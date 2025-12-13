अखलाक खान के कातिलों को छोड़ना चाहती है UP सरकार, इस तारीख को होगी अगली सुनवाई

Akhlaq Khan Mob lynching: उत्तर प्रदेश सरकार ने अखलाख खान की मॉब लिंचिंग करने वाले आरोपियों पर से केस वापस लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दायर की थी. इसी अर्जी पर बीते 12 दिसंबर को सुनवाई हुई. अह इस मामले पर आगामी 18 दिसंबर को सुनवाई होगी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Akhlaq Khan Mob lynching: भारत की राजधानी दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर गाजियाबाद के दादरी के बिसाहड़ा गांव में अखलाक खान की मॉब लिंचिंग कर दी गई थी. इस मामले में 10 लोगों को आरोपी बनाया गया, जो अभी जेल में कैद हैं. पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने इन आरोपियों पर से केस वापस लेने का फैसला किया और जिला कोर्ट में अर्जी दायर की गई. इस फैसले के पक्ष में तर्क दिया गया कि सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए इन आरोपियों पर से केस वापस लेना जरूरी है.
अखलाक खान की मॉब लिंचिंग करने वाले आरोपियों पर से केस वापस लेना वाली अर्जी पर आज जिला कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान अखलाक खान के वकील ने सरकार के इस अर्जी पर आपत्ति व्यक्त करने के लिए कुछ समय की मांग की. वहीं, कोर्ट ने भी यह संकेत दिया कि हत्या के मामले में ऐसे केस वापस नहीं होते हैं. इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 18 दिसंबर को होगी.
गौरतलब है कि 28 सितंबर 2015 को 52 वर्ष के अखलाक खान को गाजियाबाद के दादरी में मॉब लिंचिंग कर दी गई. उग्र हिंदूवादी भीड़ ने अखलाक खान पर अपने घर में गोमांस रखने का आरोप लगाया, जिसके बाद अखलाक खान को उसके घर से जबरन बाहर निकाला गया और पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. इस मामले में पुलिस ने मांस की फॉरेंसिक जांच की. जांच रिपोर्ट में गोमांस के आरोप को खारिज कर दिया गया.
पिछले 10 वर्षों से इस मामले में किसी भी आरोपी को सजा नहीं हुई है. अब उत्तर प्रदेश सरकार सभी आरोपियों पर से केस हटाने का फैसला किया है. उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर विपक्ष के नेताओं ने विरोध व्यक्त किया है. अब सवाल यह उठता है कि मॉब लिंचिंग के आरोपियों के आज़ाद करके और उन पर से केस वापस लेकर समाज में किस प्रकार का सौहार्द बढ़ेगा?