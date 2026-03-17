ईद के पहले उत्तम नगर में डर का माहौल, हिंदू संगठन की धमकी के बाद मुसलमानों का पलायन

Delhi News: उत्तम नगर में तरुण हत्याकांड के बाद से मुसलमानों के प्रति नफ़रत की लहर लगातार जारी है. हिंदू संगठनों के सदस्यों ने बड़े पैमाने पर अशांति फैला दी है, जिससे दिल्ली का माहौल ज़हरीला हो गया है. हिंदू संगठन के लोग मुसलमानों को चेतावनी दे रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि ईद के दिन वे "खून की होली" खेलेंगे. ललित शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने खुले तौर पर ईद के दिन मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान किया है. इस घोषणा और हिंदू संगठनों की बार-बार मिल रही धमकियों के बीच मुस्लिम समुदाय में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है. मुसलमान डर के साए में जी रहे हैं. कई परिवार पहले ही इलाका छोड़कर भाग चुके हैं, जबकि कई अन्य लोगों को भी पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है.

जमील अहमद ने एक निजी न्यूज पोर्टल को बताया कि ललित शर्मा जैसे लोगों की धमकियों के कारण मुसलमान उत्तम नगर से पलायन कर रहे हैं. नफ़रत फैलाने वाले लोग खुलेआम कह रहे हैं कि "हम उन्हें मार डालेंगे, उन्हें बाहर निकाल देंगे." वहीं वायरल हो रहे भाषणों में यह धमकी दी जा रही है कि मुसलमानों को ईद मनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और ईद के दिन उन पर ज़बरदस्ती होली खेली जाएगी.

दिल्ली में हिंदुत्व की कट्टरपंथी भीड़ खुलेआम सड़कों पर घूम रही है, मुस्लिम परिवारों को गोली मारने और उन्हें ज़िंदा न छोड़ने के नारे लगा रही है। क्या यह इस बात का संकेत है कि मुसलमानों के खिलाफ़ एक बड़े दंगे की तैयारी की जा रही है?#indianmuslimslndanger pic.twitter.com/CefwDF9lES Add Zee News as a Preferred Source — Muslim Rights Matter (@RightsForMuslim) March 16, 2026

क्या है पूरा मामला

दरअसल, इस्लाम का सबसे पवित्र महीना रमजान चल रहा है. होली का त्योहार भी रमज़ान के इसी महीने में पड़ा था. होली के दिन तरुण के मुस्लिम पड़ोसी के घर की एक महिला इफ़्तार के बाद सेहरी के लिए सामान लेने बाहर जा रही थी. महिला का आरोप है कि तरुण के भाई, अरुण ने उस पर रंग वाला पाउडर फेंक दिया. लेकिन महिला ने शुरू में इस घटना को नज़रअंदाज़ कर दिया और अपने रास्ते पर चलती रही, लेकिन अरुण शराब के नशे में था. उसने बाद में उसके साथ छेड़छाड़ की. इसके बाद, महिला घर लौटी और अपने परिवार को अपनी आपबीती सुनाई. जब उसके परिवार के सदस्य इस घटना के बारे में बात करने तरुण के घर गए, तो दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हो गई.

आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर

इसी हंगामे के बीच तरुण अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और मुस्लिम परिवार के सदस्यों पर हमला करना शुरू कर दिया. हालांकि, मुस्लिम परिवार के एक सदस्य ने पलटवार करते हुए तरुण पर उसी रॉड से वार किया, जिसका इस्तेमाल तरुण ने उन पर हमला करने के लिए किया था. इस वार से तरुण के सिर में गंभीर चोट लगी और वह बुरी तरह घायल हो गया. बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद एक हिंदू संगठन के सदस्यों ने इसे सांप्रदायिक रंग दे दिया और जहर घोलना शुरू कर दिया. वहीं, पुलिस ने क्लियर दिया था कि यह दो पड़ोसियों का झगड़ा है. इसमें कही से हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है, फिर भी MCD ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला दिया.