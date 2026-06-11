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मोहम्मद गौरी के सेनापति की कथित मजार पर चला बुलडोजर

उत्तर प्रदेश के इटावा के फिशर वन बीहड़ के जंगल में एक मजार बनी थी, इस मजार को मोहम्मद गौरी के सेनापति की मजार बताते हुए 3 जनवरी को मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत की गई थी. इस शिकायत के बाद जिसके बाद वन विभाग ने मामले का संज्ञान लिया था.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 11, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 02:31 PM IST
मोहम्मद गौरी के सेनापति की कथित मजार पर चला बुलडोजर
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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