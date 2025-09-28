ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट से मची सनसनी; मिडिल ईस्ट में होने वाला है स्पेशल, लेकिन क्या?

Donald Trump on Middle East Crisis: ग़ज़ा में इजराइली फौज, फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रही है, जबकि हालिया दिनों यहूदी फौज ईरान, सीरिया, लेबनान, यमन और कतर समेत कई मुस्लिम मुल्कों पर हमले किए. जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है और यहां पर एक उहापोह की स्थिति देखी जा रही है. मिडिल ईस्ट में तनाव, संघर्ष और हत्याओं को बढ़ावा देने में अमेरिका और यूरोपी देशों का बड़ा हाथ माना जा रहा है. इसकी कई मोर्चो पर पुष्टि भी हो चुकी है.

इस बीच अपने बड़बोलेपन के लिए मशहूर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जो इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है. डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउट ट्रुथ पर लिखा कि मिडिल ईस्ट में अजमत हासिल करने का असली मौका है. ट्रंप ने आगे कहा कि यहां कुछ स्पेशल होने वाला है और यह मौका पहली बार सामने आया है.

हालांकि, इस पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि वे किसके बारे में बात कर रहे हैं और समय को लेकर कोई जानकारी शेयर नहीं की. ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा कि मिडिल ईस्ट में अजमत हासिल करने का असली मौका हमारे पास है. उन्होंने कहा कि कुछ खास करने के लिए सभी एकजुट हैं और यह ऐसा कदम होगा जिसे पूरा करके रहेंगे. ट्रंप ने कोई सुराग या संकेत तो नहीं दिया, लेकिन उनके इस बयान के बाद कयाआराईयों और चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है.

मीडिया रिपोर्ट की मानें तो ट्रंप का यह बयान इजरायल-हमास जंग से जुड़ा हुआ हो सकता है. कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने कहा था कि वह गाजा में जंग को खत्म करने के लिए एक समझौते के करीब हैं. अमेरिकी प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, सोमवार को ट्रंप व्हाइट हाउस में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे. इस दौरान समझौते और ग़ज़ा जंग को लेकर बातचीत होने की इमकान है.

नेतन्याहू का रवैया भी इस मामले में काफी अहम है. शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से कहा था कि उन्हें लगता है कि ग़ज़ा में डील लगभग तय हो गई है. उसी दिन संयुक्त राष्ट्र में बोलते हुए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीन को लेकर आपत्ति जताई और कहा कि हमास के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी. नेतन्याहू ने यह बयान तब दिया जब ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और दूसरे पश्चिमी देशों ने फिलिस्तीन को एक पूर्ण देश के रुप में मान्यता देने का औपचारिक ऐलान किया.

सोमवार (29 सितंबर) को बेंजामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस जाएंगे. ऐसा अंदाजा है कि इस बैठक में ट्रंप और नेतन्याहू ग़ज़ा जंग और मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी से जुड़ी पहलुओं पर चर्चा करेंगे. इस बैठक के बाद मिडिल ईस्ट में कुछ अहम सियासी और सिक्योरिटी से जुड़ी बातें सामने आ सकती है. इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद लोगों की निगाहें अमेरिका पर टिकी हैं.

