भारत में बढ़ सकती है हिंसा और मॉब लिंचिंग की घटनाएं; USHMM का चौंकाने वाला दावा!

USHMM Report 2026 on Indian: भारत में बीते कुछ सालों में देश के अलग-अलग राज्यों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और नफरत की घटनाएं बढ़ी हैं. धार्मिक त्योहारों, संस्कृति और धार्मिक स्थलों पर आए दिन हिंदूवादी संगठन हमले करते रहे हैं. इस मामले में यूनाइटेड स्टेट्स होलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम (USHMM) की ओर से जारी की गई सालाना वैश्विक रिपोर्ट में भारत को लेकर खौफनाक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है.

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत अगले दो साल में नागरिकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा के गंभीर खतरे का सामना कर सकता है. शोधकर्ताओं ने 168 देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर रखा है, जहां सामूहिक हत्या (Mass Killing) की आशंका का आंकलन किया गया है. इससे भी अहम बात यह है कि भारत उन देशों में सबसे ऊपर है, जहां अभी बड़े पैमाने पर हिंसा नहीं हो रही है, लेकिन भविष्य में इसका खतरा सबसे ज्यादा है.

USHMM के अर्ली वॉर्निंग प्रोजेक्ट की दिसंबर 2025 की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2026 के आखिर से पहले भारत में नागरिकों के खिलाफ जानबूझकर बड़े पैमाने पर हिंसा होने की संभावना 75 फीसदी है. शोधकर्ताओं ने इस तरह की हिंसा को खास तरह से परिभाषित किया है. इसमें कहा गया है कि जब कोई सशस्त्र समूह नस्ल, धर्म या राजनीति जैसी पहचान के आधार पर एक साल के भीतर कम से कम एक हजार निर्दोष लोगों की हत्या कर दे.

इस लिस्ट में भारत से ऊपर तीन देश हैं. इसमें पहले नंबर पर म्यांमार, दूसरे पर चाड और तीसरे पर सूडान है. हालांकि म्यांमार और सूडान जैसे कई देश पहले से ही बड़े पैमाने पर हिंसा और खून-खराबे से गुजर रहे हैं, जिससे भारत की स्थिति एक संभावित नए 'फ्लैश प्वाइंट' के रूप में ज्यादा अहम हो जाती है.

म्यूजियम और डार्टमाउथ कॉलेज के शोधकर्ताओं ने दशकों के ऐतिहासिक आंकड़ों का विश्लेषण किया है. उन्होंने यह देखा कि बड़े पैमाने पर हिंसा शुरू होने से पहले के सालों में उन देशों में कौन-कौन सी समान विशेषताएं थीं. इसके बाद उन्होंने आज के समय में ऐसे ही चेतावनी देने वाले पैटर्न तलाशे.

रिपोर्ट में सवाल उठाया गया है कि आज कौन से देश उन देशों से सबसे ज्यादा मिलते-जुलते हैं, जहां अतीत में बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ था. खासकर उस नरसंहार से एक या दो साल पहले की स्थिति से. यह मॉडल 30 से ज्यादा परिस्थितियों का विश्लेषण करता है. जिनमें जनसंख्या का आकार, आर्थिक संकेतक, राजनीतिक आजादी और सशस्त्र संघर्ष से जुड़े आंकड़े शामिल हैं.

इतिहास के आधार पर देखा जाए तो हर साल लगभग एक या दो देशों में बड़े पैमाने पर नरसंहार होते हैं. रिपोर्ट की भूमिका में लिखा गया है कि इस प्रोजेक्ट का मकसद अधिकारियों और संगठनों को यह तय करने में मदद करना है कि रोकथाम के लिए संसाधन कहां और कैसे लगाए जाएं. यह बताते हुए कि होलोकॉस्ट को रोका जा सकता था. लेखक ने लिखा है कि चेतावनी के संकेतों पर ध्यान देने और जल्दी कार्रवाई करने से लोग और सरकारें जानें बचा सकती हैं.

शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि उनके नतीजों को भविष्यवाणी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. यह सांख्यिकीय मॉडल उन जोखिम वाले परिस्थितियों की पहचान करता है. जो ऐतिहासिक रूप से बड़े पैमाने पर हिंसा से पहले दिखाई दिए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वही परिस्थिति ऐसे घटनाक्रम की वजह बनें.

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह मॉडल वजह नहीं बताता, जो परिस्थिति किसी देश में बड़े पैमाने पर हत्याओं के ज्यादा या कम खतरे की भविष्यवाणी करते हैं, जरूरी नहीं कि वही परिस्थिति अत्याचार को शुरू या बढ़ावा दें. उदाहरण के तौर पर, किसी देश की बड़ी आबादी अपने आप में हिंसा को जन्म नहीं देती, लेकिन ऐतिहासिक रूप से ज्यादा आबादी वाले देशों में बड़े पैमाने पर हत्याओं की संभावना ज्यादा रही है, जो दूसरे आंकड़ों के साथ मिलकर एक अनुपातिक संकेत बन जाती है.

यह मॉडल 2024 तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर आधारित है, यानी 2025 में जो घटनाएं हुई हैं, वे मौजूदा रैंकिंग में शामिल नहीं हैं. आंकड़ों की सीमाओं का मतलब यह भी है कि यह विश्लेषण उन जगहों की स्थिति को पूरी तरह नहीं पकड़ सकता, जहां सरकारें बाहरी पर्यवेक्षकों की पहुंच को सीमित कर देती हैं.

रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि यह विश्लेषण सिर्फ एक टूल यानी एक साधन है. यह चर्चा और आगे की रिसर्च की शुरुआत है, न कि कोई अंतिम नतीजा. शीर्ष 30 देशों में से हर देश के लिए शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि नीति-निर्माता इस बात पर विचार करें कि क्या वे उस देश में होने वाले बड़े पैमाने पर अत्याचार के खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं या नहीं.

रिपोर्ट में जांच के कई तरीके बताए गए हैं. जैसे कि क्या सरकारें नागरिकों पर संगठित हमलों के खतरे पर गंभीरता से ध्यान दे रही हैं? कौन से खास कारण, जैसे चुनाव, राजनीतिक उथल-पुथल या प्रदर्शन, बड़े पैमाने पर हिंसा को जन्म दे सकते हैं?

शोधकर्ताओं ने सिफारिश की है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं और राष्ट्रीय सरकारें ज्यादा खतरे वाले देशों का गहराई से विश्लेषण करें. ऐसे आंकलन में यह देखना चाहिए कि क्या सच में खतरा बढ़ रहा है, कौन से हालात संभव लगते हैं और हिंसा को रोकने के लिए किन मौजूदा सामाजिक ताकतों को मजबूत किया जा सकता है.

