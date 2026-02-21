Bijnor News: ब्रजेश देवी का नहीं था कोई भाई, तो रोज़े रखकर भात की रस्म अदा करने पहुंची अकूरन

Advertisement
Communal Harmony: ये खूबसूरत तस्वीर और खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीबाबाद -मोहल्ला नवाब इलाके से आयी है, जहाँ एक हिन्दू महिला का भाई नहीं था, तो उसके बेटे की शादी में ब्रजेश देवी के मायके से उसके पिता के मुस्लिम दोस्त की बेटी ने मायके से भांजे की शादी में अदा होने वाली भात की रस्म को पूरा करने पहुँच गई. 

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: Feb 21, 2026, 08:46 PM IST

नई दिल्ली: रात-दिन हिन्दू-मुसलमान कर अपनी ज़िन्दगी चलाने वालों के लिए बिजनौर से एक बेहद निराशाजनक और हैरान करने वाली खबर आयी है, जिससे वो सदमे में पड़ सकते हैं! बिजनौर के नजीबाबाद इलाके के एक गांव गाजीपुर कुतुब से ऐसी ही खबर आयी है, जो इंसानी रिश्तों, प्रेम, भाईचारे और जज्बात के बीच धर्म जैसी दीवारों और सरहदों को बेमानी साबित कर देती है. 

यहां पैदा हुई अकूरन ने अपने मरहूम वालिद की आखिरी ख्वाहिंश की लाज रख उसे पूरा करने जब ब्रजेश देवी के बेटे शैंकी की शादी में भात की रस्म अदा करने पहुंची, तो वो मंज़र देखकर लोगों की आँखें गीली हो गईं. शैंकी की माँ ब्रजेश देवी को ऐसा लगा मानों उनके पीहर से उनकी सगी भौजाई उनके द्वार आ पहुंची हैं. 

दरअसल, बिजनौर शहर के मोहल्ला नवाब में रहने वाले सोमपाल सिंह मूल शादीपुर गाँव के निवासी हैं, और उनकी पत्नी ब्रजेश देवी का मायका गाजीपुर कुतुब में पड़ता है. बदकिस्मती से ब्रजेश देवी का कोई सगा भाई नहीं है. ब्रजेश देवी के पिता चतर सिंह और उसी गांव के रहने वाले मुस्लिम अल्लादिया के बीच गहरी दोस्ती थी. उन दोनों के आपस में पारिवारिक रिश्ते थे. दोनों दोस्त ताजिंदगी दोस्त बने रहे और अपने- अपने परिवारों से वादा लिया था कि उन परिवारों की दोस्ती आने वाली पीढ़ियों तक कायम रहनी चाहिए. 

वक़्त गुजरने के साथ दोनों बुजुर्गों की मौत हो गई, लेकिन उन दोनों को दिए हुए वचन को उनके परिवारों ने हमेशा याद रखा. गुरुवार को जब ब्रजेश देवी के बेटे शैंकी की शादी का दिन आया, तो उसके नाना के दोस्त अल्लादिया की बेटी अकूरन ने अपने बाप को दिए वचन को निभाते हुए भात रस्म की जिम्मेदारी निभाने निकल पड़ी. अकूरन को लगा कि ब्रजेश का तो कोई भाई ही नहीं है तो ये रस्म आखिर कौन अदा करेगा? 

 बस, अकूरनवह अपनी भतीजी अकबरी, भतीजे शाकिब और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बिजनौर शहर के मोहल्ला नवाब में शादी समारोह में पहुंच गई. घर की दहलीज पर ब्रजेश देवी अकूरन और उसके परिवार को देखकर भाव विह्वल हो उठी. परंपरा के मुताबिक, ब्रजेश ने अकूरन की आरती उतारकर उनका इस्तकबाल किया, फिर घर के अंदर ले गई.  

इस दौरान घर का माहौल बेहद भावुक हो गया. अकूरन ने भात की रस्म निभाते हुए कपड़े और नकदी ब्रजेश को भेंट किया. इस दौरान दोनों परिवारों के सदस्य पुरानी यादों में खो गए. अकूरन के आने से शैंकी की शादी की खुशियां और दोगुनी हो गईं. अकूरन और उसके साथ आये सभी मेहमान रोज़े से थे, इसलिए उनलोगों ने कोई कोई खाना- पीना ग्रहण नहीं किया, लेकिन सभी रस्मों में शामिल रहे. शाम को अपने घर पहुंचकर सभी ने रोजा खोला. 

शैंकी की ये शादी सिर्फ पारिवारिक या सामाजिक आयोजन नहीं, बल्कि मानवता, दोस्ती, विश्वास, प्रेम और पारिवारिक मूल्यों की मिसाल है, जो भारत की संस्कृति में रची- बसी है. इसे कोई हिला नहीं सकता. मिटा नहीं सकता है.

Hussain Tabish

UTTAR PRADESHbijnor newsmuslim newsBhaat Rituals in Bijnor

