मॉल संचालक उस्मान के खिलाफ हिन्दू स्टाफ ने लगाया धर्म- परिवर्तन और यौन शोषण का इल्जाम!
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2909838
Zee SalaamIndian Muslim

मॉल संचालक उस्मान के खिलाफ हिन्दू स्टाफ ने लगाया धर्म- परिवर्तन और यौन शोषण का इल्जाम!

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में एक मौल संचालक उस्मान और उसके साले पर एक हिंदू युवती ने यौन शोषण करने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का इल्जाम लगाया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 05, 2025, 02:17 PM IST

Trending Photos

मॉल संचालक उस्मान के खिलाफ हिन्दू स्टाफ ने लगाया धर्म- परिवर्तन और यौन शोषण का इल्जाम!

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक मॉल संचालक उस्मान और उसके परिवार वालों पर मॉल में ही काम करने वाली एक हिंदू युवती ने गंभीर इल्जाम लगाया है. हिंदू युवती ने मॉल संचालक उस्समान पर यौन शोषण का इल्जाम लगाया है. इस घटना की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज  कर जांच का आदेश दिया है. 

देवरिया जिले में एक मॉल में काम करने वाली हिंदू युवती ने मॉल के मालिक उस्मान और उसकी पत्नी और साला गौहर अंसारी पर गंभीर इल्जाम लगाया है. पीड़िता ने बताया कि मॉल में उसका यौन शोषण किया गया. पीड़िता ने यह भी कहा कि मॉल में उस पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया गया. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच करने की जिम्मेदारी अपर पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई है. देवरिया शहर में ईजी मार्ट और एस एस मॉल है. दोनों मॉल उस्मान का है. 

पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की है कि मॉल में काम करने वाली लड़कियों को गुमराह किया जाता है, लग्जरी जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. पीड़िता ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि मॉल में काम करने वाली हिंदू युवतियों को धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया जाता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पीड़िता ने बताया कि मॉल के मालिक उस्मान और साला गौहर अंसारी ने उनका यौन शोषण किया. इस दौरान पीड़िता की आपत्तिजनक वीडियो और फोटो रिकॉर्ड कर लिए गए. पीड़िता ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि उन्हें ब्लैकमेल किया गया, जिसके बाद पीड़िता ने उस मॉल में काम करना छोड़ दिया. 

पीड़िता ने बताया कि मॉल में जो व्यापारी पैसा लेने आते हैं उन्हें लड़कियां परोसी जाती हैं. पीड़िता ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि इस अपराध में मॉल के मालिक उस्मान, उनकी पत्नी और साला गौहर अंसारी शामिल हैं. हालांकि इस मामले में अभी तक मॉल संचालक उस्मान की कोई सफाई सामने नहीं आई है. 

बता दें कि पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है और मुल्जिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पीड़िता ने यह भी बताया कि मॉल मालिक उस्मान का साला गौहर अंसारी अभी भी जेल में बंद है. पीड़िता ने बताया कि गौहर अंसारी ने एक हिंदू युवती को बहला फुसलाकर शादी की है. 

इस पूरे मामले में देवरिया के SP ने कहा कि पीड़िता अपनी शिकायत लेकर उनके पास आई थी. उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के लिए ASP को आदेश दे दिया गया है और मामले की जांच रिपोर्ट आते ही कार्रवाई की जाएगी.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Uttar Pradesh newsMall Sexual Exploitation Casemuslim newsToday News

Trending news

Punjab Flood Relief 2025
'50 लाख की....', पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए जमीयत ने किया बड़ा ऐलान
hariyana news
इस्लाम से प्रभावित हो दलित परिवार ने बदला धर्म; हिंदूवादी संगठन ने किया प्रदर्शन
Karnataka News
ईद मिलादुन्नबी के दिन Bengaluru में शराब पर प्रतिबंध; मुस्लिम संगठनों ने की थी मांग
Eid Miladunnabi
CM योगी ने दी ईद-ए-मिलादुन नबी की बधाई; राहुल, लालू और तेजस्वी ने किया नज़रअंदाज़!
Delhi News
MP निशिकांत दुबे को जान से मारने की धमकी; मुस्लिम युवकों को फंसाना चाहता था कुंदन
israel news
Jerusalem में यहूदियों को बसा रहा इजरायल, इस्लामिक पहचान मिटाने की कोशिश
war on gaza
गज़ा सिटी पर यहूदी सेना का कब्जा; 40 परसेंट क्षेत्र पर IDF का नियंत्रण?
UP News
दोस्तों से 500 Rs और पार्टी की शर्त ने छीनी सांसें; यमुना की लहरों में समा गया जुनैद
UP News
Badaun: 35 साल मंदिर में की सेवा…अब नमाज की वीडियो ने मोहम्मद को पहुंचा दिया जेल
UAE News
UAE के जैकपॉट में हिंदुस्तानियों की हुई चांदी; UP का नौजवान रातों रात बना करोड़पति
;