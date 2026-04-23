बिना सूचना के योगी राज में गिरा दी गई सैकड़ों साल पुरानी कर्बला की दीवार, सकते में मुसलमान!

Kushinagar News Today: उत्तर प्रदेश में इन दिनों धार्मिक स्थलों को लेकर प्रशासनिक कार्रवाइयों का सिलसिला लगातार चर्चा में है. कभी बुलडोजर, कभी नोटिस और कभी पैमाइश. इन सबके बीच एक बार फिर कुशीनगर से ऐसा मामला सामने आया है, जिससे स्थानीय लोगों की नाराजगी बढ़ गई है. योगी सरकार की सख्त कार्रवाई वाली छवि के बीच लगातार अधिकारियों और दक्षिणपंथियों के जरिये समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल और मदरसे को टार्गेट करने के आरोप लगते रहे हैं.

यह पूरा मामला कुशीनगर के कसया इलाके में कर्बला की दीवार गिराए जाने से माहौल गरमा गया है. स्थानीय लोगों और कर्बला कमेटी का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना के बुलडोजर चलाकर दीवार गिरा दी गई, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ गई है.

मामले की शुरुआत इसी साल फरवरी महीने में हुई थी, जब एक शिकायत के बाद तहसील प्रशासन की टीम ने 12 फरवरी को कर्बला की जमीन की पैमाइश कराई थी. जांच के दौरान राजस्व कर्मियों ने कर्बला की चौहद्दी की जांच कर कुछ हिस्सों को अवैध अतिक्रमण बताते हुए वहां लाल निशान लगा दिए थे. इसके बाद 25 फरवरी को अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस भी जारी किया गया था.

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हालांकि, प्रशासन का कहना है कि नोटिस के बावजूद कर्बला कमेटी ने अवैध निर्माण नहीं हटाया. वहीं, कर्बला कमेटी का दावा है कि प्रशासन की जानकारी और इजाजत से नई दीवार का निर्माण कराया जा रहा था, ताकि चिन्हित जमीन पर सही तरीके से सीमा तय हो सके. उनका कहना है कि पहले नई दीवार बनाई जानी थी, उसके बाद पुरानी दीवार हटाई जाती.

इसी बीच अचानक बुलडोजर कार्रवाई होने का आरोप लगाया गया है. कर्बला कमेटी के मुताबिक नगर पालिका कसया की टीम बिना सूचना के मौके पर पहुंची और दीवार गिराने लगी. जैसे ही स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी मिली, वे मौके पर इकट्ठा होने लगे. लोगों के इकट्ठा होते ही बुलडोजर लेकर टीम वहां से चली गई, लेकिन तब तक आधी दीवार गिराई जा चुकी थी.

घटना के बाद कर्बला कमेटी के सदस्य तहसील कसया पहुंचे और एसडीएम को पूरे मामले की जानकारी दी. इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि कर्बला स्थल पर बुलडोजर चल चुका है. जब तक कमेटी के लोग मौके पर पहुंचे, तब तक दीवार का एक बड़ा हिस्सा गिराया जा चुका था.

प्रशासन ने इस दौरान नई दीवार के निर्माण कार्य को भी रुकवा दिया और दोबारा पैमाइश की बात कही है. फिलहाल मामला एसडीएम तक पहुंच चुका है और प्रशासन का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

दरअसल, यह कर्बला कसया थाना क्षेत्र के गोरखपुर रोड पर एक कीमती जमीन पर मौजूद है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, यह कर्बला सैकड़ों साल पुराना है और यहां कई कब्रगाह मौजूद हैं. हालांकि, कर्बला की बाउंड्री वॉल का निर्माण साल 2015-16 में हुआ था और परिसर में बना टॉयलेट भी कुछ साल पहले ही बनाया गया है.

यह मामला उस समय चर्चा में आया था जब विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष प्रियेश पाठक ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कर्बला की बाउंड्री वॉल सहित कुछ हिस्सों में अतिक्रमण किया गया है. इसके बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश पर राजस्व टीम ने जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी.

अब दीवार गिराए जाने की कार्रवाई के बाद विवाद और गहरा गया है. एक ओर प्रशासन अवैध अतिक्रमण हटाने की बात कह रहा है, वहीं दूसरी ओर कर्बला कमेटी बिना सूचना कार्रवाई पर सवाल उठा रही है. फिलहाल सभी की नजरें जांच रिपोर्ट और आगे होने वाली प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं.

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