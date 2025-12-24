Advertisement
दरिंदगी की हदें पार; 6 साल के मासूम के साथ हैवानियत, ईंट से कुचलकर ली जान, आरोपी अमन गिरफ्तार

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में अमन नाम के एक युवक ने 6 वर्ष के बच्चे को बहला फुसलाकर खंडहर में ले गया और उसके साथ गलत काम किया, जब बच्चे ने विरोध किया, तो आरोपी अमन ने बच्चे के सिर पर ईंट से हमला कर दिया. अस्पताल ले जाते समय गंभीर रूप से घायल बच्चे की रास्ते में ही मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी अमन को गिरफ्तार कर लिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 24, 2025, 07:37 PM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के गैण्डास बुजुर्ग थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक 6 वर्षीय मासूम बालक के साथ अनैतिक दुराचार करने के बाद उसके सिर पर ईंट से प्रहार कर हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और लोगों में गहरा आक्रोश है. वहीं, पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी अमन को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है. 

यह मामला थाना गैण्डास बुजुर्ग क्षेत्र के ग्राम इटईरामपुर खास का है. बीते मंगलवार (23 दिसंबर) को पीड़ित बालक के दादा मोहम्मद इस्लाम ने थाने में तहरीर देकर बताया कि गांव में रह रहे अमन नाम के एक युवक ने उनके 6 वर्षीय पोते को बहला-फुसलाकर गांव के खंडहर पड़े प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले गया और बच्चे के साथ अनैतिक दुराचार किया. जब बच्चे ने विरोध किया तो आरोपी अमन ने उसके सिर पर ईंट से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया.

बता दें कि आरोपी अमन मूल निवासी ग्राम भड़रिया थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर का रहने वाला है. पीड़ित परिवार वालों ने गंभीर रूप से घायल बच्चे को अस्पताल ले जाने की कोशिश, लेकिन रास्ते में ही बच्चे की मौत हो गई. पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया.

पुलिस ने मामले की जांच के लिए टीम गठित की है. बुधवार 24 दिसंबर 2025 को पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया. पुलिस ने नामजद आरोपी अमन को इटईरामपुर बरईडीह पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस जरूरी कानूनी कार्रवाई कर रही है. 

बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है. आरोपी ने कहा कि वह गलत नियत से बच्चे को खंडहर में ले गया था, दुराचार के बाद विरोध करने पर उसने बच्चे के सिर पर ईंट मार दी और मौके से फरार हो गया.

इस घटना ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। ग्रामीणों में गुस्सा है और वे आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं. पुलिस का कहना है कि मामले में साक्ष्यों के आधार पर मजबूत चार्जशीट दाखिल की जाएगी, ताकि आरोपी को कड़ी सजा दिलाई जा सके.

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

Uttar Pradesh Crime NewsBalrampur Child Rape Caseminority newsToday News

