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Zee SalaamIndian Muslimजज साहब भी हो गए ठगी के शिकार; हज के नाम पर साइबर अपराधियों ने उड़ा दिए 24 लाख!

जज साहब भी हो गए ठगी के शिकार; हज के नाम पर साइबर अपराधियों ने उड़ा दिए 24 लाख!

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हज यात्रा के नाम पर एक जज से करीब 24 लाख रुपये की साइबर ठगी हुई. फर्जी टूरिज्म कंपनी ने पैसे लेकर यात्रा की कोई व्यवस्था नहीं की. शिकायत के बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य की तलाश जारी है और रकम वापस दिलाने की कोशिश हो रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 01, 2026, 06:58 PM IST

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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हज यात्रा कराने के नाम पर एक विशेष न्यायाधीश मौ. अहमद खान से लाखों रुपये की साइबर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस मामले में थाना साइबर क्राइम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा.

सहारनपुर में तैनात विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) मौ. अहमद खान ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में उन्होंने बताया कि लखनऊ स्थित अलफहाद टूरिज्म कंपनी के डायरेक्टर आमिर रशीदी, ओसामा रशीदी, एजाज अहमद और फहद रशीदी ने हज यात्रा कराने के नाम पर उनसे कुल 23 लाख 99 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए. आरोप है कि पैसे लेने के बाद आरोपियों ने यात्रा की कोई व्यवस्था नहीं की और लगातार बहाने बनाकर मामले को टालते रहे जब काफी समय तक हज यात्रा की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी और आरोपियों का व्यवहार संदिग्ध लगा तो पीड़ित जज को ठगी का अहसास हुआ. 

इसके बाद उन्होंने तत्काल साइबर क्राइम थाना सहारनपुर में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि जिस टूरिज्म कंपनी के जरिए यह पूरा खेल चल रहा था, उसके पास हज यात्रा संचालन का कोई वैध लाइसेंस नहीं था. इससे यह साफ हो गया कि आरोपी फर्जी कंपनी बनाकर लोगों को धार्मिक यात्रा के नाम पर जाल में फंसा रहे थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना साइबर क्राइम ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. एसएसपी सहारनपुर ने मामले का संज्ञान लेते हुए साइबर टीम को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. 

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तकनीकी साक्ष्यों, बैंक डिटेल और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने लखनऊ के हुसैनगंज निवासी ओसामा रशीदी और एजाज अहमद को गिरफ्तार कर लिया. दोनों आरोपी लंबे समय से फर्जी टूरिज्म कंपनी के जरिए धार्मिक यात्राओं के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे थे. पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है और ठगी गई रकम की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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