योगी सरकार के निशाने पर अब आला हजरत हज हाउस; पैसे के लिए होगा इसका इस्तेमाल
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2899914
Zee SalaamIndian Muslim

योगी सरकार के निशाने पर अब आला हजरत हज हाउस; पैसे के लिए होगा इसका इस्तेमाल

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित आला हजरत हज हाउस को योगी सरकार गेस्ट हाउस के रूप में बदलने की तैयारी कर रही है. इस हज हाउस में हज यात्री ठहरते थे. योगी सरकार के इस फैसले से मुस्लिम समाज के लोगों में आक्रोश है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 28, 2025, 02:29 PM IST

Trending Photos

योगी सरकार के निशाने पर अब आला हजरत हज हाउस; पैसे के लिए होगा इसका इस्तेमाल

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के हज यात्रियों के लिए समाजवादी सरकार ने अपने कार्यकाल में गाजियाबाद में हज हाउस बनवाया था. अब खबर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस हज हाउस को गेस्ट हाउस के रूप में तब्दील करने जा रही है. इस फैसले से मुस्लिम समाज के लोग नाखूश हैं.

दरअसल, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आला हजरत हज हाउस बनवाया गया था, जिसमें हज के लिए जाने वाले जायरीन ठहरते थे. यहां उनके टिकाकरण और स्वास्थ्य जांच की पूरी सुविधा थी. अब इस हज हाउस पर अल्पसंख्यक विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके आधार पर योगी सरकार इस हज हाउस को गेस्ट हाउस में बदलने की योजना बना रही है.  

अल्पसंख्यक विभाग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गाजियाबाद स्थित आला हजरत हज हाउस की स्थिति जर्जर हो चुका है और मौजूदा वक्त में इस इमारत का इस्तेमाल नहीं हो रहा है. इस हज हाउस के सामने एक गार्ड की ड्यूटी है, लेकिन हज हाउस की लाइटें चोरी हो चुकी हैं. साथ ही हज हाउस की शीशे और गेट टूट गई हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

अब योगी सरकार इस हज हाउस का पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के तहत सौंदर्यीकरण करवाना चाहती है. इसके बाद यह इमारत एक गेस्ट हाउस बन जाएगा, जिसमें एक कार्यक्रम करने के लिए 3 से 4 लाख रुपये देने होंगे. अल्पसंख्यक विभाग का आंकलन है कि इससे उन्हें काफी फायदा होगा. लेकिन मुस्लिम समाज में इस फैसले को लेकर नाराजगी है. उनका कहना है कि जनता की टैक्ट से बना हज हाउस अब गेस्ट हाउस बन जाएगा. साथ ही उसमें ठहरने के लिए भारी रकम चुकाने होंगे. 

गौरतलब है कि गाजियाबाद स्थित हज हाउस की नींव मुलायम सिंह की सरकार ने वर्ष 2005 में रखी थी और वर्ष 2016 में अखिलेश यादव की सरकार में इस हज हाउस का उद्घाटन हुआ था. यह हज हाउस 7 मंजिला है, जिसमें 1,886 हज यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Uttar Pradesh newsToday Newsmuslim newsAla Hazrat Haj House

Trending news

MUmabi News
NCP नेता नवाब मलिक को बड़ी राहत; मानहानि केस में मुंबई पुलिस ने दी क्लीन चिट
Uttar Pradesh news
पुलिस के सामने रहम की भीख मांगते दिखे, शोएब और आसिफ; नाबालिग लड़की से की थी ये हरकत.
UP News
JUH की पहल रंग लाई; श्रावस्ती डीएम ने रजिस्टर्ड मदरसों को दिए तुरंत खोलने के निर्देश
Pakistan News
चाय बन गई बीरबल की खिचड़ी; पाकिस्तान में चीनी की तलाश अब मिशन इम्पॉसिबल!
Delhi News
'हमलों के नतीजे में आए इस्लाम और इसाई धर्म; मानने वाले यहीं...'- RSS चीफ मोहन भागवात
Uttar Pradesh news
Amroha: शबनम हत्याकांड वाला घर बना जंग का मैदान; इस बात पर आपस में भिड़े रिश्तेदार
UP News
वाराणसी में इमामबाड़ा विवाद गहराया; कुआं मिलने के बाद हिंदू संगठनों ने काटा बवाल
iran news
ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर IAEA की नजर; मंत्री अराघची की निरीक्षकों को दो टूक
jammu kashmir news
डोडा से श्रीनगर तक तबाही का मंजर; स्कूल बंद, ट्रेनें रद्द, 10 हजार लोगों का रेस्क्यू
Bangladesh news
इंजीनियरिंग छात्रों के प्रदर्शन से हिली युनूस सरकार; 3 मांगों को लेकर छात्र अड़े
;