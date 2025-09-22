गज़ा के पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा करना पड़ा भारी, ATS ने तीन मुस्लिम युवकों को किया गिरफ्तार
गज़ा के पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा करना पड़ा भारी, ATS ने तीन मुस्लिम युवकों को किया गिरफ्तार

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश की ATS ने महाराष्ट्र से तीन मुस्लिम नौजवानों को गज़ा के पीड़ितों के नाम पर चंदा इकट्ठा करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है. प्रशासन का दावा है कि इन मुल्जिमों ने गज़ा के पीड़ितों तक पैसे भेजवाए, लेकिन कुछ पैसों का इस्तेमाल गैर कानूनी कामों में भी किए गए हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 22, 2025, 12:15 PM IST

Uttar Pradesh News: फिलिस्तीन के मजलूमों के लिए चंदा इकट्ठा करने के इल्जाम में तीन मुस्लिम नौजवानों के उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) ने गिरफ्तार किया है. ATS का दावा है कि इन तीनों मुल्जिमों ने गज़ा पीड़ितों की मदद के नाम पर पैसे इकट्ठा करके फिलिस्तीन भेजा, लेकिन कुछ पैसों को गैर कानूनी कामों में इस्तेमाल किया गया है. 

उत्तर प्रदेश की ATS ने महाराष्ट्र के भिवंडी में एक गुप्त अभियान के तहत तीन मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया है. इस मामले पर उत्तर प्रदेश ATS का कहना है कि गिरफ्तार किए गए शख्स ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर लोगों से गज़ा के पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद की मांग की थी, जिसके बाद देशभर से लोगों ने उसके बताए अकाउंट और क्यूआर कोड पर पैसे भेजे.

पुलिस का दावा है कि मुल्जिमों ने गज़ा में पीड़ितों को पूरी रकम नहीं भेजा और इसमें से कुछ पैसों का इस्तेमाल गैरकानूनी कामों में किया. फिलहाल तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच की जा रही है. इस संबंध में ADG अमिताभ ने बताया कि वसूली की गई रकम में से 3 लाख रुपये फिलिस्तीन भेजे गए हैं.

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश ATS ने महाराष्ट्र के भिवंडी में छापेमारी करके गुलज़ारनगर स्थित एक इमारत से मियाँ क़बूल अंसारी को गिरफ़्तार किया. क़बूल अंसारी के दो साथियों अयान मोहम्मद हुसैन और ज़ैद तथा शायर अब्दुल कादिर को शांति नगर और निज़ामपुर पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया. 

गज़ा में लगभग दो सालों से इजरायल बमबारी कर रहा है. इस वजह से गज़ा में भुखमरी फैल गई है. वहां के लोग पूरी तरह मानवीय सहायता पर निर्भर हो गए हैं. इसी कड़ी में भारत में भी कई सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स और अन्य लोगों ने गज़ा के पीड़ितों तक मदद पहुंचाने के लिए चंदा कर रहे हैं और वहां तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. 

 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

Uttar Pradesh newsdonations for Gaza victimsmuslim newsToday News

