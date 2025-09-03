स्कूल पर फिलिस्तीन का झंडा लगाना पड़ा महंगा; 7 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई FIR

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में एक सरकारी स्कूल पर फिलिस्तीन का झंडा लगाने पर बवाल हो गया है. पुलिस ने 7 नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक सरकारी स्कूल पर फिलिस्तीन का झंडा फहराने का मामला सामने आया है. स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद कुछ मुस्लिम नौजवानों ने स्कूल भवन पर फिलिस्तीन के झंडे लगाए. इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया, जिसके बाद पुलिस ने सात मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में सरकारी स्कूल पर फिलिस्तीन का झंडा लगाने के इल्जाम में पुलिस ने मामला दर्ज किया है. इस बात की जानकारी पुलिस अधिकारियों ने बीते सोमवार को दी. यह घटना बीते रविवार को लखीमपुर खीरी जिले के लखहा अलीगंज गाँव का उच्च प्राथमिक विद्यालय में हुई.
पुलिस ने बताया कि इस घटना में सद्दाम और बौरा शामिल थे.
पुलिस ने इन दोनों मुल्जिम 4 अन्य लोगों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने मुल्जिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक कुछ ग्रामीणों ने स्कूल पर फिलिस्तीनी झंडा फहराने का विरोध किया, लेकिन मुल्जिमिन ग्रामीणों की बातें नहीं माने और विरोध कर रहे ग्रामीनों के साथ बदसुलूकी की. साथ ही मुल्जिमों ने ग्रामीणों को धमकी भी दी.
सरकारी स्कूल पर फिलिस्तीन झंडा लगाने के इल्जाम में एक स्थानीय निवासी संजय त्रिवेदी ने फूलविहार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए त्रिवेदी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया. पुलिस ने मुल्जिमों पर दुश्मनी को बढ़ावा देना, शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया.
गौरतलब है कि इससे पहले भी भारत में गज़ा और फिलिस्तीन के समर्थन में झंडा लगाने और इजरायली प्रोडक्ट का बॉयकॉट करने पर कार्रवाई हो चुकी है. इजरायल पिछले दो सालों से गज़ा पर लगातार बमबारी कर रहा है. इन हमलों में 65 हजार से ज्यादा गज़ावासियों की मौत हो चुकी है, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं.