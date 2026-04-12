लेग पीस पर बारात में हुआ विवाद, दूल्हे ने दे दिया तीन तलाक

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के बिल्हौर नगर में एक निकाह समारोह में दूल्हा पक्ष और दुल्हन पक्ष के बीच खाने को लेकर बवाल हो गया. बिल्हौर के ककवन रोड स्थित एक गेस्ट हाउस में शनिवार (11 अप्रैल) को आयोजित निकाह समारोह में बाराती और जनाती पक्ष के बीच कहासुनी हो गई. इस कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में विवाद बढ़ा और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए और कुर्सियां व बर्तनों से एक-दूसरे पर हमला करने लगे. इस दौरान दुल्हन पक्ष के चाचा जमील और चचेरे भाई सलीम घायल हो गए.

बारामऊ गांव निवासी गुड्डू ने अपनी पुत्री निशा का निकाह बिल्हौर निवासी पप्पू के पुत्र फजल से तय किया था. निकाह की रस्म पूरी होने के बाद जब जयमाल का कार्यक्रम चल रहा था, उसी दौरान कुछ बराती खाना खाने लगे. इसी बीच लेग पीस और गोश्त को लेकर जमील और सलीम की बराती जीशान से बहस हो गई, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई. जीशान ने अपने साथियों को बुलाकर हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए.

मारपीट की सूचना मिलने पर दूल्हा फजल भी आक्रोशित हो गया और जयमाल मंच से ही दुल्हन को तीन तलाक दे दिया. इस घटना के बाद दोनों पक्षों में तनाव और बढ़ गया तथा गेस्ट हाउस में देर रात तक हंगामा चलता रहा. सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह स्थिति को संभाला और नशे में धुत कुछ लोगों को वहां से हटाया.

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दुल्हन पक्ष ने दूल्हे के इस कदम पर कड़ा विरोध जताते हुए पहले विदाई से इंकार कर दिया और गंभीर आरोप लगाए. हालांकि बाद में दोनों पक्षों के बीच बातचीत और समझौते का प्रयास शुरू हुआ. मौलवी की मौजूदगी में धार्मिक रीति-रिवाज से निकाह की रस्में दोबारा अदा की गईं, जिसके बाद दुल्हन को विदा कर दिया गया. हालांकि दूल्हे ने एक ही बार निकाह होने की बात कही है.