स्कूल पर फिलिस्तीन का झंडा लगाना पड़ा महंगा; 7 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई FIR
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2906825
Zee SalaamIndian Muslim

स्कूल पर फिलिस्तीन का झंडा लगाना पड़ा महंगा; 7 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई FIR

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में एक सरकारी स्कूल पर फिलिस्तीन का झंडा लगाने पर बवाल हो गया है. पुलिस ने 7 नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 03, 2025, 08:03 AM IST

Trending Photos

स्कूल पर फिलिस्तीन का झंडा लगाना पड़ा महंगा; 7 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई FIR

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक सरकारी स्कूल पर फिलिस्तीन का झंडा फहराने का मामला सामने आया है. स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद कुछ मुस्लिम नौजवानों ने स्कूल भवन पर फिलिस्तीन के झंडे लगाए. इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया, जिसके बाद पुलिस ने सात मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. 

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में सरकारी स्कूल पर फिलिस्तीन का झंडा लगाने के इल्जाम में पुलिस ने मामला दर्ज किया है. इस बात की जानकारी पुलिस अधिकारियों ने बीते सोमवार को दी. यह घटना बीते रविवार को लखीमपुर खीरी जिले के लखहा अलीगंज गाँव का उच्च प्राथमिक विद्यालय में हुई. 
पुलिस ने बताया कि इस घटना में सद्दाम और बौरा शामिल थे. 

पुलिस ने इन दोनों मुल्जिम 4 अन्य लोगों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने मुल्जिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज  किया है. एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक कुछ ग्रामीणों ने स्कूल पर फिलिस्तीनी झंडा फहराने का विरोध किया, लेकिन मुल्जिमिन ग्रामीणों की बातें नहीं माने और विरोध कर रहे ग्रामीनों के साथ बदसुलूकी की. साथ ही मुल्जिमों ने ग्रामीणों को धमकी भी दी. 

Add Zee News as a Preferred Source

सरकारी स्कूल पर फिलिस्तीन झंडा लगाने के इल्जाम में एक स्थानीय निवासी संजय त्रिवेदी ने फूलविहार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए त्रिवेदी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया. पुलिस ने मुल्जिमों पर दुश्मनी को बढ़ावा देना, शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया.

गौरतलब है कि इससे पहले भी भारत में गज़ा और फिलिस्तीन के समर्थन में झंडा लगाने और इजरायली प्रोडक्ट का बॉयकॉट करने पर कार्रवाई हो चुकी है. इजरायल पिछले दो सालों से गज़ा पर लगातार बमबारी कर रहा है. इन हमलों में 65 हजार से ज्यादा गज़ावासियों की मौत हो चुकी है, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Uttar Pradesh newsLakhimpur Kheri Palestinian flag incidentmuslim newsToday News

Trending news

Shahnawaz Hussain on rahul gandhi
पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा पर भड़के शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस-राजद पर साधा निशाना
Yemen Houthis Attack
Red Sea में हूती विद्रोहियों ने इजरायल से जुड़े जहाज पर किया हमला, मचा हड़कंप
Jamaat-e-Islami Hind on Umar Khalid
'लोकतंत्र के लिए खतरा...', उमर-शरजील को जमानत न मिलने पर भड़का मुस्लिम संगठन
Saharanpur news
छेड़खानी की शिकायत हंसकर टाल देता था प्रिंसिपल; छात्रा के पिता की बेरहमी से पिटाई
Prakash Jha on Umar Khalid Bail
‘न्याय का मज़ाक’, उमर खालिद को जमानत न मिलने पर भड़के प्रकाश राज, मायूस हुई मां
hamirpur news
UP: हमीरपुर में मदरसा सीज, जानें अब तक कितने मदरसों पर चला है बुलडोजर
Prophet Muhammad birthday
क्या है ईद मिलादुन्नबी; मुसलमान क्यों और कैसे मनाते हैं पैगम्बर मोहम्मद का जन्मदिन?
Uttar Pradesh news
औरंगजेब और अफाक ने बरसाईं गोलियां, फ़िल्मी हीरो की तरह बच गया सद्दाम!
Afghanistan news
अफगानिस्तान की सड़कों पर हाड़ कंपा देने वाला हादसा, 8 मुसाफिरों की दर्दनाक मौत
India Afghanistan Scholarship 2025
तालिबान पर मेहरबान भारत सरकार; 1,000 अफगानी छात्रों को स्कॉलरशिप का ऐलान
;