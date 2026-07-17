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ईरान तनाव के बीच अरब में भारतीय शिया शहरियों की गिरफ्तारी पर मचा हाहाकार, AISPLB ने मोदी हुकूमत से मांगी मदद!

AISPLB on Indian Shia Citizens Arrest Cases: अरब देशों में हिरासत में लिए गए कुछ भारतीय शिया नागरिकों की रिहाई को लेकर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने मरकजी हुकूमत से दखल देने की मांग की है. मौलाना यासुब अब्बास ने कहा कि सऊदी, दुबई और दीगर देशों में हिरासत के मामलों पर हुकूमत मोअस्सर कदम उठाए.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jul 17, 2026, 11:17 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 11:23 PM IST
ईरान तनाव के बीच अरब में भारतीय शिया शहरियों की गिरफ्तारी पर मचा हाहाकार, AISPLB ने मोदी हुकूमत से मांगी मदद!
Image Credit: AISPLB के जनरल सेक्रेट्री यासूब अब्बासSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Raihan Shahid

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रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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