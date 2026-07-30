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पीढ़ियों से जान बचा रहे मुस्लिम परिवार; पांचाल घाट के फरिश्ते लिख रहे भाईचारे की मिसाल

Uttar Pradesh News: फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर मुस्लिम परिवार पीढ़ियों से मां गंगा में डूबते लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं. उन्होंने हजारों लोगों को नई जिंदगी दी है और कई शव भी बाहर निकाले हैं. मजहब और जाति से ऊपर उठकर की जा रही उनकी यह सेवा इंसानियत, भाईचारे और समर्पण की मिसाल बन गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 30, 2026, 09:34 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 09:34 AM IST
पीढ़ियों से जान बचा रहे मुस्लिम परिवार; पांचाल घाट के फरिश्ते लिख रहे भाईचारे की मिसाल
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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