/UP News: बिजनौर में जुमे की रात मस्जिद पर चला बुलडोजर, जानें पूरा मामला

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Bijnor News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के पेहरूवाला गांव में एक मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन हुआ है. आरोप है कि पिछले एक महीने से बिना इजाजत के इस मस्जिद का निर्माण किया जा रहा था. हिंदू संगठनों की शिकायतों के बाद इसे गिराने की कार्रवाई की गई. SDM और CO की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई. मस्जिद के पास बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, फिर भी पुलिस ने बहुत तेजी से ऑपरेशन को अंजाम दिया. यह कार्रवाई की जुमे की रात की गई है.
दरअसल, कोतवाली देहात पुलिस स्टेशन के इलाके में आने वाले पेहरूवाला गांव में स्थानीय लोगों की आपसी सहमति से एक मस्जिद बनाई जा रही थी. जब एक हिंदू संगठन को इस निर्माण के बारे में पता चला, तो उसके कार्यकर्ता वहां पहुंचे और काफी हंगामा किया. संगठन के एक सदस्य ने SDM के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. शिकायत पर कार्रवाई करते हुए SDM ने जांच के आदेश दिए, जिसमें पता चला कि मस्जिद के निर्माण के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी.
हिंदू संगठन पहुंचा थाने
इसके बाद आपसी सहमति के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुद ही उस ढांचे को हटाना शुरू कर दिया. बाद में रात करीब 9 बजे पुलिस के साथ आई एक प्रशासनिक टीम ने उस ढांचे को पूरी तरह गिराने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया. वहीं, हिंदू रक्षा दल के ज़िला अध्यक्ष कौशिक त्यागी ने दूसरे नेताओं के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि मुस्लिम समुदाय बिना इजाजत के मस्जिद बना रहा है. सर्कल ऑफिसर (CO) राजेश कुमार सिंह ने पुष्टि की कि मस्जिद बिना इजाज़त के बनाई जा रही थी और बताया कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बाद ढांचे को हटा दिया गया.
यूपी चल रहा है बुलडोजर एक्शन
गौरतलब है कि यूपी में कथित तौर पर अवैध मस्जिदों, मदरसों और ईदगाहों के खिलाफ 'बुलडोज़र कार्रवाई' की गई है. हाल ही में एक सदी से भी पुरानी मस्जिद को बुलडोज़र से गिरा दिया गया. इस कार्रवाई से मुस्लिम समुदाय में नाराज़गी फैल गई है. इससे पहले, संभल में एक मस्जिद को गिरा दिया गया था और ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. इस कदम के बाद राजनीतिक तनाव बढ़ गया, जब कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मौके पर पहुंचा, तो प्रशासन ने मस्जिद का बचा हुआ हिस्सा भी गिरा दिया.