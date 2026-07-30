/पीढ़ियों से जान बचा रहे मुस्लिम परिवार; पांचाल घाट के फरिश्ते लिख रहे भाईचारे की मिसाल

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Uttar Pradesh News: मुल्क में अक्सर हिंदू-मुस्लिम की सियासत सुर्खियों में रहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के पावन पांचाल घाट पर एक ऐसी तस्वीर रोज़ देखने को मिलती है, जो बताती है कि इंसानियत हर मजहब से बड़ी होती है. यहां मुस्लिम बिरादरी के परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी मां गंगा की लहरों से अपना रिश्ता निभा रहे हैं. छोटे-छोटे बच्चे भी गंगा की गोद में ऐसी सहजता से गोते लगाते हैं, मानो मां की गोद में खेल रहे हों. पांचाल घाट पर रहने वाले ये लोग सिर्फ गंगा के तैराक नहीं, बल्कि हजारों परिवारों के लिए फरिश्ते हैं। जब भी कोई श्रद्धालु गंगा में डूबने लगता है, ये लोग उससे उसका नाम, जाति या धर्म नहीं पूछते. बस एक ही कोशिश होती है.किसी भी कीमत पर उसकी जान बच जाए.
इन हाथों ने अब तक करीब 20 से 22 हजार लोगों को मौत के मुंह से निकालकर नई जिंदगी दी है. वहीं, हजारों ऐसे लोगों के शव भी गंगा से बाहर निकाले हैं, जिन्हें बचाया नहीं जा सका. हर बार दर्द भी मिला, लेकिन इंसानियत का फर्ज निभाना कभी नहीं छोड़ा. चिलचिलाती गर्मी हो, कड़ाके की सर्दी, मूसलाधार बारिश या गंगा की विकराल बाढ़, जैसे ही कोई हादसे की खबर मिलती है, यह पूरा समाज बिना देर किए गंगा में उतर जाता है. अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरे की सांस बचाना इनकी पहचान बन चुकी है.
मां गंगा की गोद में यह सेवा सालों से नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चल रही है. यहां बच्चों को तैरना सिर्फ एक हुनर नहीं, बल्कि इंसानियत की विरासत के रूप में सिखाया जाता है. जब कोई इंसान गंगा की तेज धार में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा होता है, तब न वह अपना धर्म याद रखता है और न सामने खड़ा व्यक्ति उसका धर्म पूछता है। वहां सिर्फ एक रिश्ता होता है, इंसान का इंसान से. शायद समाज और सियासत को भी पांचाल घाट की इन लहरों से यही सीख लेनी चाहिए कि नफरतें किनारों पर पैदा होती हैं, लेकिन गंगा की धार में सिर्फ इंसानियत तैरती है.