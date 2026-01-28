‘युद्ध अब नहीं चलेगा’, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को दिया बड़ा ऑफर

Iran US Tensions: अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अपने चरम पर है. रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच किसी भी पल युद्ध छिड़ सकता है. हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान देकर साफ कर दिया है कि वह युद्ध नहीं चाहते और तेहरान के साथ बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाना चाहते हैं. ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चल रहे तनाव के बीच सैन्य दबाव और तेहरान के साथ बातचीत की संभावना दोनों पर जोर दिया.

मिडिल ईस्ट में अमेरिका की महत्वपूर्ण सैन्य तैनाती की ओर इशारा करते हुए ट्रम्प ने कहा, "वैसे, अभी एक और खूबसूरत जंगी बेड़ा ईरान की ओर खूबसूरती से तैर रहा है. तो हम देखेंगे. मुझे उम्मीद है कि वे एक सौदा करेंगे. मुझे उम्मीद है कि वे एक सौदा करेंगे. उन्हें पहली बार में ही सौदा कर लेना चाहिए था. उनके पास एक देश होता." उनकी टिप्पणियों ने वाशिंगटन की शक्ति प्रदर्शन को उजागर किया, साथ ही कूटनीति के लिए भी दरवाजा खुला रखा.

बातचीत के लिए तैयार हैं ट्रंप

एक अलग इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ स्थिति "बदल रही है." यह बताते हुए कि उन्होंने अमेरिका की बड़ी मिलिट्री संपत्तियों को मिडिल ईस्ट में भेज दिया है और यह सुझाव दिया कि तेहरान डिप्लोमैटिक समाधान के लिए तैयार हो सकता है. बल और बातचीत के बीच अंतर को उजागर करते हुए, ट्रंप ने कहा, "हमारे पास ईरान के ठीक बगल में एक बहुत बड़ा बेड़ा है. वेनेजुएला से भी बड़ा." उन्होंने आगे कहा कि तेहरान के अधिकारियों ने बार-बार बातचीत करने की इच्छा जताई है. वे एक डील करना चाहते हैं. मुझे पता है. उन्होंने कई बार फोन किया है. वे बात करना चाहते हैं." इंटरव्यू के बाद एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने पत्रकारों से कहा कि अगर ईरान स्पष्ट शर्तों के तहत संपर्क करता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका बातचीत के लिए तैयार है. ईरान के संबंध में हम बातचीत के लिए तैयार हैं. अगर वे हमसे संपर्क करना चाहते हैं और वे जानते हैं कि शर्तें क्या हैं, तो हम बात करेंगे"

ईरान को इन शर्तों को मानना होगा

इस महीने की शुरुआत में, अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने उन शर्तों की रूपरेखा बताई जो प्रशासन के अनुसार किसी भी डील के लिए जरूरी होंगी, जिसमें यूरेनियम संवर्धन पर प्रतिबंध, पहले से संवर्धित यूरेनियम को हटाना, ईरान के लंबी दूरी की मिसाइलों के स्टॉक को सीमित करना और क्षेत्रीय प्रॉक्सी बलों के लिए समर्थन को उलटना शामिल है. जबकि तेहरान ने बातचीत करने की इच्छा व्यक्त की है, उसने सीधे तौर पर उन शर्तों को खारिज कर दिया है.

ईरान पर ट्रंप बना रहे हैं दबाव

ट्रंप ने ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे के खिलाफ पिछली सैन्य कार्रवाई का भी जिक्र किया. उन्होंने दावा किया कि जून में अमेरिकी हमलों ने तीन साइटों पर हमला करके देश की परमाणु क्षमताओं को "खत्म कर दिया था, हालांकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि यह ईरान के संवर्धन कार्यक्रम के लिए कितना बड़ा झटका था. जून की बमबारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "लोग 22 साल से ऐसा करने का इंतजार कर रहे थे." राष्ट्रपति का यह कड़ा रुख उनके पहले कार्यकाल के दौरान 2015 के परमाणु समझौते से अमेरिका को वापस लेने और प्रतिबंधों के माध्यम से तेहरान को कमजोर करने के उद्देश्य से "अधिकतम दबाव" अभियान शुरू करने के फैसले के बाद आया है.