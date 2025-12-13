Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3039304
Zee SalaamIndian Muslim

अखलाक खान के कातिलों को छोड़ना चाहती है UP सरकार, इस तारीख को होगी अगली सुनवाई

Akhlaq Khan Mob lynching: उत्तर प्रदेश सरकार ने अखलाख खान की मॉब लिंचिंग करने वाले आरोपियों पर से केस वापस लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दायर की थी. इसी अर्जी पर बीते 12 दिसंबर को सुनवाई हुई. अह इस मामले पर आगामी 18 दिसंबर को सुनवाई होगी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 13, 2025, 11:08 AM IST

Trending Photos

अखलाक खान के कातिलों को छोड़ना चाहती है UP सरकार, इस तारीख को होगी अगली सुनवाई

Akhlaq Khan Mob lynching: भारत की राजधानी दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर गाजियाबाद के दादरी के बिसाहड़ा गांव में अखलाक खान की मॉब लिंचिंग कर दी गई थी. इस मामले में 10 लोगों को आरोपी बनाया गया, जो अभी जेल में कैद हैं. पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने इन आरोपियों पर से केस वापस लेने का फैसला किया और जिला कोर्ट में अर्जी दायर की गई. इस फैसले के पक्ष में तर्क दिया गया कि सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए इन आरोपियों पर से केस वापस लेना जरूरी है. 

अखलाक खान की मॉब लिंचिंग करने वाले आरोपियों पर से केस वापस लेना वाली अर्जी पर आज जिला कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान अखलाक खान के वकील ने सरकार के इस अर्जी पर आपत्ति व्यक्त करने के लिए कुछ समय की मांग की. वहीं, कोर्ट ने भी यह संकेत दिया कि हत्या के मामले में ऐसे केस वापस नहीं होते हैं. इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 18 दिसंबर को होगी. 

गौरतलब है कि 28 सितंबर 2015 को 52 वर्ष के अखलाक खान को गाजियाबाद के दादरी में मॉब लिंचिंग कर दी गई. उग्र हिंदूवादी भीड़ ने अखलाक खान पर अपने घर में गोमांस रखने का आरोप लगाया, जिसके बाद अखलाक खान को उसके घर से जबरन बाहर निकाला गया और पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. इस मामले में पुलिस ने मांस की फॉरेंसिक जांच की. जांच रिपोर्ट में गोमांस के आरोप को खारिज कर दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

पिछले 10 वर्षों से इस मामले में किसी भी आरोपी को सजा नहीं हुई है. अब उत्तर प्रदेश सरकार सभी आरोपियों पर से केस हटाने का फैसला किया है. उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर विपक्ष के नेताओं ने विरोध व्यक्त किया है. अब सवाल यह उठता है कि मॉब लिंचिंग के आरोपियों के आज़ाद करके और उन पर से केस वापस लेकर समाज में किस प्रकार का सौहार्द बढ़ेगा?

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Akhlaq Khan Mob Lynchingminority newsToday News

Trending news

Akhlaq Khan Mob Lynching
अखलाक खान के कातिलों को छोड़ना चाहती है UP सरकार, इस तारीख को होगी अगली सुनवाई
Arunachal Pradesh Spying Case
अरुणाचल प्रदेश से पकड़ा गया पाक जासूस, हिलाल अहमद की गिरफ्तारी से हड़कंप
Shah Rukh Khan Kolkata Visit
मेसी की दस्तक से पहले कोलकाता में SRK का जलवा, एयरपोर्ट पर उमड़ी भीड़
Pakistan News
पाक पीएम की फजीहत! शाहबाज करते रह गए पुतिन का इंतजार, फिर एर्दोआन मीटिंग...
Muzaffarnagar news
UP News: मदीना मस्जिद के मुअज्जिन इरफान को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लगा ये इल्जाम
muslim women
Opinion: बेनाम-सा डर की चुप्पी में कैद ज़िंदगियाँ; घरेलू हिंसा की अनकही दास्तान
Maulana Tauqeer Raza Bail
मौलाना तौकीर रज़ा को मिली राहत, बरेली हिंसा में कोर्ट ने दिया बेल
Mohamed Ben Sulayem
मोहम्मद बेन सुलेयम फिर बने FIA के प्रेसिडेंट; निर्विरोध चुनाव के बाद मिली जीत
Afghanistan Ulema Joint Declaration
दूसरे देश के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का न हो इस्तेमाल, उलेमा की तालिबान से अपील
Friday Namaz Beldanga Babri Masjid
बेलडांगी की बाबरी मस्जिद में पढ़ी गई पहली जुमे की नमाज,MLA हुमायूं कबीर भी हुए शामिल