फतेहपुर मकबरे पर बाबरी स्टाइल में हमला, पुलिस कर रही कार्रवाई

Fatehpur Maqbara: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सोमवार (11 अगस्त) को सांप्रदायिक तनाव तब बढ़ गया, जब कुछ हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने भीड़ के साथ मिलकर फतेहपुर के अबूनगर इलाके में मौजूद एक मकबरे पर चढ़ाई कर दी. भीड़ ने हाथों में लाठी-डंडों और ईट-पथरों के साथ मकबरे पर हमला कर दिया और वहां जमकर उत्पात मचाया. अब पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है. इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने मामला दर्ज कर लिया है और सख्त कार्रवाई करने की बात कही है.

दरअसल, फतेहपुर जिले के अबूनगर (Abunagar) में लगभग 200 सालों से नवाब अब्दुल समद का मकबरा मौजूद है. वहीं, हिंदू संगठनों का दावा है कि यह पहले ठाकुरजी का मंदिर था, जिसे मकबरे में तबदील कर दिया गया. इसी कड़ी में बीते दिन सैकड़ों की तादाद में हिंदूवादी लोगों ने पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़कर मकबरे में तोड़फोड़ और उत्पात मचाया. साथ ही मकबरे पर भगवा झंडा लगाया गया और पूजा की गई.

वहीं, इस पूरे घटना के दौरान पुलिस तमाशबीन बनी रही. उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस का बहुत ही नर्म रवैया देखने को मिल रहा था. घटना के बाद इलाके के SP अनूप सिंह ने मीडिया से बात करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि इस घटना में जो भी लोग शामिल हैं उनका पहचान वीडियो और फोटो के माध्यम से किया जा रहा है और आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

SP अनूप ने वहां के लोगों से अपील की है कि शांति बना रखने में मदद करें और अनावश्यक घरों से बाहर न निकलें. उन्होंने बताया कि इलाके में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है.

गौरतलब है कि फतेहपुर के अबूनगर में मकबरे पर उत्पात के दौरान सांप्रदायिक तनाव फैल सकता था. हालांकि मुस्लिम समुदाय ने यहां सूझबूझ का परिचय दिया और शांति बनाए रखने में अहम किरदार अदा किया. हालांकि दोनों पक्षों के बीच छिटपुट पत्थरबाजी की घटनाएं भी हुई.