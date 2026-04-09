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मेड़ के विवाद में पोड़ोसी ने की 55 वर्षी 'इस्लाम' की हत्या, इलाके में फैला दहशत

Uttar Pradesh Craime News: उत्तर प्रदेश में 'इस्लाम' नामक एक किसान की उसके पड़ोसी ने खेत के मेड़ को लेकर हत्या कर दी. इस घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, पीड़ित परिवार ने थाने में आरोपी बाप-बेटे के खिलाफ तहरीर दर्ज कराई है. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 09, 2026, 10:32 AM IST

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Uttar Pradesh Craime News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के बेहट थाना क्षेत्र के चांड़ी गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब खेत की मेड़ को लेकर हुए मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया. यहां खेत की मेढ़ के लिए दो पक्षों में मामूली कहासूनी हुई, जिसके बाद दोनों पक्षों में हिंसक झड़प हो गई. इस हिंसक झड़प में 55 वर्षीय किसान इस्लाम की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी गई. मृतक के परिजनों ने पड़ोसी किसान और उसके बेटों के खिलाफ तहरीर दी है. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किसान 'इस्लाम' अपने बेटे तबरेज के साथ खेत में काम कर रहे थे. इसी दौरान पड़ोसी किसान अपने बेटों के साथ वहां पहुंचा और खेत की मेढ़ को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते यह कहासुनी मारपीट में बदल गई. आरोप है कि पड़ोसी किसान और उसके बेटों ने मिलकर 'इस्लाम' पर लाठी-डंडों से तब तक प्रहार किया, जब तक 'इस्लाम' बेहोश होकर गिर नहीं गए. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बाप-बेटे मौके से फरार हो गए.

घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया. आनन-फानन 'इस्लाम' को घायल अवस्था में बेहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर दर्ज कराई है. इस मामले में पुलिस आरोपियों की गिरफ्तार करने की कोशिस कर रही है. 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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