Uttar Pradesh Mazar Demolition: उत्तर प्रदेश के इटावा के फिशर वन बीहड़ के जंगल में एक मजार बनी थी, इस मजार को मोहम्मद गौरी के सेनापति की मजार बताते हुए 3 जनवरी को मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत की गई थी. इस शिकायत के बाद जिसके बाद वन विभाग ने मामले का संज्ञान लिया था. इस मामले में वन विभाग को निर्देशित किया था, जिसके बाद वन विभाग ने मजार की देखरेख करने वाले फजले इलाही को नोटिस देकर मजार से जुड़े दस्तावेज मांगे.