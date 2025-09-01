Amroha में ईद मिलादुन्नबी पर जुलूस निकालने को लेकर बवाल; मुस्लिम कमेटियों में आपसी विवाद!

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस पर आपसी टकराव होने की वजह से अमरोहा प्रशासन ने जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं दी है, जिस पर अमरोहा में सियासत गरम हो गई है. अमरोहा के सदर विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली ने प्रेस वार्ता करके प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

अमरोहा में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर परंपरागत रूप से जुलूस-ए-मोहम्मदी निकाली जाती है, लेकिन इस बार प्रशासन की ओर से जूलुस निकालने की इजाज़त नहीं मिल रही है. पांच सितंबर को निकाले जाने वाले इस जुलूस की अनुमति प्रशासन ने अब तक नहीं दी है. पुलिस ने आयोजन कमेटी को नोटिस जारी कर दिया है, जिससे मामला और तूल पकड़ लिया है.

सदर विधायक महबूब अली ने इस मामले को लेकर एक प्रेस वार्ता की और ईद मिलादुन्नबी के जुलूस को लेकर प्रशासन की सख्ती पर सवाल उठाए. उन्होंने प्रशासन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि पिछले 65 वर्षों से यह जुलूस अमरोहा में परंपरागत रूप से निकाला जाता रहा है और इस बार भी हर हाल में निकाला जाएगा.

उन्होंने आगे कहा कि अगर प्रशासन जुलूस निकालने की अनुमति नहीं देगा तो शासन स्तर पर शिकायत की जाएगी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरोहा शहर की मुस्लिम कमेटियों में आपसी विवाद के चलते प्रशासन इस जूलुस को निकालने की इजाज़त देने से बच रहा है.

दूसरी ओर मुस्लिम कमेटी और स्थानीय लोग वर्षों से चली आ रही परंपरा को निभाने के पक्ष में अड़े हुए हैं. इस मामले में महबूब अली का कहना है कि वह इसका हल निकाल लेंगे. अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पांच सितंबर को अमरोहा की सड़कों पर जुलूस-ए-मोहम्मदी अपनी पुरानी परंपरा के मुताबिक निकलेगा या प्रशासनिक अड़चनें आड़े आएंगी.