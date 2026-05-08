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Zee SalaamIndian Muslimअमेरिका में भारतीय मुस्लिम को बड़ा झटका, कोर्ट ने डिपोर्टेशन रोकने से किया इनकार

अमेरिका में भारतीय मुस्लिम को बड़ा झटका, कोर्ट ने डिपोर्टेशन रोकने से किया इनकार

Indian Muslim Asylum Case: अमेरिकी फेडरल अपीलीय अदालत ने भारतीय मुस्लिम व्यक्ति सनाउल्लाह खान मोहम्मद की निर्वासन रोकने की अपील खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि भारत में उनके साथ हुई हिंसा को कानूनी रूप से उत्पीड़न नहीं माना जा सकता और भारतीय पुलिस ने हमले को रोकने के लिए कार्रवाई की थी.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 08, 2026, 11:30 AM IST

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अमेरिका में भारतीय मुस्लिम को बड़ा झटका, कोर्ट ने डिपोर्टेशन रोकने से किया इनकार

Indian Muslim Asylum Case: अमेरिका की सातवीं सर्किट अपीलीय अदालत ने एक भारतीय मुस्लिम व्यक्ति की निर्वासन रोकने की याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने कहा कि भारत में उसके साथ हुई हिंसा को कानूनी रूप से “उत्पीड़न” नहीं माना जा सकता और इस बात के भी पर्याप्त सबूत नहीं हैं कि भारतीय प्रशासन या पुलिस इस घटना में शामिल थे. मामला भारतीय मूल के सनाउल्लाह खान मोहम्मद से जुड़ा है, जो 26 जून 2016 को विजिटर वीजा पर अमेरिका गए थे. वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी वे वहीं रहे और बाद में शरण के लिए आवेदन किया. लेकिन अमेरिकी कानून के तहत शरण के लिए आवेदन एक साल के भीतर करना होता है, लेकिन मोहम्मद ने जनवरी 2019 में आवेदन किया, जिसे अदालत ने तय समय से काफी देर बाद माना.

कोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक, मोहम्मद भारत में एक मुस्लिम परिवार से आते हैं, जो गोमांस से जुड़े स्लॉटरहाउस का कारोबार करता था. अदालत के फैसले में कहा गया कि इस कारोबार को लेकर स्थानीय हिंदू समूहों के साथ तनाव पैदा हुआ था, क्योंकि वे गाय को पवित्र मानते थे और कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होने का दावा करते थे. मोहम्मद ने आरोप लगाया था कि मई 2016 में कुछ लोगों ने उन्हें और उनकी मां को घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की. हमलावरों ने कथित तौर पर स्लॉटरहाउस बंद करने की मांग की थी. लेकिन अदालत ने अपने फैसले में कहा कि स्थानीय पुलिस ने मोहम्मद की कॉल के बाद मौके पर पहुंचकर हमले को रोका और भीड़ को वहां से हटाया.

कोर्ट ने क्या कहा?
तीन जजों की पीठ ने कहा कि इस घटना में मोहम्मद को जो चोटें आईं, वे इतनी गंभीर नहीं थीं कि उन्हें “उत्पीड़न” की श्रेणी में रखा जा सके. अदालत ने कहा, “मई 2016 की घटना में लगी चोटें यह साबित नहीं करतीं कि मोहम्मद उत्पीड़न का शिकार हुए.” कोर्ट ने यह भी कहा कि मोहम्मद यह साबित नहीं कर सके कि भारतीय सरकार या प्रशासन ने हिंसा की अनुमति दी थी. अदालत ने माना कि पुलिस ने समय पर हस्तक्षेप कर हमले को रोका था. इसके अलावा अदालत ने कहा कि भविष्य में खतरे का दावा भी कमजोर पड़ जाता है क्योंकि जिस स्लॉटरहाउस को लेकर विवाद था, वह अब चल नहीं रहा है. 

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कोर्ट ने की अहम टिप्प्णी
कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और मोहम्मद चाहें तो किसी दूसरे हिस्से में जाकर रह सकते हैं. इससे पहले एक इमिग्रेशन जज ने भी मोहम्मद की शरण याचिका और निर्वासन रोकने की मांग खारिज कर दी थी. अपीलीय अदालत ने उसी फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि इस मामले में अमेरिका के शरण कानून के तहत राहत देने का आधार नहीं बनता.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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