इस्लाम छोड़ नूर बन गई सनातनी, राजकुमार संग मंदिर में लिए सात फेरे

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक मुस्लिम युवती नूर ने घर से भागकर हिंदू युवक राजकुमार से शादी कर ली और धर्म परिवर्तन करके हिंदू बन गई. इस शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मुस्लिम समाज के लोगों ने इस घटना को भगवा लव ट्रैप बताया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 19, 2026, 01:32 PM IST

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बदायूं से कथित "भगवा लव ट्रैप" का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. बदायूं जिले के बिनवार थाना के एक गांव में रहने वाली मुस्लिम युवती नूर ने उसी गांव के राजकुमार नामक युवक से भागकर शादी की. नूर ने इस्लाम को त्यागकर हिंदू धर्म अपना लिया है. नूर का नया नाम माही कश्यप है. नूर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह सुरक्षा की मांग की है. नूर ने कहा कि अगर भविष्य में कुछ अनहोनी होती है, तो उसका जिम्मेदार उसके माता-पिता होंगे. वहीं, इस घटना को मुस्लिम समाज के लोग भगवा लव ट्रैप बता रहे हैं. 

नूर और राजकुमार ने बीते शुक्रवार (16 जनवरी) को मंदिर में शादी की है. नूर के घर वाले राजकुमार से शादी करने के पक्ष में नहीं थे और प्रेम प्रसंग की घटना से बेहद नाखुश थे. लेकिन नूर मौका मिलते ही घर से फरार हो गई और राजकुमर से हिंदू रीति-रिवाज के साथ शादी करके धर्म परिवर्तन कर लिया. हालांकि उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन को लेकर यह कानून है कि अगर कोई अपना धर्म बदलना चाहता है तो उस व्यक्ति को इस बात की सूचना 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को देनी होगी. वहीं, धर्म परिवर्तन करवाने वाले व्यक्ति को 30 दिन पहले इस बात की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देनी होगी. 

इस विवाह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें नूर यह कह रही है कि उसने अपनी मर्जी से हिंदू धर्म अपनाते हुए 16 जनवरी को शादी की है. नूर का कहना है कि वह युवक से प्रेम करती थी. लेकिन इस रिश्ते को लेकर उसके परिजन नाराज रहते थे. परिवार की असहमति के चलते वह घर से भागकर मंदिर में शादी कर ली. उसने अपनी और ससुराल पक्ष की सुरक्षा को लेकर आशंका जताई है. उसने कहा कि अगर उसके या ससुराल पक्ष के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए उसके माता-पिता जिम्मेदार होंगे.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

