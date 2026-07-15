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अमेरिकी मॉल में भारतीय शख्स से पूछा- 'क्या मुसलमान हो?', 'हां' सुनते ही 15 बार चाकू से किया हमला

Indian Origin Muslim Man Attacked in US: अमेरिका के यूटा स्टेट में इस्लामोफोबिया का ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसे देख लोग सिहर उठे. मॉल में काम करने वाले एक भारतीय शख्स से पीटर माइकल नाम के शख्स ने पूछा कि क्या वह मुसलमान है, और जवाब सुनते ही चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. मुल्जिम ने पुलिस पूछताछ में नफरत में की गई हिंसा की बात कबूल कर ली है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 15, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:03 PM IST
अमेरिकी मॉल में भारतीय शख्स से पूछा- 'क्या मुसलमान हो?', 'हां' सुनते ही 15 बार चाकू से किया हमला
Image Credit: यूटा के मॉल में भारतीय मुस्लिम शख्स का मजहब पूछकर जानलेवा हमला (PC-सोशल मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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