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Eid से पहले Uttam Nagar पर टिकी देश की निगाहें, दहशत में मुस्लिम परिवार!

Delhi Police in Uttam Nagar on Eid: दिल्ली के उत्तम नगर में ईद से पहले तनाव का माहौल बना हुआ है. हिंदूवादी संगठनों के बाद कई परिवार ईद से पहले घर और कारोबार छोड़कर जा चुके हैं. वहीं, दिल्ली पुलिस ने भड़काऊ बयानों और "खून की होली" जैसी धमकियों के बाद सुरक्षा बढ़ा दी है. पूरे देश की निगाहें उत्तम नगर पर टिकी हैं और ईद से पहले सभी समुदाय के लोगों में दहशत का माहौल है.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 20, 2026, 10:18 PM IST

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ईद पर उत्तम नगर छावनी में तब्दील (PC-सोशल मीडिया)
ईद पर उत्तम नगर छावनी में तब्दील (PC-सोशल मीडिया)

Uttam Nagar Tension Update: ईद से पहले पूरे देश की निगाहें राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर पर टिकी हैं. हालिया दिनों तरुण नाम के नौजवान की कथित हत्या के बाद हिंदूवादी संगठनों ने ईद पर खून की होली खेलने की धमकी दी थी. पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर के जेजे कॉलोनी में इन दिनों डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है. स्थानीय अल्पसंख्यकों में ईद के त्योहार को लेकर एक डर बैठा हुआ है. 

ईद के करीब आते ही इलाके में कुछ हिंदूवाद संगठनों से जुड़े लोगों के जरिये सोशल मीडिया पर "खून की होली" खेलने जैसे भड़काऊ दिया गया था. ये धमकियां 4 मार्च को होली के दिन हुई 26 साल तरुण कुमार बुटोलिया की कथित हत्या के बाद दी जा रही हैं. उस दिन इलाके में एक हिंदू और मुस्लिम परिवार के बीच विवाद बढ़ गया था. दो परिवारों की आपसी रंजिश को हिंदूवादी संगठन सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं. 

घटना के करीब दो हफ्ते बाद अब हालात को देखते हुए पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है. जेजे कॉलोनी में शांति बनाए रखने के लिए खास सुरक्षा योजना लागू की गई है. इलाके में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और लगातार फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं. पुलिस ने साफ कहा है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी और ईद शांति से मनाई जाएगी.

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यह भी पढ़ें: ईद पर गौहत्या के आरोप में हिंदूवादी संगठनों की गुंडागर्दी, सद्दाम को कार में बैठाकर पीटा

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, भड़काऊ बयान देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और कई आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट हटवाए गए हैं. इसके साथ ही अमन और शांति बनाए रखने के लिए स्थानीय अमन कमेटी के साथ लगातार बैठकें हो रही हैं. अब तक 30 से ज्यादा बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें समुदाय के प्रतिनिधियों से बातचीत कर शांति बनाए रखने की अपील की गई है.

इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस को निर्देश दिया है कि ईद के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को सख्त निर्देश देते हुए कहा था कि सुरक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी को अपना त्योहार मनाते डर महसूस हो. पुलिस का कहना है कि वह कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह पालन कर रही है और इलाके के हर हिस्से में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

वहीं, एसोसिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) ने भी इस मामले में अमह भूमिका निभाई है. संगठन ने दिल्ली पुलिस को एक आपातकालीन प्रतिनिधित्व सौंपते हुए ईद के दौरान संभावित सांप्रदायिक हिंसा की चेतावनी दी थी और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. APCR के नेशनल सेक्रेटरी मोहम्मद वसीक नदीम खान ने अपनी याचिका में कहा कि जेजे कॉलोनी की ईदगाह में हर साल हजारों लोग नमाज पढ़ने आते हैं, लेकिन इस बार लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं.

इसके अलावा "सर्व हिंदू समाज" के बैनर तले एक विरोध मार्च भी निकाला गया था, जिसमें तरुण की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की गई. इस मार्च के कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिनमें कुछ लोग खुलेआम "बदला" और "खून की होली" जैसी बातें करते नजर आए. इन वीडियो में इस्तेमाल की गई भाषा बेहद आपत्तिजनक और खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा को उकसाने वाली बताई जा रही हैं.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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