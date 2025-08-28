Amroha: शबनम हत्याकांड वाला घर बना जंग का मैदान; इस बात पर आपस में भिड़े रिश्तेदार
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश की चर्चित कातिल शबन, जिसने अपने पिता शौकत अली समेत परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी थी. अब दिवंगत शौकत अली की जमीन को लेकर उनके रिश्तेदारों में विवाद हो गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 28, 2025, 11:13 AM IST

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में जिस घर में शबनम ने अपने ही परिवार के 7 लोगों का खून किया था. उसी घर की जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. शबनम के दिवंगत पिता शौकत अली की जमीन के हिस्से को उसके रिश्तेदारों ने बेच दिया है. जब जमीन खरीदने वाली रूबी कौसर बुलडोजर लेकर उस जमीन पर पहुंची तो विवाद हो गया. 

दरअसल, उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के हसनपुर तहसील क्षेत्र के बावनखेड़ी गांव में शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर वर्ष 2008 में अपने ही घरवालों के 7 लोगों की हत्या कर दी थी. इस घटना के बाद शबनम और उसके प्रेमी को जेल जाना पड़ा, जिसके बाद शबनम का घर विरान हो गया. इस मौके का फायदा उठाते हुए उसके चचेरे भाई वजीर अली ने शबनम के दिवंगत पिता शौकत अली के हिस्से की जमीन को रूबी कौसर से बेच दिया. 

बीते सोमवार रूबी कौसर बुलडोजर लेकर उस जमीन पर कब्जा करने पहुंची तो दिवंगत शौकत अली के छोटे भाई सत्तार अली और ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया. देखते ही देखते माहौल गरमा गया और बुलडोजर की गड़गड़ाहट के बीच हंगामा शुरू हो गया. मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को शांत करवाया. 

जमीन खरीददार रूबी कौसर का कहना है कि उन्होंने वीजर अली से  उस जीम को वैध तरीके से खरीदी है. वहीं, शौकत अली के छोटे भाई सत्तार अली का कहना है कि यह जमीन उनके भाई की थी और इसी पर परिजनों की कब्रें हैं, इसलिए किसी कीमत पर इस पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा. माले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है. 

गौरतलब है कि 2008 में इसी घर में शबनम और सलीम ने मिलकर पिता, मां, भाई, भाभी, भतीजे और बहन समेत 7 परिजनों की हत्या कर दी थी. सातों शवों को उसी घर के आंगन में दफनाया गया था.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ

Uttar Pradesh newsAmroha Shabnam Murder Casemuslim newsToday News

