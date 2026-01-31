उत्तर प्रदेश के 4 हजार मदरसे ATS के निशाने पर; विदेशी फंड की हो रही जांच

Uttar Pradesh Madarsa News: उत्तर प्रदेश में एंटी टेररिज्म स्क्वाड (ATS) ने चार हजार मदरसों में जांच शुरू कर दी है. यह जांच खास तौर पर मदरसों के फंडिंग को लेकर की जा रही है, ताकि यह जांच की जा सके कि इन मदरसों को संचालित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर कहां से पैसे आते हैं. जांच पूरी होने के बाद एक डिटेल्ड रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

इस जांच पर टीचर्स एसोसिएशन मदरसा अरबिया उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी दीवान साहिब जमान खान ने मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कहा कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड (ATS) को आतंकवाद को रोकने के लिए बनाया गया है. उन्होंने कहा कि अभी तक किसी भी आतंकी घटना में मदरसों की कोई भूमिका सामने नहीं आई है, इसके बावजूद भी यह अफसोस की बात है कि ATS चार हजार मदरसों की जांच कर रही है.

उन्होंने यह भी कहा कि ATS ने दस बातों की जानकारी मांगी थी, जो मदरसों ने दे दी है, लेकिन डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर के हालिया आदेश से साफ है कि ATS मदरसों की फंडिंग की खास जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि मदरसा सोसायटी का बैंक अकाउंट और मैनेजर का अकाउंट नंबर भी मांगा जा रहा है. कहा जा रहा है कि मदरसों ने बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी कर ली हैं, जिनके इनकम के सोर्स साफ नहीं हैं, जबकि इमारतें एक दिन में नहीं बनतीं. यानी सरकार यह जानना चाहती है कि मदरसों ने इतने बड़े-बड़े इमारते कैसे बना ली गईं और इन कामों के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं?

उन्होंने कहा कि मदरसे यह काम जनता के डोनेशन से करती हैं, जिसकी रसीदें कुछ साल बाद खत्म कर दी जाती हैं. इसलिए, एक समय के बाद हिसाब मांगने का कोई औचित्य नहीं है. जांच में मदरसा सोसायटी का बैंक अकाउंट और मैनेजर का अकाउंट नंबर भी मांगा जा रहा है. एक जिले में तो मदरसा कमेटी के सभी सदस्यों के अकाउंट नंबर मांगे गए, जिससे सदस्य परेशान हैं. दीवान जमां का कहना है कि लगातार जांच के कारण वे एकजुट होकर शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिससे छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है. इसलिए मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि वे इस मामले में दखल दें.