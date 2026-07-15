अमेरिकी मॉल में भारतीय शख्स से पूछा- 'क्या मुसलमान हो?', 'हां' सुनते ही 15 बार चाकू से किया हमला

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US News Today: मजहब की बुनियाद पर मुसलमानों के खिलाफ नफरती हिंसा की एक और खौफनाक वारदात सामने आई है. यह घटना ऐसे मुल्क में हुई है जो पूरी दुनिया के सामने अपनी सिक्योरिटी, बराबरी और मजहबी आजादी का ढिंढोरा पीटता है. यह हादसा एक भारतीय मुस्लिम शख्स के साथ अमेरिका में हुई, इसकी वजह से वह संगीन तौर पर जख्मी हो गया.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक भारतीय मुस्लिम शख्स को सिर्फ इसलिए जान से मारने की कोशिश की गई, क्योंकि उसने यह बता दिया कि वह मुसलमान है. अमेरिका के यूटा स्टेट में एक शॉपिंग मॉल के भीतर हुए इस हमले ने न सिर्फ वहां मौजूद लोगों को दहला दिया, बल्कि एक बार फिर इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नफरत पर संगीन सवाल खड़े कर दिए हैं.
स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट और अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक, यूटा के वेस्ट वैली सिटी में मौजूद वैली फेयर मॉल में भारतीय मूल के एक मुस्लिम शख्स पर ताबड़तोड़ हमला किया गया. मुतास्सिरा शख्स की पहचान सोहैल के तौर पर हुई. बताया जा रहा कि सोहैल मॉल में एक दुकान पर काम कर रहे थे. तभी 48 साल का मुल्जिम पीटर माइकल लार्सन नाम का शख्स उनके पास पहुंचा और उनका नाम पूछा.
इसके बाद मुल्जिम पीटर ने सोहैल से पूछा कि वह कहां के रहने वाले हैं. सोहैल ने जवाब दिया कि उनका ताल्लुक भारत से हैं और उनका नाम सोहैल है. इसके बाद हमलावर ने उनसे पूछा कि क्या वह मुसलमान हैं? जैसे ही सोहैल ने "हां" कहा, आरोपी ने चाकू निकालकर उन पर लगातार वार करना शुरू कर दिया.
पुलिस के जरिये अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों के मुताबिक, सोहैल के पूरे जिस्म पर चाकू से हमला करने के कई निशान मौजूद थे. मुतास्सिर शख्स के दोस्तों ने बताया कि सोहैल को मुल्जिम ने कुल 15 बार चाकू मारा, इसकी वजह से उनकी कई बार सर्जरी की जा चुकी है. उनकी हालत अब भी नाजुक बनी हुई है और वह जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं.
इस घटना के दौरान मॉल में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. मौके पर मौजूद कई लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए मुल्जिम पीटर माइकल लार्सन को पकड़ लिया और जमीन पर दबोच गिरा दिया. इसके बाद पुलिस वहां पहुंची और मुल्जिम को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने पीटर माइकल लार्सन को कत्ल करने की कोशिश और खतरनाक हथियार रखने से जुड़े इल्जामात में जेल भेज दिया है.
अदालत के रिकॉर्ड से यह भी पता चला कि मुल्जिम ने पूछताछ के दौरान खुद कबूल किया कि उसने सोहैल पर जानबूझकर इसलिए हमला किया क्योंकि वह मुसलमान हैं. पुलिस के मुताबिक, मुल्जिम ने यह भी कहा कि उसका इरादा मुसलमानों को मारने का है. जांच एजेंसियों ने अदालत को बताया कि अगर उसे रिहा किया गया तो वह आम लोगों के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है. पुलिस का कहना है कि उसकी सोच बहुत हिंसक है और वह पहले से बड़े पैमाने पर लोगों को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बना चुका था.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूटा इस्लामिक सेंटर के इमाम शोएबदीन लगातार सोहैल के खानदान के कॉन्टैक्ट में हैं. उन्होंने बताया कि हमलावर पहले सोहैल की दुकान पर आया, उनका नाम पूछा, मजहब के बारे में मालूम किया और फिर पानी की एक बोतल मांगी. जैसे ही सोहैल बोतल लेने के लिए पीछे मुड़े, उसने चाकू निकालकर हमला कर दिया.
सोहैल के दोस्त की ओर से उनकी मदद के लिए मुहिम शुरू की गई है. बताया जा रहा है कि मुतास्सिरा के पास हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है, जिससे उनके इलाज का खर्च अदा किया जा सके. वह अपने खानदान में अकेले कमाने वाले शख्स हैं. उनके दो छोटे बच्चे और बीवी है, जबकि घर में इस वक्त कोई और कमाने वाला नहीं है.