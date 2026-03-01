Advertisement
शांति की बात, 1200 बमों की बरसात; ग़ज़ा की तरह US-इजरायल ने ईरान में कर रहे बेगुनाहों का कत्ल

'शांति की बात, 1200 बमों की बरसात'; ग़ज़ा की तरह US-इजरायल ने ईरान में कर रहे बेगुनाहों का कत्ल

US Israel Attack Iran: अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त रूप से ईरान पर बड़ा हमला किया, जिसमें बीते 24 घंटे में 1200 से ज्यादा बम गिराए गए. इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामनेई समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मारे गए. हमलों में सैकड़ों बेगुनाह लोगों की मौत हो गई और कई घायल है. बेगुनाहों पर बम बरसाने को लेकर अमेरिका और इजरायल की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है.

 

 

|Last Updated: Mar 01, 2026, 10:35 PM IST

US इजरायल के हमले से छतिग्रस्त मलबे से रेस्क्यू करती टीम (PC-अल जजीरा)
US इजरायल के हमले से छतिग्रस्त मलबे से रेस्क्यू करती टीम (PC-अल जजीरा)

Iran Crisis: अमेरिका और इजरायल पर अक्सर बेगुनाहों के कत्ल के आरोप लगते रहे हैं. इसका उदाहरण भी देखने को मिला, जब अमेरिका के संरक्षण में इजरायल  ने अक्टूबर 2023 से अब तक फिलिस्तीन में 70 हजार से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया. वहीं, अब शनिवार (28 फरवरी) को अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त रूप से ईरान पर हमला कर दिया. 

ईरान पर हमले को लेकर पूरी दुनिया में अमेरिका और इजरायल की आलोचना हो रही है. इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयात उल्लाह अली खामनेई (Ayatollah Ali Khamenei) और कई सीनियर अधिकारी शहीद हो गए. आलोचकों का कहना है कि इन हमलों में बड़ी संख्या में बेगुनाह लोग मारे गए हैं और पूरे क्षेत्र को एक बड़े जंग की ओर धकेला जा रहा है. दोनों देशों की सेनाएं लगातार ईरान पर बम बरसा रहे हैं. इसकी वजह से ईरान में सैकड़ों बेगुनाह लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं.

इजरायली वायुसेना ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के साथ मिलकर पिछले 24 घंटे के दौरान ईरान पर बड़े पैमाने पर बमबारी की. इजरायली वायुसेना के मुताबिक, बीते 24 घंटे में ईरान के अलग-अलग ठिकानों पर 1,200 से ज्यादा बम  गिराए गए. इन हमलों के बाद ईरान और इजरायल के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है.

यह भी पढ़ें: कौन हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर अलीरेज़ा अराफी; जिन पर टिकी है दुनिया की निगाहें?

इजराइल और अमेरिका की कार्रवाई के जवाब में ईरान ने भी जवाबी सैन्य कदम उठाए हैं. ईरानी सेना ने इजराइल समेत मिडिल ईस्ट के कई देशों अमेरिकी बेस कैंपों पर हमले शुरू कर दिए हैं. इजराइल में हुए एक हमले में 9 लोगों के मौत होने की खबर सामने आई है.

ईरान के सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामनेई को निशाना बनाकर शनिवार (28 फरवरी) को उनके ऑफिस कॉम्प्लेक्स पर बड़ा हमला किया गया था. जानकारी के मुताबिक इस परिसर पर 30 मिसाइलों से हमला किया गया. उस समय खामनेई अपने वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के साथ बैठक कर रहे थे. इस हमले में खामेनेई की 'बेटी-दामाद, बहू और पोती' भी मारे गए. इसके अलावा कॉम्प्लेक्स में मौजूद 40 सैन्य कमांडरों की भी मौत हो गई.

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार देर रात सबसे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामनेई के शहीद किए जाने का दावा किया था. इसके कुछ समय बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भी उनकी हत्या किए जाने का दावा किया. हालांकि बाद में इतवार की सुबह ईरान की सरकारी समाचार एजेंसियों 'तसनीम' और 'फार्स’ ने भी अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की पुष्टि कर दी.

इजराइल और अमेरिका के जरिये किए गए हमलों में ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया गया है. मिली जानकारी के मुताबिक, ईरान की राजधानी तेहरान समेत 10 बड़े शहरों पर हमले किए गए. इन हमलों में अब तक 200 से ज्यादा बेगुनाह लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 740 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं.

ग़ज़ा की तरह अमेरिका और इजरायली फौज ने ईरान में स्कूलों पर मिसाइल से हमला किया. इस हमले में 148 छात्राओं की मौत हो गई और 63 छात्राएं घायल हो गईं. आयत उल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान सरकार ने पूरे देश में 40 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया है. इसके साथ ही सात दिन की छुट्टी भी घोषित की गई है.

यह भी पढ़ें: भारत ईरान से तेल खरीदे या न खरीदे; स्ट्रेट ऑफ होरमुज़ डिस्टर्ब हुआ तो पार्किंग में खड़ी करनी होगी गाड़ियां

 

