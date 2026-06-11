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Uttar Pradesh Mazar Demolition: उत्तर प्रदेश के इटावा के फिशर वन बीहड़ के जंगल में एक मजार बनी थी, इस मजार को मोहम्मद गौरी के सेनापति की मजार बताते हुए 3 जनवरी को मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत की गई थी. इस शिकायत के बाद जिसके बाद वन विभाग ने मामले का संज्ञान लिया था. इस मामले में वन विभाग को निर्देशित किया था, जिसके बाद वन विभाग ने मजार की देखरेख करने वाले फजले इलाही को नोटिस देकर मजार से जुड़े दस्तावेज मांगे.
लेकिन डीएफओ कोर्ट में तारीख पर पहुंचे फजले इलाही और मुस्लिम पक्षकार की तरफ से कोई ठोस सबूत नहीं दिखा पाए जिसके बाद वन विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई मुस्लिम पक्षकार फैजल इलाही ने खुद से वहां रखे सामान को हटाया लिए. वहीं, वन विभाग ने जनपद भर के वन विभाग से जुड़े कर्मियों को बुलाया और स्थानीय पुलिस को भी बुलाया और अंदर जाने वाले रास्ते में किसी को रहने की परमिशन नहीं दी गई थी.
वन विभाग के द्वारा 4 बुलडोजर को मदद से आक्रांता के सेनापति और बीहड़ वाले सैयद बाबा के नाम से मशहूर मजार को ध्वस्त कर दिया गया. इस कार्रवाी में 4 बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया. कई घंटे में चारों-तरफ के स्थान को खाली कराया गया है. मजार के मलबे को आस पास बड़े-बड़े करीब 10-10 फीट गहरे गड्ढे में दबा दिया गया है. अब मजार के आस पास वन विभाग के द्वारा वृक्षारोपण कर दिया गया है.