I love Muhammad के बाद "इस्लाम जिंदाबाद" के पोस्टर पर बवाल, हिंदूवादी संगठन ने जवाब में लगा दिया विवादित पोस्टर

Uttar Pradesh News: उत्तर  प्रदेश में पोस्टर लगाने को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है. यहां "इस्लाम जिंदाबाद" के पोस्टर के विरोध में हिंदूवादी संगठन के लोगों ने "मुगलों का बाप छत्रपति शिवाजी" जैसे विवादित पोस्टर लगा दिए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 23, 2025, 02:06 PM IST

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में I Love Muhammad के पोस्टर पर छिड़ा विवाद थमा ही नहीं और एक दूसरा पोस्टर वॉर शुरू हो गया है. दरअसल, उत्तर प्रदेश के देवरिया में इस्लाम जिंदाबाद का पोस्टर लगाने पर विवाद हो गया है. इस्लाम जिंदाबाद वाले पोस्टर के विरोध में हिंदूवादी संगठन के लोगों ने एक विवादित पोस्टर लगा दिया. जब पुलिस ने इस विवादित पोस्टर को हटवाने की कोशिश की तो विवाद और बढ़ गया. 

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रुद्रपुर कस्बे में कुछ दिन पहले मुस्लिम नौजवानों ने "इस्लाम जिंदाबाद" लिखा हुआ एक पोस्टर लगाया था. इस पोस्टर के विरोध में रुद्रपुर थाना क्षेत्र के चौक पर "मुगलों का बाप छत्रपति शिवाजी महाराज" जैसा विवादित पोस्टर लगा दिया गया. इस पोस्टर के बाद इलाके में तनाव फैल गया. 

जब पुलिस इस पोस्टर को हटवाने की कोशिश की तो हिंदूवादी संगठन के लोग भारी तादाद में इकट्ठा हो गए. हिंदूवादी भीड़ ने उग्र होकर थाने का घेराव किया और धरने पर बैठ गए. इस मामले की जानकारी मिलते ही थाने पर भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई. फिलहाल आक्रोशित हिंदूवादी भीड़ से पुलिस अधिकारी वार्ता कर रहे हैं. 

गौरतलब है कि "मुगलों का बाप छत्रपति शिवाजी महाराज" वाला विवादित पोस्टर अभी भी मौके पर मौजूद है. पुलिस इस पोस्टर को हटाने में फिलहाल नाकाम है. इससे पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर में ईद-ए-मिलाद उन नबी के मौके पर I Love Muhammad के पोस्टर लगाने पर विवाद हो गया था. इस पोस्टर पर कुछ हिंदूवादी लोगों ने आपत्ति व्यक्त की, जिसके बाद पुलिस ने I Love Muhammad के पोस्टर चौक से हटा दिया और दर्जनों मुस्लिम युवकों पर मुकदमे दर्ज किए गए. इन मुकदमों और पोस्टर हटाने के खिलाफ देश भर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने I Love Muhammad का पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया और मुकदमों को वापस लेने की मांग की.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

UTTAR PRADESHDevariya Islam Zindabad BannerDevariya communal tensionmuslim newsToday News

