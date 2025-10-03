Advertisement
इस्लाम का परचम समझकर मस्जिद पर लगा दिया सऊदी अरब का झंडा; पीछे पड़ी पुलिस!

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक मस्जिद पर सऊदी अरब का झंडा लगाने पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. मुल्जिम व्यक्ति के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 03, 2025, 05:06 PM IST

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में I Love Muhammad के पोस्टर पर बवाल चल रहा है. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एक मस्जिद पर सऊदी अरब का झंडा लगाने के इल्जाम में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. मस्जिद पर सऊदी अरब का झंडा लगाने का मामला सामने आने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मस्जिद से उस झंडे को नीचे उतरवाया और मुल्जिम युवक  नूर आलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. 
यह मामला आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र में ग्राम कड़सरा शिवदास में मौजूद एक मस्जिद का है. इस मस्जिद की मीनार पर सऊदी अरब का झंडा फहराए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस घटना के बाद मुकदमा दर्ज कर नूर आलम की तलाशी ली जा रही है.

पुलिस के मुताबिक यह काम धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला और समाज में वैमनस्य फैलाने वाला था. झंडे का वीडियो साक्ष्य के रूप में पेन ड्राइव में सुरक्षित कर लिया गया है. पुलिस ने मुल्जिम नूर आलम के खिलाफ धारा 197(1)B, 299, 353, 2 के तहत मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

इस मामले में एसपी ग्रामीण ने बताया कि थाना अतरौलिया के अंतर्गत संज्ञान में आया है कि जिसमें नूरी मस्जिद के मीनार के ऊपर एक सऊदी अरब का झंडा लगाया गया था. इसका उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को आहत करना और सौहार्द पूर्ण माहौल को दूषित करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया था. सूचना पर तत्काल मुकदमा दर्जकर लिया गया है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

गौरतलब है कि देश में बड़ी आबादी को दुनिया के अन्य देशों के झंडों की पहचान नहीं है. मुस्लिम समाज में कई जगह हरा रंग और उर्दू-अरबी में लिखे होने की वजह से किसी भी झंडे को धार्मिक झंडा समझ लिया जाता है. इस लिए कई बार लोग अज्ञानता में दूसरे मुस्लिम मुल्कों के झंडे को धार्मिक झंडा समझकर अपने मकानों या मस्जिदों पर लगा देते हैं. 

