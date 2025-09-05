मॉल संचालक उस्मान के खिलाफ हिन्दू स्टाफ ने लगाया धर्म- परिवर्तन और यौन शोषण का इल्जाम!

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक मॉल संचालक उस्मान और उसके परिवार वालों पर मॉल में ही काम करने वाली एक हिंदू युवती ने गंभीर इल्जाम लगाया है. हिंदू युवती ने मॉल संचालक उस्समान पर यौन शोषण का इल्जाम लगाया है. इस घटना की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच का आदेश दिया है.

देवरिया जिले में एक मॉल में काम करने वाली हिंदू युवती ने मॉल के मालिक उस्मान और उसकी पत्नी और साला गौहर अंसारी पर गंभीर इल्जाम लगाया है. पीड़िता ने बताया कि मॉल में उसका यौन शोषण किया गया. पीड़िता ने यह भी कहा कि मॉल में उस पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया गया. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच करने की जिम्मेदारी अपर पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई है. देवरिया शहर में ईजी मार्ट और एस एस मॉल है. दोनों मॉल उस्मान का है.

पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की है कि मॉल में काम करने वाली लड़कियों को गुमराह किया जाता है, लग्जरी जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. पीड़िता ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि मॉल में काम करने वाली हिंदू युवतियों को धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया जाता है.

पीड़िता ने बताया कि मॉल के मालिक उस्मान और साला गौहर अंसारी ने उनका यौन शोषण किया. इस दौरान पीड़िता की आपत्तिजनक वीडियो और फोटो रिकॉर्ड कर लिए गए. पीड़िता ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि उन्हें ब्लैकमेल किया गया, जिसके बाद पीड़िता ने उस मॉल में काम करना छोड़ दिया.

पीड़िता ने बताया कि मॉल में जो व्यापारी पैसा लेने आते हैं उन्हें लड़कियां परोसी जाती हैं. पीड़िता ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि इस अपराध में मॉल के मालिक उस्मान, उनकी पत्नी और साला गौहर अंसारी शामिल हैं. हालांकि इस मामले में अभी तक मॉल संचालक उस्मान की कोई सफाई सामने नहीं आई है.

बता दें कि पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है और मुल्जिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पीड़िता ने यह भी बताया कि मॉल मालिक उस्मान का साला गौहर अंसारी अभी भी जेल में बंद है. पीड़िता ने बताया कि गौहर अंसारी ने एक हिंदू युवती को बहला फुसलाकर शादी की है.

इस पूरे मामले में देवरिया के SP ने कहा कि पीड़िता अपनी शिकायत लेकर उनके पास आई थी. उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के लिए ASP को आदेश दे दिया गया है और मामले की जांच रिपोर्ट आते ही कार्रवाई की जाएगी.