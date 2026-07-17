/ईरान तनाव के बीच अरब में भारतीय शिया शहरियों की गिरफ्तारी पर मचा हाहाकार, AISPLB ने मोदी हुकूमत से मांगी मदद!

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Uttar Pradesh News: हालिया दिनों अरब में रहने वाले कुछ हिंदुस्तानी शिया शहरियों को मुबय्यना तौर पर वहां की हुकूमत के जरिये हिरासत में लेने का मामला सामने आया है. इन लोगों की महफूज रिहाई की मांग को लेकर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड (AISPLB) ने आवाज उठाई है. बोर्ड का कहना है कि कई भारतीय शिया मुसलमानों को अलग-अलग देशों में हिरासत में लिया गया है, जिससे उनके घरवालों में चिंता का माहौल है. इस मामले को लेकर बोर्ड ने मरकजी हुकूमत से दखल देने की गुजारिश की है.
शुक्रवार (17 जुलाई) को ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासुब अब्बास ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि सऊदी अरब, दुबई और अमेरिका में कुछ शिया मुसलमानों को सिर्फ इस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी प्रोफाइल तस्वीर पर ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयत उल्ला अली खामेनेई की तस्वीर लगाई थी.
"भारतीय शिया शहरियों की रिहाई के लिए हुकूमत उटाए कारगर कदम"
मौलाना यासुब अब्बास ने कहा कि इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री के नाम एक मेमोरेंडम भेजा गया है. मेमोरेंडम में मांग की गई है कि अलग-अलग अरब देशों में हिरासत में लिए गए भारतीय शिया शहरियों की रिहाई के लिए हुकूमत जल्द से जल्द कदम उठाए. उन्होंने कहा कि इन शहरियों के परिवार काफी परेशान हैं और उन्हें अपने लोगों की सलामती की फिक्र सता रही है.
AISPLB के जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि इस मामले को लेकर विदेश मंत्री से भी बातचीत की गई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस बातचीत या हल सामने नहीं आया है. मौलाना यासुब अब्बास ने हुकूमत से अपील की कि भारतीय शिया मुसलमानों की महफूज वापसी को यकीनी बनाया जाए और उन्हें जल्द से जल्द भारत लाने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं.
ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि विदेशों में रहने वाले भारतीय शहरियों के तहफ्फुज की जिम्मेदारी हुकूमत की है. उन्होंने उम्मीद जताई कि मरकजी हुकूमत इस मामले को संजीदगी से लेते हुए मुतअल्लिक ममालिक से बातचीत करेगी और हिरासत में लिए गए भारतीय शिया शहरियों की मदद करेगी.
यूपी के दो भाईयों को सऊदी हुकूमत ने किया गिरफ्तार
बता दें, उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रहने वाले दो भाइयों मोहम्मद रहीब और मोहम्मद जफर की गिरफ्तारी का मामला सुर्खियों में रहा. बताया जा रहा है कि दोनों भाई सऊदी अरब के दम्माम में काम करते थे. परिवार के मुताबिक, मार्च 2026 में ईरान के हालात को देखते हुए ईरानी एम्बेसी के भारतीय बैंक अकाउंट में करीब 200 रियाल की रकम भेजी गई थी. इसके बाद सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेज ने दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया.
परिवार का कहना है कि 27 मार्च को मोहम्मद रहीब और 30 मार्च को मोहम्मद जफर को गिरफ्तार किया गया. इसके बाद से परिवार को उनकी सूरतेहाल और ठिकाने के बारे में कोई बाजाब्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं मिल सकी है. भारतीय एम्बेसी ने इसे सिक्योरिटी से जुड़ा मामला बताया है और सऊदी वजारते खारजा से जानकारी मांगी है. दोनों भाइयों के वालिद हसन अब्बास को लकवा है. उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में वजीरे खारजा एस. जयशंकर से मदद की गुहार लगाई थी.