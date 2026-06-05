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Balrampur News: धर्मराज मौर्य हत्याकांड के बाद बड़ा एक्शन, सरकारी जमीन पर बनी मजार पर चला बुलडोजर

Dharamraj Maurya Murder Case: बलरामपुर में धर्मराज मौर्य हत्याकांड के बाद प्रशासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए सरकारी जमीन पर बनी कथित अवैध मजार को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया. प्रशासन का कहना है कि जांच में जमीन पर अवैध कब्जे की पुष्टि हुई थी. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jun 05, 2026, 12:20 PM IST

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प्रतीकात्म फोटो
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Balrampur News: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में धर्मराज मौर्य हत्याकांड के बाद प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है. जिला प्रशासन और पुलिस ने सरकारी जमीन पर बनी कथित अवैध मजार पर बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया है. यह कार्रवाई उतरौला क्षेत्र के पिपरा राम गांव में की गई. प्रशासन ने बताया कि जिस जमीन पर मजार बनाई जा रही थी वह सरकारी जमीन थी. शिकायत मिलने के बाद अधिकारियों ने जांच की और फिर बुलडोजर कार्रवाई की गई. कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी तरह का तनाव न फैले. अधिकारियों ने कहा कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

दरअसल, धर्मराज मौर्य हत्याकांड में नामजद आरोपी वारिस अली, उसके पुत्र और अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. इस मामले में अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. इसी दौरान पुलिस और राजस्व विभाग ने वारिस अली द्वारा कथित रूप से कब्जा की गई सरकारी जमीन की जांच कराई. जांच में पता चला कि करीब साढ़े तीन बिस्वा नवीन परती सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था. इसके बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई करने का फैसला लिया. तहसीलदार, पुलिस और राजस्व विभाग की टीम की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर निर्माणाधीन मजार को हटवा दिया गया.

उतराौला के SDM ने क्या कहा?
उतराौला के SDM मनोज कुमार सरोज ने बताया कि सरकारी रिकॉर्ड में यह ज़मीन 'नवीन परती' (नई खाली पड़ी या सरकारी मालिकाना हक वाली बिना खेती वाली ज़मीन) के तौर पर दर्ज है. जांच में पता चला कि वहां एक मज़ार बनाकर ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई थी. इसके बाद नियमों के अनुसार उस अवैध ढांचे को हटा दिया गया. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का कब्ज़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में सख़्त कार्रवाई जारी रहेगी.

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यूपी के कई जिलों में बुलडोजर एक्शन
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में कथित अवैध मजार, ईदगाह, मस्जिद, मदरसों और सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है. राज्य के कई जिलों में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण हटाए हैं. सरकार का कहना है कि सरकारी भूमि पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

यह भी पढ़ें:- शिवलिंग पर पैर रखकर फोटो पोस्ट करना टीचर को पड़ा भारी, BSA ने किया सस्पेंड

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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