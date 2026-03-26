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Zee SalaamIndian Muslimप्रेम विवाह और जान पर भारी पड़ा पांच रुपए का अंडा; गुस्से में आकर महजबीं ने उठा लिया ये कदम!

प्रेम विवाह और जान पर भारी पड़ा पांच रुपए का अंडा; गुस्से में आकर महजबीं ने उठा लिया ये कदम!

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक पत्नी और पति के बीच मामूली बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद गुस्साई पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 26, 2026, 03:58 PM IST

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संबंधित पति-पत्नी असलम और महजबीन
संबंधित पति-पत्नी असलम और महजबीन

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बरेली में एक अंडा को लेकर पति और पत्नी के बीच ऐसा विवाद हुआ कि पत्नी ने आत्महत्या करने के लिए जहर खा लिया. दरअसल, संबंधित पति-पत्नी के बीच एक अंडा को लेकर जमकर हाथापाई हुई. इसके बाद गुस्साई पत्नी ने पति का मुंह ना देखने की धमकी दी और घर में रखा हुआ जहर खा लिया. 

संबंधित पति-पत्नी के नाम असलम और महजबीन. दोनों ने लव मैरिज की थी. असलम को जैसे ही महजबीन के जहर खाने की जानकारी हुई फौरन ही वह महजबीन को अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां महजबीन का इलाज चल रहा है तो पति उसकी सेवा कर रहा है. घटना थाना भमोरा इलाके के बामियाना गांव की है. 

बामियाना गांव के रहने वाले असलम और महजबीन ने लव मैरिज की थी. शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक-ठाक चला लेकिन कुछ दिनों से महजबीन अपने ससुराल वालों से नाराज रहने लगी थी. आरोप है कि दुल्हन महजबीन अपने लिए एक अंडा बना कर खा लेती थी और ससुराल वालों को नहीं पूछती थी. इसी बात को लेकर घर में कहासुनी हुई इसके बाद पति-पत्नी में जमकर मारपीट हुई. इसके बाद बेगम महजबीन ने जहर खा लिया, जैसे ही इस बात की जानकारी पति असलम को हुई तो वह फौरन ही गोद में उठाकर अपनी पत्नी को लेकर जिला अस्पताल पहुंच गया। जहां अब उसका इलाज चल रहा है.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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