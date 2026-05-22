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Darul Uloom: दारुल उलूम देवबंद के शिव मंदिर और मलिहाबाद मस्जिद के किला होना का दावा

उत्तर प्रदेश के सहारपुर में दारुल उलूम देवबंद और लखनऊ के मलिहाबाद इलाके की एक मस्जिद और कब्रिस्तान को पुराना पासी समाज के अराध्य का पुराना किला होने का दावा कर दिया गया है. इन दावों से प्रदेश में एक नया विवाद छिड़ गया है. 

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: May 22, 2026, 01:10 PM IST

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Darul Uloom: दारुल उलूम देवबंद के शिव मंदिर और मलिहाबाद मस्जिद के किला होना का दावा

नई दिल्ली: बात सिर्फ बाबरी, काशी, मथुरा, संभल,अजमेर और भोजशाल की नहीं है.अब रोज़ नए-नए मुस्लिम धार्मिक स्थलों के हिन्दू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है. ताज़ा मामला सहारपुर के दारुल उलूम देवबंद का है. 

हिंदू रक्षक दल के एक नेता ललित शर्मा ने दावा किया है कि देवबंद दारुल उलूम के नीचे 14 फीट शिव मंदिर है.  इसकी खुदाई होने पर पता चल जाएगा कि इसकी सच्चाई क्या है? इसके साथ ही ललित शर्मा ने ये भी दावा किया है कि अगर उनका दावा गलत साबित किया जाता है, तो उन्हें फांसी दे दी जाए. शर्मा ने जिला प्रशासन से इस पूरे मामले की सात दिनों के अंदर जांच कराने की मांग की है. हालांकि, शर्मा ने फिलहाल अपने दावे में किसी तरह के सबूत दिखाने से मना कर दिया है.  उनका कहना है कि वह सारे सबूत कोर्ट में पेश करेंगे. 

माना जा रहा है कि शर्मा अपने संगठन या फिर खुद को चर्चा में रखने के लिए ऐसे दावे कर रहे हैं. इस मामले में पुलिस या प्रशासन का अभी कोई बयान नहीं आया है. 

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मस्जिद और कब्रिस्तान महाराजा कंस पासी का किला

 वहीं, उत्तर प्रदेश के ही एक दूसरे मामले में लखनऊ के मलिहाबाद इलाके की एक मस्जिद और कब्रिस्तान को पुराना किला बता कर एक नया विवाद पैदा कर दिया गया है. पासी समाज ने दावा किया है कि यह जगह प्राचीन काल में उनके महाराजा कंस पासी का किला था. सूरज पासी आर्मी नाम के एक संगठन ने ऐलान किया है कि हमारे पास इसके ऐतिहासिक सबूत मौजूद हैं.

संगठन ने कहा है कि राजपासी राजा कंस के आराध्य भगवान शिव के मंदिर को मुक्त कराने के लिए संगठन के लोग अयोध्या, काशी, सम्भल और मथुरा की तरह  इस मामले को न्यायालय में लेकर जाएंगे. इसके लिए पूरे प्रदेश में लाखन आर्मी पासी समाज और पूरे हिन्दू समाज  को जागरूक करेगी. लाखन आर्मी प्रदेश में अब बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है. 
 
हालांकि, पुलिस ने इस मामले में कब्रिस्तान को किला होने का दावा करने वाले पासी समाज के कई लोगो को हाउस अरेस्ट कर लिया है. 
 

 

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