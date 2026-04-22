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Zee SalaamIndian Muslimनफरत के सौदागरों को लगेगा बुरा, हिंदू परिवारों ने हज यात्रियों पर लुटाया प्यार

नफरत के सौदागरों को लगेगा बुरा, हिंदू परिवारों ने हज यात्रियों पर लुटाया प्यार

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आई यह खूबसूरत तस्वीर गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल बन गई. हज पर रवाना हाजियों को हिंदू परिवारों ने फूल-मालाओं से विदा किया और भाईचारे का संदेश दिया. वायरल वीडियो ने लोगों का दिल जीत लिया, जिसे असली हिंदुस्तान की पहचान बताकर खूब सराहा जा रहा है.

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 22, 2026, 09:01 PM IST

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AI निर्मित फोटो
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Uttar Pradesh News: सांप्रदायिक तनाव और सांप्रदायिक संघर्ष से की खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं. धार्मिक सौहार्द और शांति की डोर कमजोर पड़ती दिख रही है, धार्मिक आधार पर लोगों के बीच जानबूझकर खाइयां बढ़ती जा रही है. इतने नकारात्मक माहौल में भी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से दिल को खुश कर देने वाली और गंगा जमूनी तहजिब की झलक दिखाने वाली खबर सामने आई है. यहां एक सोसाइटी में रहने वाले हिंदू परिवारों ने फूल-मालाओं से हज पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को विदा किया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इस पहल की जमकर तारीफ और सराहना कर रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि हमारा असल हिंदूस्तान ऐसा ही है. 

दरअसल, हज यात्रा 2026 की शुरुआत हो चुकी है. बीते 21 अप्रैल को हज यात्रियों की दूसरी जत्था सऊदी अरब के लिए उड़ान भरी. देश के अलग-अलग एयरपोर्ट से हाजियों से भरे प्लेन ने सऊदी अरब के लिए उड़ान भरी. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से भी मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हज के लिए रवाना हुए. इस दौरान सोसाइटी में रहने वाले हिंदू परिवारों की महिलाओं और पुरुषों ने हज पर जा रहे लोगों को माला फूलों का माला पहनाया. इसके साथ ही सभी एक दूसरे से गले मिले. सोशल मीडिया पर यह नजारा लोगों को खूब पसंद आ रहा है. 

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि हज के लिए रवाना हो रहे लोगों पर प्यार लूटाते हिंदू परिवारों के लोग खुश हैं. इसके साथ ही सभी ने एक फ्रेम में फोटो भी लिया. सोशल मीडिया पर लोग इस घटना को हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल बता रहे हैं. वहीं, कुछ लोगों ने इस घटना पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी पहल सिर्फ हिंदू समुदाय की तरफ से क्यों किया जाता है?

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भाईचारा हिंदुस्तान की पहचान
हिंदुस्तान की यही पहचान है कि हम एक दूसरे के साथ धार्मिक और अन्य प्रकार की विभिन्नता के बावजूद खुशी के साथ रह सकते हैं. मुस्लिम समुदाय के लोग भी कांवड़ यात्रा और अन्य शोभा यात्रा के वक्त हिंदू समुदाय के लोगों पर फूलों की वर्षा करके उनका स्वागत करते हैं. इसके साथ ही हिंदू त्योहारों में उनके लिए खाने पिने का भी इंतजाम करते हैं.

 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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