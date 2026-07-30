/पीढ़ियों से जान बचा रहे मुस्लिम परिवार; पांचाल घाट के फरिश्ते लिख रहे भाईचारे की मिसाल

Uttar Pradesh News: मुल्क में अक्सर हिंदू-मुस्लिम की सियासत सुर्खियों में रहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के पावन पांचाल घाट पर एक ऐसी तस्वीर रोज़ देखने को मिलती है, जो बताती है कि इंसानियत हर मजहब से बड़ी होती है. यहां मुस्लिम बिरादरी के परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी मां गंगा की लहरों से अपना रिश्ता निभा रहे हैं. छोटे-छोटे बच्चे भी गंगा की गोद में ऐसी सहजता से गोते लगाते हैं, मानो मां की गोद में खेल रहे हों. पांचाल घाट पर रहने वाले ये लोग सिर्फ गंगा के तैराक नहीं, बल्कि हजारों परिवारों के लिए फरिश्ते हैं। जब भी कोई श्रद्धालु गंगा में डूबने लगता है, ये लोग उससे उसका नाम, जाति या धर्म नहीं पूछते. बस एक ही कोशिश होती है.किसी भी कीमत पर उसकी जान बच जाए.