीं. ईरानी अधिकारियों का दावा है कि इस हमले में अमेरिकी यूनिट्स को भारी नुकसान हुआ और उन्हें पीछे हटना पड़ा.